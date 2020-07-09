PayPal отказывается от денежных операций внутри России

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Электронная система расчетов PayPal с 31 июля прекращает платежи и переводы внутри России, заявила компания.

"Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal", - говорится в сообщении.

Международная платежная система PayPal, основанная как средство быстрой пересылки денег через e-mail, действует более чем в 200 странах мира и работает с 25 национальными валютами.

По сведениям самой компании, в 2014 году в России насчитывалось более 2 миллионов активных пользователей PayPal.

С 4 июля в РФ начали действовать поправки к закону "О национальной платежной системе", по которым в случае денежного перевода внутри России оператор не имеет права передавать информацию о них на территорию другого государства (включая и сервера за пределами России).

Центробанк России начал вести свой реестр иностранных платежных систем, в котором пока зарегистрирован только один оператор.