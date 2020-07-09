Кто хочет внедрить многодневное голосование на выборах в России и за что эту идею критикуют

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что не исключает возможности провести в России многодневные выборы осенью - такой вариант голосования был опробован во время внесения поправок в Конституцию.

Использовать опыт всероссийского голосования по поправкам в Конституцию предлагала и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Русская служба Би-би-си разбиралась, насколько серьезно власти рассматривают сценарий многодневных выборов и почему такое голосование серьезно уязвимо к нарушениям.

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9 июля на встрече с президентом Путиным Памфилова сказала, что ЦИК рассматривает возможность сделать выборы осенью в Единый день голосования многодневными. Она объяснила, что, согласно опросу ВЦИОМ, людям понравилось голосовать несколько дней.

"И мы сейчас продумываем, с учетом того, что все-таки гораздо лучше стала, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация, может быть, не семь дней, это нереально, но... рассмотреть возможность не одного дня голосования, а два-три", - сказала Памфилова.

Это предложение не впервые звучит от высокопоставленных чиновников: 2 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала то же самое в эфире "России-1". Матвиенко тоже ссылалась на удобство избирателей: "Для граждан было очень удобно прийти в то время, которое им больше всего подходит, и люди высказывались очень положительно".

В ЦИКе обсуждается и возможность расширить электронное голосование (за или против внесения поправок в Конституцию электронно можно было проголосовать только в двух регионах - Москве и Нижегородской области).

На голосовании по Конституции было опробовано расширенное надомное голосование: если раньше основаниями для приезда к избирателю были только болезнь и инвалидность, то на голосовании по поправкам получить урну с доставкой на дом мог любой желающий.

Удобство избирателей против прозрачности: почему эксперты критикуют реформу выборов

Во время голосования по Конституции было много сообщений о фальсификациях, многие из которых связаны с отличиями от обычных выборов: электронным и многодневным голосованием, расширенным "надомным волеизъявлением".

Согласно подсчетам аналитика Сергея Шпилькина, на голосовании за Конституцию замечены самые серьезные фальсификации за все время, что он следит за выборами. Он насчитал более 20 млн "аномальных голосов". В ЦИК методику Шпилькина по выявлению аномальных результатов раскритиковали.

Голосование в течение нескольких дней тяжело контролировать обществу, объясняет сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Андрей Бузин: "Во-первых, из-за того, что это длительный процесс. Непонятно, как хранятся бюллетени, где они ночью гуляют и что происходит при перекладывании в сейф-пакеты".

По его мнению, нужные властям цифры - высокая явка и поддержка поправок в 77% - связаны с досрочным голосованием в течение шести дней до 1 июля.

Наблюдатели не в состоянии сидеть на участке двое-трое суток, не теряя бдительности, а членам комиссий придется тяжело, особенно оппозиционным, продолжает Бузин.

"Договориться с человеком, чтобы он два-три дня посвятил голосованию, да еще и делал это не за какие-то фантастические деньги; договориться, чтобы его отпустили с работы - мягко говоря, это будет непросто. В итоге политические партии и кандидаты [в избиркомах] будут, конечно, меньше представлены", - рассуждает президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов.

Расширение надомного голосования тоже чревато нарушениями. "Всегда считалось, что большое количество надомников на участке - плохой признак, значит, какой-то мухлеж там происходит, - напоминает политолог Екатерина Шульман. - Раньше для надомного голосования было только две причины: инвалидность и болезнь. А теперь это будет как доставка на дом: можно пиццу заказать, а можно избирательную урну".

Электронное голосование - хорошая вещь, но не в нынешних условиях, считает Бузин: "Внедрять его надо - оно увеличивает возможности избирателей. Но параллельно нужно введение законодательных гарантий общественного контроля, а это сложная вещь при электронном голосовании. Этого они [власти] делать не хотят".

Удобство избирателей, о котором говорят и Памфилова, и Матвиенко, кажется экспертам странным аргументом. "Удобство важнее, чем прозрачность - вот новая философия властей", - замечает политолог Евгений Минченко.

"Избирателю может быть удобно голосовать в течение нескольких дней, но ему также удобно, когда его голос учитывается. А то голосовать, может, станет и удобней, но потом ты свой голос нигде не найдешь", - рассуждает Екатерина Шульман.

Она оговаривается, что на настоящих выборах прозрачности все равно больше, чем на голосовании по Конституции, которое регулировал отдельный закон: "Любые другие выборы будут больше похожи на выборы: будет больше прав и у прессы, и у наблюдателей, больше видеонаблюдения".

Эксперты считают решенным вопрос реформы выборов. Но указывают на технические сложности многодневного голосования.

Бузин из "Голоса" связал реформу выборов с результатом "референдума" по поправкам, который удовлетворил исполнительную власть.

Близкие к Кремлю источники Би-би-си в мае сообщали, что в администрации президента рассчитывают на явку на "референдуме" в 55% и 65% голосов "за".

По официальным данным, Кремль значительно превзошел эти цели. Поправки поддержал больший процент избирателей, чем проголосовало за Владимира Путина на президентских выборах 2018 года: 77,92% против 76,69%. А явка составила 67,97% против 67,54% на президентской кампании.

Изменения в процессе выборов вполне вероятны, говорит Шульман: "Судя по тому, как быстро - еще до подведения итогов голосования за поправки - разные официальные лица начали говорить, какая это прогрессивная и удобная для граждан форма голосования, планируется ее использовать в ближайшее время".

Да и сам факт проведения опроса ВЦИОМом об отношении россиян к новеллам в организации выборов тоже об этом говорит, считает она.

По словам Шульман, реформа уже узаконена: "В мае Госдума приняла два законопроекта, вносящих изменения в закон о гарантиях избирательных прав граждан. Там появляется возможность и для дистанционного, и для более широкого надомного голосования, и для растягивания выборов на несколько дней".

Семь дней голосования слишком тяжелы для его организаторов, а два-три дня - вполне реально, полагает Шульман. Впрочем, это сделает проведение выборов дороже, напоминает Минченко: ведь раньше членам комиссий платили за один день работы, а теперь придется платить за 2-3 дня.

Если выборы проходят не летом, а в единый день голосования, то возникает еще больше сложностей, замечает Роман Смирнов.

"Среди членов участковых комиссий достаточно много учителей, а к моменту осеннего голосования начнется учебный год. Если голосование продлится два-три дня, то как они смогут совмещать работу в комиссии со своей основной работой? Ведь какая-то часть процесса выпадет на обычные рабочие дни", - рассуждает он.

Кроме того, школы - традиционные места для организации участков - в рабочие дни заняты учениками, продолжает он.

"Я думаю, тут вопрос и сопротивления оппозиции - насколько она будет противостоять принятию этих решений, - считает политолог Евгений Минченко. - Ну и в том, как люди будут реагировать, насколько люди будут считать такие выборы прозрачными".

Элла Памфилова заявила, что обсудит с региональными избиркомами возможность растянуть выборы на два-три дня уже этой осенью.

В Единый день голосования 13 сентября пройдут выборы разных уровней в 83 регионах России.