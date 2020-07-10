Россия наложила вето на продление договора о поставках гуманитарной помощи Сирии
Россия и Китай наложили в Совете безопасности ООН вето на предложение продлить на год срок действия договора, позволявшего осуществлять поставки гуманитарной помощи на северо-запад Сирии через территорию Турции.
До сих пор продовольствие и другая помощь для миллионов жителей провинции Алеппо и Идлиба, находящегося в руках повстанцев, доставлялась через два пограничных пункта в Турции.
Проект резолюции, предложенной Бельгией и Германией, был последней попыткой продлить договор, действие которого истекает в эту пятницу.
Россия добивается того, чтобы открытым был оставлен один пропускной пункт, и теперь ожидается голосование по этому предложению.
Москва настаивает на том, чтобы помощь в Сирию поступала через союзное ей правительство президента Асада. Однако аналитики указывают на то, что власти в Дамаске перекрывают доступ помощи в районы, подконтрольные силам оппозиции.
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Не далее как в июне глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил о том, что Сирию ждет массовый голод или еще один массовый исход, если в помощь ей не будут выделены дополнительные средства.
Как сказал Бизли в интервью Би-би-си, миллионам сирийцев грозит голод, и некоторые уже умирают от этого.
Военная разруха привела к краху национальной валюты и росту цен на продовольствие.
Многие сирийцы в отчаянии могут попытаться добраться до Европы, как это уже происходило в 2015 году, подчеркнул Бизли.
С момента начала восстания против правительства Асада в 2011 году погибло более 380 тыс. сирийцев. Свыше 13 млн - половина довоенного населения страны - стали беженцами внутри страны и за ее пределами.
Около 6,6 млн беженцев были разбросаны по всему миру, большинство из них оказалось в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте. Но в этих странах пандемия коронавируса тоже вызвала серьезный экономический кризис.
ООН и ее партнеры просят 3,8 млрд долларов на продолжение гуманитарных операций в самой Сирии и более 6 млрд для помощи странам региона, принявшим сирийских беженцев.
Эти запросы пока что выполнены на 30% и 19% соответственно.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди предупредил, что пандемия коронавируса самым негативным образом сказалась на благосостоянии миллионов сирийских беженцев и стран, которые их приняли, поскольку там наблюдаются резкий экономический спад и рост нищеты.