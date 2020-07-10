Госизмена и смертность в России. Главное 10 июля

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Что такое госизмена

Счета бывшего журналиста Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, и его близких заблокированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Экс-спецкор "Коммерсанта" и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - второй российский журналист, обвиненный в госизмене.

В 1990-е по схожему обвинению проходил приморский военкор Григорий Пасько. Он работал военным журналистом в газете "Боевая вахта" Тихоокеанского флота и специализировался на вопросах коррупции и экологии: расследовал случаи слива радиоактивных отходов и сбросов боеприпасов в Японское море. Мы поговорили с ним о его опыте.

Тем временем сам Иван Сафронов по-прежнему не знает, что ему вменяют, не признает вину в продаже секретов чешским спецслужбам и связывает преследование со своей журналистской работой. Сафронов, как утверждают его защитники, ранее вообще никогда не попадал на допросы ФСБ. Адвокаты убеждены, что его дело спецслужбы собирали полтора-два года, а телефоны журналиста прослушивали.

Статистика смертности превысила среднюю

Смертность в Санкт-Петербурге и ряде субъектов федерации за июнь резко выросла, следует из данных органов ЗАГС.

Рекордное за десять лет количество умерших зафиксировано за июнь в Петербурге - 7106 человек (обычно смертность в городе не доходит даже до 6000 в месяц). Относительно июня 2019 года смертность в городе подскочила на 49%. За май аналогично подсчитанный рост смертности составлял 32%.

Даже в самые "неудачные" годы, например, в 2016 и 2017 годах, показатели смертности в Петербурге были ниже на 15%, пишет "Фонтанка".

Собор Святой Софии может стать мечетью

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Высший административный судебный орган Турции объявит окончательное решение по вопросу о преобразовании музея Айя-София в Стамбуле в мечеть, как во времена Османской империи.

Многие религиозные деятели и культурные организации по всему миру выступают против этого шага, считая, что памятник принадлежит всему человечеству, независимо от религии.

Византийский собор, построенный в VI веке нашей эры, после завоевания Константинополя турками в 1453 году был превращен в мечеть и считался одной из главных исламских святынь. В 1934 году власти секулярной Турецкой Республики придали культовому сооружению статус музея.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз высказывался за восстановление мечети в Айя-Софии и за 18 лет укомплектовал суды лояльными себе судьями.

Бывший британский шпион заплатит олигархам из 90-х

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Британский суд в среду обязал компанию бывшего британского разведчика Кристофера Стила выплатить компенсацию российским банкирам Петру Авену и Михаилу Фридману, пишет Wall Street Journal.

Суд счел нарушением законодательства о защите персональных данных ряд утверждений о бизнесменах в скандальном досье, составленном Стилом на Дональда Трампа в предвыборный период в 2016 году.

Беглый топ-менеджер Wirecard хвастался секретными данными о "Новичке"

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Бывший операционный директор недавно обанкротившейся платежной системы Wirecard Ян Марсалек, как выяснила Financial Times, для завоевания авторитета среди финансистов Марсалек хвастался своими связями в разведке и показывал партнерам секретные документы о российском яде "Новичок". Подробнее о деле у Financial Times.

Верхоянск, передний край глобального потепления

С конца июня столбик термометра в Верхоянске, претендующем на звание полюса холода северного полушария, едва опускается ниже +30. "Люди понимают, что это ненормально и даже опасно. Для начала потому, что старики никогда такого не видели, но еще и потому, что у нас много информации за последние годы. Мы констатируем, что и зимы стали холоднее, но менее снежными", - рассказал глава администрации городка Евгений Потапов, которому дозвонился корреспондент французской газеты Le Monde (требуется подписка)

Во внутренних регионах России, продолжает газета, Арктика и Сибирь оказались сильнее всех затронуты экстремальными климатическими изменениями. Это уже проявляется в наводнениях и лесных пожарах, в прошлом редких, а теперь ежегодных. Уже в этом году эти пожары выбросили в атмосферу больше парниковых газов, чем производит экономика Португалии за год. Но еще большая опасность кроется в таянии вечной мерзлоты. "Размораживаясь под воздействием потепления, вечная мерзлота выпускает к атмосферу органические вещества, задерживавшиеся в ней, и особенно CO2 и метан, еще более мощный парниковый газ", - объяснил газете Антуан Сежурне, гидролог из Университета Париж-Сакле, изучающий таяние вечной мерзлоты в Якутии.

Кто хочет внедрить многодневное голосование на выборах в России и за что эту идею критикуют

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что не исключает возможности провести в России многодневные выборы осенью - такой вариант голосования был опробован во время внесения поправок в Конституцию.

Задержание хабаровского губернатора Фургала по делу о заказных убийствах. Что известно.

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В Хабаровске задержали губернатора Сергея Фургала. Следователи назвали его организатором убийств предпринимателей, совершенных 15 лет назад. Менее чем два года назад Фургал стал одним из четырех кандидатов в губернаторы, победивших на выборах выдвиженца Кремля.

"Дом бесит, и работа бесит, и парня нет!" Что такое кризис четверти жизни

Считается, что быть двадцатилетним - здорово: ты уже взрослый, но еще не обременен семьей и другими заботами и можешь жить так, как этого хочешь именно ты. Но что если 20 лет - это вообще не весело?

Например, ты уже начал строить карьеру, но понимаешь, что совсем не готов провести на этой работе следующие 40 лет. Или находишь партнера, но не понимаешь, хочешь ли вступать в брак и заводить детей. И все это на фоне историй успеха знаменитостей и бесконечного давления соцсетей, где у всех идеальная жизнь.

Звучит как полный бардак и неопределенность, но для многих двадцатилетних по всему миру это реальность, а у психологов даже есть специальный термин - "кризис четверти жизни".

Журналистка Би-би-си Катерина Венедиктова поговорила об этом явлении с двадцатилетними в Каире, Нью-Йорке, Лондоне и Москве и записала их истории.

Media playback is unsupported on your device "Дом бесит, и работа бесит, и парня нет!”: что такое кризис четверти жизни

Дайджест подготовили Артем Воронин и Павел Феденко