"Хватит орать". Полицейский требовал от задыхавшегося Флойда замолчать

Правообладатель иллюстрации TWITTER/RUTH RICHARDSON Image caption Флойд несколько раз говорил полицейским, что не может дышать

Бывший американский полицейский Дерек Шовин, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, несколько раз требовал от задыхавшегося Флойда замолчать. Об этом свидетельствует стенограмма разговоров с портативных видеокамер полицейских.

Безоружный задержанный афроамериканец, как следует из записей видеокамер, закрепленных на униформе полицейских, звал свою покойную мать и детей и говорил, что полицейский убьет его.

Расшифровки разговоров с видеокамеры были представлены в суде адвокатами одного из четырех полицейских, участвовавших в задержании Флойда.

Эти записи помогают восстановить более полную картину последних минут жизни Джорджа Флойда.

46-летний афроамериканец скончался после того, как полицейские при задержании повалили его на землю, надели на него наручники, а один из них (Дерек Шовин) в течение нескольких минут удерживал его неподвижно, надавливая коленом на шею, несмотря на слова Флойда о том, что он задыхается.

Как сообщалось ранее, полицию вызвал хозяин магазина, заявивший, что Флойд ушел, расплатившись фальшивой купюрой.

Гибель Флойда вызвала в США и по всему миру волну протестов против расового неравенства. Многие акции были организованы движением Black Lives Matter.

Четверо полицейских, участвовавших в задержании Джорджа Флойда, были уволены и арестованы.

Бывшему полицейскому Дереку Шовину, применившему удушающий прием против Флойда, предъявлено несколько обвинений, в том числе в непредумышленном убийстве. Трем другим полицейским - Томасу Лейну, Дж. Александру Куэнгу и Ту Тао - предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.

Расшифровки записей с видеокамер, закрепленных на униформе Томаса Лейна и Куэнга, были представлены в суде в минувший вторник.

О чем говорится в расшифровках?

До этого момента о том, что происходило в момент задержания афроамериканца, было известно из видеозаписей свидетелей, распространявшихся в соцсетях.

Расшифровки видеозаписей с камер полицейских дают более подробную картину событий, предшествовавших гибели Флойда. Записи проливают свет на развитие конфликта между полицейскими и задержанным - с момента прибытия на место происшествия полицейских Лейна и Куэнга до момента, когда прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи начали проводить Флойду сердечно-легочную реанимацию.

Полицейские задержали Флойда около минимаркета, где он, покупая сигареты, расплатился предположительно поддельной 20-долларовой купюрой.

В какой-то момент Флойд, на котором были наручники, оказался на земле у полицейской машины. Задержанный, задыхаясь, говорил, что не может дышать, добавляя: “Ты меня убьешь”.

Как следует из представленных документов, Джордж Флойд больше 20 раз повторил, что не может дышать.

Как видно на видеозаписи, Шовин придавил коленом шею Флойда и держал его в таком положении почти восемь минут, отвечая на мольбу задержанного так: “Замолчи, хватит орать”.

“На разговоры ухоит очень много кислорода”, - добавляет полицейский.

Судя по представленным расшифровкам, в самом начале задержания Флойд был готов к сотрудничеству, он несколько раз извинялся перед полицейскими, которые подошли к его припаркованной машине.

Томас Лейн как минимум десять раз попросил Флойда показать руки перед тем, как потребовал от афроамериканца выйти из машины.

В ответ на одно из требований показать руки Флойд ответил: “Приятель, в меня стреляли при таких же обстоятельствах раньше, господин полицейский”. Что имел в виду Флойд, не ясно.

В какой-то момент Томас Лейн говорит: “Почему он все время изворачивается и не показывает нам руки, и ведет себя очень странно?”

Затем полицейские надевают на Флойда наручники и ведут его к полицейский машине. В этот момент Флойда охватывает беспокойство, он несколько раз умоляет полицейских не сажать его в машину, так как он страдает клаустрофобией.

Лейн уточняет у Флойда, не находится ли тот “под чем-то”. Флойд отвечает: “Мне просто страшно”.

Согласно другому документу, Томас Лейн говорил следователям, что, оказавшись в полицейском автомобиле, Флойд начал "метаться взад-вперед".

Когда Лейна спросили "Значит, он сам вышел из машины?", тот ответил: "Да".

Затем следователь спрашивает: "То есть вы, ребята, его не вытаскивали из машины?", на что Лейн отвечает: "Нет, цель была держать его в машине, мы не хотели, чтобы он снова выходил".

Оказавшись прижатым к земле, судя по записям с видеокамер полицейских, Флойд около десяти раз повторил слово “мама”.

Он говорил: “Я не могу в это поверить. Мама, я люблю тебя. Люблю тебя. Скажи моим детям, что я их люблю. Я умер”.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Томас Лейн на момент задержания Джорджа Флойда и его гибели всего несколько дней проработал в полиции

В какой-то момент, когда Флойд продолжал кричать, что не может дышать, Томас Лейн спросил Шовина: “Может, его нужно перевернуть на бок?”

Шовин ответил: “Нет, он останется в таком положении, в каком мы его держим”.

Затем Лейн говорит: "Хорошо. Просто беспокоюсь из-за его возбужденного бреда, или что это вообще".

Шовин на это отвечает: "Поэтому мы и вызвали скорую помощь".

Адвокаты Шовина пока не прокомментировали представленные в суде расшифровки записи с камер полицейских.

Почему записи опубликовали сейчас?

Расшифровки были опубликованы адвокатами Томаса Лейна в поддержку судебного иска о снятии уголовных обвинений против их подзащитного - новичка, который на момент смерти Флойда всего несколько дней проработал в полиции.

Эрл Грей, адвокат Лейна, ранее заявлял, что не считает справедливым решение предъявить его подзащитному обвинение в уголовном преступлении.

Защита Лейна также представила расшифровку допроса Лейна следователями Бюро Миннесоты по задержанию разыскиваемых преступников.

По словам Лейна, он, подойдя к машине Флойда, достал оружие и потребовал от афроамериканца показать руки, так как тот сидел, опустив их ниже сидения.

На фотографиях из машины Флойда после ареста видно, что на сидении лежат две смятые 20-долларовые купюры. Со слов адвоката Лейна, купюры были поддельными.

Правообладатель иллюстрации HENNEPIN COUNTY DISTRICT COURT Image caption В автомобиле Флойда были найдены две помятые 20-долларовые купюры. По словам адвоката Лейна, это были поддельные купюры

В конце допроса один из следователей спрашивает Лейна, считает ли он причастным себя или Шовина к смерти Флойда.

“Я возражаю. Вы не должны отвечать на этот вопрос”, - перебил следователя адвокат Лейна.

Согласно результатам официального вскрытия тела Джорджа Флойда, которые были представлены в начале июня, смерть Флойда была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.

В официальном заключении причиной смерти названа "остановка сердца, усугубленная действиями полиции по усмирению, ограничением подвижности и сдавливанием шеи".

В нем также приводятся данные о наличии заболевания сердца и употреблении наркотиков незадолго до смерти.