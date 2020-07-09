Мэр Москвы разрешил не носить маски на улице

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Ношение масок на улице с 13 июля перестанет быть обязательным и будет носить рекомендательный характер, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. В указе говорится и об ослаблении других ограничений, введенных ранее в связи с пандемией.

В транспорте и помещениях ношение масок и перчаток формально остается обязательным, однако, как показывают наблюдения корреспондентов Би-би-си, значительная часть москвичей игнорирует это требование, не рискуя столкнуться с какими-либо санкциями.

"Новых вспышек заболеваемости Covid-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать. По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза", - сообщил Собянин в своем личном блоге.

Собянин объявил о новых послаблениях эпидемиологических ограничений в тот день, когда суточный прирост новых случаев Covid-19 в Москве впервые с 6 апреля опустился ниже 600. За последние сутки в Москве выявлено 568 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 227 363.

В то же время из записи в блоге Собянина следует, что митинги в Москве проводить все так же нельзя: по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования, пишет мэр Москвы.

"По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий", - говорится в записи.

Обязательное ношение масок и перчаток в Москве в общественных местах и транспорте было введено с 12 мая. Тогда Собянин объяснил это тем, что после возобновления работы предприятий в транспорте станет больше людей.

С 12 мая мэр Москвы своим указом разрешил возобновить строительство и работу предприятий, сохранив при этом пропускной режим, введенный месяцем ранее. 25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, позже нерабочие дни продлевались дважды и закончились с 12 мая.

Что власти говорили о ношении масок раньше

Носить маски нужно будет до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация населения, говорил Собянин чуть больше месяца назад - 4 июня.

"Сколько нам ходить в масках, во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - цитировало московского мэра агентство ТАСС.

Он тогда предполагал, что примерно через год москвичи смогут полностью вернуться к прежнему образу жизни.

Роспотребнадзор 27 мая опубликовал утвержденные санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса, которые будут действовать до конца 2020 года. В документе был прописан перчаточный и масочный режимы, а также соблюдение социальной дистанции.

Что еще разрешил Собянин

С 13 июля в Москве снимаются ограничения на очное посещение школ, колледжей, вузов, кружков и секций. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

Кроме этого, с 13 августа снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению, за исключением санитарных требований. Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы, пояснил Собянин в своем блоге.

С 1 августа возобновляется показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий в зданиях, где не более 3 тысяч мест. Также с 1 августа присутствовать на спортивных и культурных мероприятиях в Москве смогут до 50% зрителей при условии соблюдения социального дистанцирования.