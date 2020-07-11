"Фекалии в постели" и "телефоном в глаз". Джонни Депп дает показания в английском суде

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Высокий суд в Лондоне рассматривает иск голливудского актера Джонни Деппа к компании News Group Newspapers, владеющей британским таблоидом Sun, который в публикации 2018 года утверждал, что Депп бьет жену. В первые четыре дня судебных слушаний суд заслушал актера и его бывшую супругу Эмбер Херд, выступающую на процессе в качестве свидетельницы.

Херд тоже актриса, она младше своего бывшего супруга на 20 с лишним лет: ему 57, ей 34. Пара поженилась в 2015 году и прожила в браке всего 15 месяцев. Инициатором развода стала Херд.

Она настаивает, что Депп часто находился в наркотическом или алкогольном опьянении и поэтому не помнит своих действий. Газета Sun намерена доказать, что статья соответствует действительности, а адвокаты актера заявляют о диффамации, наносящей урон репутации их клиента.

Что говорит Джонни Депп

Джонни Депп называет обвинения в физическом насилии клеветой, но рассказал, что жизнь с Эмбер Херд в определенный момент брака действительно стала невыносимой.

По его словам, Эмбер буквально силой заставляла оказывать ей внимание, а если что-то шло не по ее правилам, "происходил настоящий ад".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джонни Депп и Эмбер Херд прожили в браке всего 15 месяцев. Фото 2015 года

В качестве примера актер поведал суду, что они часто ужинали перед телевизором, или просто лежали на диване: "Но если вдруг она замечала, что я не держу ее за руку или не обнимаю ее, она насильно клала мою руку себе на бедро, после чего я должен был сосредоточить свое внимание только на ней".

"Было ощущение, что есть некие правила, ее собственная рутина, и если ты не играл по ее правилам, возникала проблема", - продолжает Депп.

Он также заявил суду, что Херд изменяла ему в их супружеской постели, к тому же с элементами извращения. В частности, уборщица нашла в кровати фекалии и отправила ему фотографии. Депп убежден, что они не могли быть оставлены ни одной из его четырех собак, и настаивает, что это сделала Херд или один из ее любовников. Херд отвергает эти обвинения.

Что говорит Эмбер Херд

На четвертый день судебных слушаний Херд рассказал об эпизоде, произошедшем в день ее 30-летия в 2016 году.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эмбер Херд в пятницу прибыла на слушания в Высокий суд Лондона

По ее словам, Депп пришел на праздник жены с большим опозданием, так как в тот день получил неприятные новости о состоянии своих финансов.

Вскоре он покинул вечеринку, сказав, что идет в кровать. По словам актера, он так поступил, чтобы избежать конфронтации, так как Эмбер начала открыто злиться из-за его усталости и неспособности поддержать всеобщее настроение.

Затем, по показаниям Херд, актер повалил ее на пол и схватил за волосы. Депп всё отрицает. Также, по словам Херд, в рамках другого эпизода, произошедшего 16 мая 2018 года, Депп вернулся домой под действием наркотиков и швырнул в нее мобильным телефоном, попав в глаз и нанеся значительные повреждения.

Однако специалист по вопросам домашнего насилия Мелисса Санчес заявила суду по видеосвязи из Лос-Анжделеса, что осматривала Херд сразу после упомянутого инцидента и не нашла на лице актрисы никаких следов воздействия.

Какова версия Sun

Поводом для судебного иска стала статья журналиста Дэна Вуттона, опубликованная в таблоилде в апреле 2018 года. Она называлась "Свихнуться можно: как Джоан Роулинг может искренне радоваться, что домашний насильник Депп сыграет в новом фильме "Фантастические твари"?

Адвокаты Деппа утверждают, что материал является целенаправленной атакой на актера, а измышления автора - непрекрытая клевета.

Адвокат издания Саша Васс рассказала в суде, что ссора между супругами произошла после окончания вечеринки по случаю дня рождения Эмбер. По ее словам, удалившийся в спальню актер еще не спал и якобы ждал возможности выяснить отношения с женой.

В тот вечер, сказала адвокат Sun, Джонни Депп был очень расстроен известием, связанным с его финансами, и в такой момент услышать от жены, что она тобой разочарована, - наихудший вариант.

"Думаю, такое не хочет услышать ни один муж на свете", - парировал Депп.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Херд утверждает, что Депп швырнул в нее телефон и попал в глаз, однако официальных подтверждений этому эпизоду нет

Далее Васс заявила, что актер швырнул в супругу бутылку шампанского и, к счастью, промахнулся, но стекло разлетелось повсюду. "Когда она попыталась покинуть спальню, вы преградили ей путь и пытались схватить за волосы", - сказала адвокат, обращаясь к актеру.

Джонни Депп заявил, что все это домыслы, не имеющие ничего общего с действительностью. Возвращаясь к эпизоду с фекалиями в постели, он сказал суду, что счел тот момент подходящим для завершения отношений.

В пятницу суд также заслушал показания Эмбер Херд о сексуальном насилии, которому она подвергалась со стороны Деппа. Это слушание прошло в закрытом режиме, его содержание не разглашается.

Бышие подруги Деппа дадут показания

Ожидается, что судебные слушания продлятся около трех недель. В защиту звезды "Пиратов Карибского моря" по видеосвязи выступят его бывшая гражданская жена, французская певица Ванесса Паради и экс-подруга, голливудская актриса Вайнона Райдер.

В союзе с Паради актер прожил 16 лет (1998-2014), у пары есть двое детей. Романтические отношения с Райдер продлились 4 года (1989-1993).

Джонни Деппу 57 лет, он был номинирован на "Оскар" и "Бафту", а в 2008 году получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит".

Эмбер Херд снималась в картинах "Аквамэн" и "Девушка из Дании". Пара познакомилась во время съемок фильма "Ромовый дневник" в 2011 году