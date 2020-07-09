"От правды до госизмены - маленький шажок": осужденный за госизмену военкор о деле Сафронова

Правообладатель иллюстрации Vladimir Sayapin/TASS Image caption Григорий Пасько в зале суда в 1999 году

Расстановка "красных флажков" для СМИ и журналистов, которые пишут про "оборонку", а также общая тенденция к поиску "врагов Родины" в России. Таковы основные причины уголовного дела экс-спецкора "Коммерсанта" Ивана Сафронова по мнению Григория Пасько - единственного журналиста в России, который был осужден за госизмену еще 20 лет назад после серии материалов о радиационной безопасности на флоте.

В интервью Русской службе Би-би-си Пасько рассказал о собственном опыте обвинения в госизмене, провел параллели с делом советника главы "Роскосмоса" и прокомментировал "чешский след".

Экс-спецкор "Коммерсанта" и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - второй российский журналист, обвиненный в госизмене.

В 1990-е по схожему обвинению проходил приморский военкор Григорий Пасько. Он работал военным журналистом в газете "Боевая вахта" Тихоокеанского флота и специализировался на вопросах коррупции и экологии: расследовал случаи слива радиоактивных отходов и сбросов боеприпасов в Японское море.

ФСБ в 1997 году обвинила Пасько в государственной измене: попытке передачи гостайны японским СМИ. В 1999 году суд Тихоокеанского флота признал Пасько невиновным в измене, но приговорил его к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и освободил в зале суда (с учетом срока пребывания в СИЗО и амнистии).

В конце 2001 года Пасько все-таки признали виновным в госизмене и приговорили к четырем годам. Он освободился из колонии по УДО в 2003 году.

ЕСПЧ в 2009 году и Большая палата ЕСПЧ в 2010 году отклонили жалобу Пасько на нарушение российскими властями статей 6 (право на справедливое разбирательство дела в разумный срок), 7 (наказание исключительно на основании закона) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека.

В 2014 году минюст России признал иностранным агентом Фонд поддержки расследовательской журналистики, директором и соучредителем которого был Пасько (юрист по второму образованию). В 2015 году фонд самоликвидировался и Пасько зарегистрировал в Праге НКО "Содружество журналистов-расследователей". В 2015 году он получил вид на жительство в Чехии, но из-за пандемии сейчас находится в России.

Именно в работе на чешскую разведку обвинили Ивана Сафронова, ранее говорили его адвокаты.

"За мной следили, понавтыкали всю квартиру прослушкой"

Би-би-си: Что вы думаете о деле Ивана Сафронова?

Г.П.: Судя по всему, его преследуют не за то, что он советник Рогозина. Если, как пишут, в марте 2019 года, у Ивана уже были контакты с эфэсбешниками, и ему говорили, что он не так что-то сделал, можно предположить, что тогда же было заведено дело оперативной разработки и за ним весь этот годик внимательно присматривали. Видимо, сейчас решили, что да, можно возбуждать - клиент созрел.

В то время он был журналистом и занимался темами, которые очень чувствительны для ФСБ - это военно-промышленный комплекс, военно-техническое сотрудничество, технологии двойного назначения, поставки вооружения в Сирию, Иран и так далее. Никто в российском руководстве и ФСБ в том числе не хочет, чтобы кто-то про это что-то знал, писал и в этом разбирался.

Самый страшный журналист - это журналист, который компетентен в чем-то. Потому что он может написать правду. А от правды до госизмены - очень маленький шажок.

Би-би-си: С чем было связано ваше дело?

Г.П.: С 1992 года я написал 50 наверное публикаций на одну тему: слив радиоактивных отходов, списанные и аварийные атомные лодки, которые стоят и "фонят" в разных местах.

За мной следили, понавтыкали всю квартиру прослушкой, прослушивали телефоны мои, ходили ногами, за спиной дышали в затылок. Это было видно и смешно. Но я не обращал на это внимания - я делал свою работу, они свою. В 1997 году меня арестовали.

Би-би-си: В каком издании вы работали?

Г.П.: Я был начальником отдела в тихоокеанской газете "Боевая вахта". Она продавалась в гражданских киосках, и на нее можно было подписаться. Я был военным, но - журналистом. И в своей работе мы руководствовались одним законом - "О СМИ".

Би-би-си: Где вы брали информацию?

Г.П.: Были справки медицинские, статьи ученых, экспертов специализированных изданий типа "Военного вестника". Мне вменялись опубликованные статьи, записи в блокноте, была статья, набранная на компьютере, но не опубликованная еще.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Sayapin/TASS

Би-би-си: Кто контролировал ваши публикации?

Г.П.: У нас в газете цензор сидел в звании полковника. Но мне вменяли их авторство. То же самое, кстати, касается дел против ученых. В каждом институте есть первый отдел ФСБ. И когда ученого, который общался с китайцами или поехал, сделал доклад, обвиняют в госизмене - cтоп, а где был представитель ФСБ?

Би-би-си: Вам вменяли что-нибудь помимо публикаций?

Г.П.: Сотрудничество с японскими журналистами. Меня обвинили в том, что я собирал по заданию японской разведки сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их.

Военный суд два года разбирался и выяснили, что нет ни сведений секретных, ни одного факта передачи, ни умысла, ни ущерба - ничего. Суд увидел, что в моем деле нет никакой госизмены.

Но два года отсиженных мною уже в тюрьме надо было как-то оправдать, объяснить или кого-то за это наказать. Нашли для меня другую статью - "Злоупотребление должностными полномочиями".

Но приговор был мертворожденным - потому что журналист не является должностным лицом. Через полтора года Верховный суд приговор отменил, направил дело на новое рассмотрение, и все началось сначала.

Би-би-си: Вы все это время находились за решеткой?

Г.П.: Меня выпустили в 1999 году летом, и где-то год с небольшим я был на относительной свободе. А там уже Путин пришел к власти. И когда еще было непонятно, будет ли второй суд, местные приморские чекисты меня увидели в городе и говорят: "Ну все, старик, держись! Президент наш, так что тебе сидеть".

И мне дали еще два года: в 2001 - посадили, в 2003 - выпустили. За одно и то же дело.

Потом, когда все уже закончилось, и меня позвали в управление ФСБ, чтобы вернуть деньги, которые у меня пять или восемь лет назад при аресте забрали, я у них спросил - зачем вам нужен был этот позор? Они говорят: "Профилактика".

И действительно, больше сейчас и не пишет никто про радиоактивные отходы и списанные лодки - всяком случае на Тихоокеанском флоте. Что, их меньше стало? Да нет.

Би-би-си: Как обеспечивалась закрытость в вашем деле?

Г.П.: Суд был закрытым до такой степени, что меня привозили в наручниках, с собаками и с автоматчиками. Плюс обвинительное заключение с грифом "совершенно секретно" - поэтому я его и не видел до сих пор.

Би-би-си: Почему вам не удалось выиграть дело в Европейском суде по правам человека?

Г.П.: Они не рассматривают дело по существу, они рассматривали, соответствовали ли обвинения национальному законодательству. И пришли к выводу, что обвинить журналиста как военнослужащего в России допускается.

"Это очень пластилиновая для ФСБ статья"

Би-би-си: Отличает ли это ваше дело от дела Сафронова?

Г.П.: У меня было худшее положение, чем у Ивана сейчас. Мне вменяли и что я офицер, а значит имел возможность, пользуясь формой, проникать туда и шпионить там, куда не мог бы проникнуть гражданский журналист.

Би-би-си: У вас был допуск к гостайне тогда?

Г.П.: Формально да. Каждому выпускнику военного училища автоматически выдается третья форма допуска. Больше она не повышается никуда, никто даже не помнит, что она есть.

Би-би-си: Но вы имели доступ к секретам?

Г.П.: Да нет конечно, о чем вы говорите! Все прекрасно понимали, что пришел журналист, а значит лишнего болтать не надо. Другое дело, что в силу своих профессиональных обязанностей начальника отдела я присутствовал на штабных заседаниях. Но там начальник какой-то, если им было нужно обсудить что-то свое, обычно говорил: "так, ну у нас тут Пасько сидит, мы это обсудим, когда он уйдет".

У Сафронова такого доступа, естественно, не было. Но сейчас такая трактовка статьи 275 УК, что обвинение можно предъявлять не только источнику информации, но уже и журналисту.

Эта статья и раньше была не конкретна и размыта, но в 2012 году вышла новая редакция, которая расширяет статью 275 до невозможности. Из нее убрали действия "в ущерб внешней безопасности", остались просто - "против безопасности", помощь представителям вражеских разведок заменили на помощь любому иностранцу. Это очень пластилиновая для ФСБ статья. Плюс еще закрытый суд.

Тематика всех статей Сафронова, как и тех, что писал его отец - это опасная, чувствительная область журналистики, и она очень близка 275-й статье. Статья написана так, что ее можно применить к любому человеку, особенно к журналисту, пишущему на военную тематику - без проблем. Я это говорю как юрист.

Би-би-си: В чем может быть причина возбуждения дела?

Г.П.: Причин, как я думаю, несколько. И то, что статья давно - пожалуй, после моего дела - не применялась к журналистам.

Во-вторых, кому-то надо обозначить красными флажками журналистам, что есть темы, на которые "вы не пишете то, что сами решите, а только с нашего разрешения, с нашей указкой и подсказкой, с нашего благословения и желательно с нашей подписью на листочке, с визой".

И третья причина - всеобщий маразм: "подготовка к третьей мировой войне, все вокруг враги, когда-то они оттяпали наши территории, хотят нашей погибели, Родина в опасности".

Это доходит до какого-то такого градуса - и появляются уголовные дела. Дела Светланы Прокопьевой (псковская журналистка, 6 июля признанная виновной в оправдании и пропаганде терроризма) и Абдулмумина Гаджиева (дагестанский журналист, обвиняется по делу о финансировании терроризма), который уже сидит ровно год в Махачкале.

И если уж в Москве "закрыли" Сафронова, то сам бог велел где-нибудь в Калининграде, Владивостоке, Чите или Челябинске то же найти кого-нибудь, тоже отчитаться, что там бдительность есть.

Все это маркеры, которые которые говорят о нездоровом обществе и нездоровой обстановке в обществе. Я думаю, это будет умножаться. Потому что народу постоянно надо будет показывать, что мы плохо живем, потому что санкции, а еще и кругом враги. В том числе журналисты.

До этого были иностранные агенты, нежелательные организации. Вполне возможно, что еще три-пять-десять дел лежит уже созревшие, как горячие пирожки.

Би-би-си: Вы работаете в Чехии и занимаетесь образовательными проектами для журналистов. Защита Сафронова говорила о версии следствия, что он был связан с чешскими спецслужбами. Что вы об этом думаете?

Г.П.: Мы с 2015 года проводим в Праге школы и семинары для журналистов. Но Ивана мы никогда не приглашали, он никогда не был нашим слушателем. Мне не известно, чтобы он когда-то был в Чехии или был связан с кем-то из чешских журналистов или органов.

Я думаю, что чешский след в его деле абсолютно случайный и возможен из-за скандалов, которые длятся последние несколько лет. Возможно, здесь мотив мести за памятники: в Чехии снесли памятник маршалу Коневу и установили памятник власовской армии - Россия по этим поводам возмущалась. Кроме того, был громкий "рициновый скандал" два месяца назад.

Я уверен, что Чехия названа случайно в версии о том, что Сафронов передавал сведения чешской стороне с тем, чтобы потом передать их США. Зачем, если можно передать напрямую в США?

Би-би-си: Видите ли вы аналогии между делом Сафронова и делом Голунова?

Г.П.: В законе об оперативно-розыскной деятельности есть такое понятие как контролируемая поставка - против которой юристы периодически возникают. Можно человека спровоцировать на взятку.

Конечно, тот же механизм можно применять и для статьи 275. И потом нести все в суд - встретился, передал, эксперты сказали что это секретно. И все - статья есть.

Би-би-си: С вашей точки зрения, слова Дмитрия Пескова, который подтвердил свою прежнюю оценку репутации Сафронова как высокопрофессионального журналиста - вообще не играет никакой роли?

Г.П.: Меня тоже смутило это - советник Рогозина, президентский пул, и в изданиях таких работал, о которых не скажешь, что они безбашенные и неосторожные. Я думаю, что так устроена система. В каком-то смысле здесь применим, например, пример уголовных дел губернаторов.

Би-би-си: С вашей точки зрения, возможен ли вариант благоприятного развития событий в деле Сафронова?

Г.П.: Шанс есть всегда. Однажды я имел неосторожность выразить мысль, что Светлана Давыдова подходит формально под статью 275 и ее дело могут довести до суда. Но что-то случилось, и не довели, слава богу.

Конечно, много будет зависеть и от адвокатской команды, и от позиции журналистов, и от позиции международных организаций журналистских. Это может и не подействовать, но лучше, чтобы это работало.