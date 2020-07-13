Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С понедельника в Англии открываются парикмахерские, спа, косметические, маникюрные и тату-салоны

ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших коронавирусом, результаты нового исследования показали, что иммунитет к Covid-19 у большинства пациентов не держится дольше нескольких месяцев, в Англии открываются парикмахерские и спа-салоны, на палестинских территориях объявлен карантин: последние новости о пандемии коронавируса - в нашем ежедневном обзоре.

Всемирная организация здравоохранения в прошедшие сутки зафиксировала 230,3 тыс. новых случаев заражения Covid-19. Это самая высокая цифра суточного прироста со времени начала пандемии.

Статистический сайт worldometer приводит более скромные данные: около 195 тыс. случаев.

Более половины из них приходятся на США, Бразилию и Индию.

В России за сутки зарегистрировано 6615 новых случаев, что примерно соответствует уровню заболеваемости в предыдущие дни. Вместе с тем, количество новых случаев вновь превысило число выздоровевших за день.

Тяжелая ситуация складывается в Латинской Америке. Кроме Бразилии, в первой десятке по количеству инфицированных находятся Перу, Чили и Мексика. По числу умерших Мексика в воскресенье вышла на четвертое место в мире, оставив позади Италию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В странах Латинской Америки складывается особенно тяжелая ситуация

Китай, где все и началось, в данный момент по количеству заболевших находится на 23-м месте в мире. Ежедневное число новых случаев, по официальным данным, там измеряется единицами, в больницах находятся 320 пациентов.

В понедельник количество заболевших во всем мире с начала пандемии преодолело отметку в 13 млн. Жертвами Covid-19 стали 572 тыс. человек, почти 60 тыс. в данный момент находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Исследование: иммунитет к Covid-19 сохраняется лишь несколько месяцев

Группа исследователей из лондонского Кингс-колледжа обследовала 90 пациентов, переболевших коронавирусом.

Достаточное для наличия иммунитета количество вырабатываемых организмом антител сразу после выздоровления было обнаружено у 60% из них, а спустя три месяца - всего у 17%. У некоторых антитела исчезли вовсе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если результаты исследования подтвердятся, это поставит под вопрос саму возможность создания вакцины от

Полученный результат приводит к неутешительному выводу, что долговременный иммунитет от вируса Covid-19 не возникает, и человек может с небольшими интервалами заболевать им снова и снова, как гриппом.

Это ставит под сомнение принципиальную возможность создания эффективной вакцины от коронавируса.

Впрочем, доклад пока не прошел оценки другими экспертами, и сами авторы признают, что необходимы дальнейшие исследования. В частности, пока неизвестно, какое именно количество антител должно содержаться в крови человека, чтобы защитить его от заражения.

Искусственные антитела помогут самым тяжелым пациентам

Профессор Имперского колледжа в Лондоне Питер Опеншо рассказал изданию Telegraph, что в его клинике проводятся испытания искусственных антител для борьбы с коронавирусом.

Естественные антитела, помогающие организму преодолевать болезнь, добываются из крови выздоровевших людей. Их катастрофически не хватает, даже для тяжелых пациентов.

Профессор Опеншо назвал первые результаты многообещающими. В случае успеха, созданные в лаборатории Имперского колледжа моноклональные антитела станут первым в мире лекарством непосредственно от Covid-19.

По словам профессора Опеншо, одного из советников британского правительства по вопросам борьбы с коронавирусом, экспериментальное средство начинает давать положительный эффект уже через полчаса после вливания в кровь и помогает остановить ухудшение состояния тяжелобольных пациентов.

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Правообладатель иллюстрации SONIA BHANA Image caption Особой популярностью в Англии пользуется тату с датой окончания локдауна