Коронавирус в мире: рекордное число заболевших за день и недолговечность иммунитета
ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших коронавирусом, результаты нового исследования показали, что иммунитет к Covid-19 у большинства пациентов не держится дольше нескольких месяцев, в Англии открываются парикмахерские и спа-салоны, на палестинских территориях объявлен карантин: последние новости о пандемии коронавируса - в нашем ежедневном обзоре.
Всемирная организация здравоохранения в прошедшие сутки зафиксировала 230,3 тыс. новых случаев заражения Covid-19. Это самая высокая цифра суточного прироста со времени начала пандемии.
Статистический сайт worldometer приводит более скромные данные: около 195 тыс. случаев.
Более половины из них приходятся на США, Бразилию и Индию.
В России за сутки зарегистрировано 6615 новых случаев, что примерно соответствует уровню заболеваемости в предыдущие дни. Вместе с тем, количество новых случаев вновь превысило число выздоровевших за день.
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Тяжелая ситуация складывается в Латинской Америке. Кроме Бразилии, в первой десятке по количеству инфицированных находятся Перу, Чили и Мексика. По числу умерших Мексика в воскресенье вышла на четвертое место в мире, оставив позади Италию.
Китай, где все и началось, в данный момент по количеству заболевших находится на 23-м месте в мире. Ежедневное число новых случаев, по официальным данным, там измеряется единицами, в больницах находятся 320 пациентов.
В понедельник количество заболевших во всем мире с начала пандемии преодолело отметку в 13 млн. Жертвами Covid-19 стали 572 тыс. человек, почти 60 тыс. в данный момент находятся в тяжелом и критическом состоянии.
Исследование: иммунитет к Covid-19 сохраняется лишь несколько месяцев
Группа исследователей из лондонского Кингс-колледжа обследовала 90 пациентов, переболевших коронавирусом.
Достаточное для наличия иммунитета количество вырабатываемых организмом антител сразу после выздоровления было обнаружено у 60% из них, а спустя три месяца - всего у 17%. У некоторых антитела исчезли вовсе.
Полученный результат приводит к неутешительному выводу, что долговременный иммунитет от вируса Covid-19 не возникает, и человек может с небольшими интервалами заболевать им снова и снова, как гриппом.
Это ставит под сомнение принципиальную возможность создания эффективной вакцины от коронавируса.
Впрочем, доклад пока не прошел оценки другими экспертами, и сами авторы признают, что необходимы дальнейшие исследования. В частности, пока неизвестно, какое именно количество антител должно содержаться в крови человека, чтобы защитить его от заражения.
Искусственные антитела помогут самым тяжелым пациентам
Профессор Имперского колледжа в Лондоне Питер Опеншо рассказал изданию Telegraph, что в его клинике проводятся испытания искусственных антител для борьбы с коронавирусом.
Естественные антитела, помогающие организму преодолевать болезнь, добываются из крови выздоровевших людей. Их катастрофически не хватает, даже для тяжелых пациентов.
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Профессор Опеншо назвал первые результаты многообещающими. В случае успеха, созданные в лаборатории Имперского колледжа моноклональные антитела станут первым в мире лекарством непосредственно от Covid-19.
По словам профессора Опеншо, одного из советников британского правительства по вопросам борьбы с коронавирусом, экспериментальное средство начинает давать положительный эффект уже через полчаса после вливания в кровь и помогает остановить ухудшение состояния тяжелобольных пациентов.
Среди других событий:
- В Англии и Уэльсе в понедельник открываются парикмахерские, массажные, маникюрные и тату-салоны, спа, студии искусственного загара и пирсинга. Пока остается под запретом выщипывание бровей. С 3 августа пабам, ресторанам, барам и кафе в Уэльсе будет разрешено возобновить обслуживание клиентов в закрытых помещениях, если ситуация с Covid-19 не ухудшится - пока же возобновляется работа лишь на открытых верандах.
- В связи с недавней вспышкой Covid-19 на ферме в Хартфордшире, где заболели 73 человека и свыше двухсот были отправлены на самоизоляцию, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок высказался за применение локального карантина - если необходимо, на уровне одного предприятия или здания, - но против возобновления жестких мер по всей стране.
- Британские газеты критикуют власти за невнятную позицию по ношению масок в магазинах. Сейчас маски обязательны в общественном транспорте, но в торговых предприятиях Англии, в отличие от Шотландии, правило носит рекомендательный характер. Официальные лица ограничиваются призывами к гражданам проявлять сознательность и беречь себя и окружающих. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в ближайшие дни правительство примет решение, нужно ли вводить меры контроля за соблюдением правил ношения масок.
- Власти Ливана сообщил о 166 новых случаях заражения Covid-19 за последние сутки - это самый высокий показатель с начала пандемии. Почти все заболевшие - сирийские беженцы, работавшие в Бейруте мусорщиками.
- Два депутата парламента Мадагаскара умерли и еще у 25 оказался положительный тест на коронавирус. В столице страны Антананариву и в ряде провинций в связи с ростом заболеваемости вновь введен карантин.
- 62 американских военнослужащих на двух базах на японском острове Окинава заболели Covid-19 за последнюю неделю. На объектах введен карантин.
- О новой вспышке Covid-19 сообщили власти Палестинской автономии. В воскресенье там заболели 378 человек, при том что общее число инфицированных с февраля превысило 5500. Введен четырехдневный полный карантин в Рамалле, Хевроне и Вифлееме и комендантский час с 20:00 до 06:00 по всему Западному берегу, временно запрещены поездки из города в город.
- Вслед за временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес и председателем верхней палаты парламента Эвой Копа заразился коронавирусом министр экономики страны Оскар Ортис.
- Губернатор Токио Юрико Койке выразил надежду, что Олимпийские игры 2020 года, перенесенные из-за пандемии, смогут пройти в городе летом будущего года. Ситуация с коронавирусом в Японии относительно благополучная: за все время там заболели 21,5 тыс. человек. По этому показателю страна находится на 56-м месте в мире.
- В Индонезии объявлен конкурс: кто сильнее обругает и проклянет коронавирус на яванском языке. По словам устроителей, это должно помочь людям преодолеть депрессию. Победителям в качестве призов обещаны книги, футболки и зажигалки.