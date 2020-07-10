"Работал губернатором Хабаровского края". Суд арестовал Сергея Фургала
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в причастности к убийствам. Заседание суда прошло в закрытом режиме.
Суд отправил Фургала под арест на два месяца. Ему инкриминируются ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этим статьям - пожизненный срок.
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Заседание прошло в закрытом режиме - об этом ходатайствовал следователь, так как участники процесса якобы получали угрозы и находятся под госзащитой.
"Он врач и давал клятву Гиппократа"
Губернатор не признал вину.
"Наш подзащитный заявил о полной непричастности к преступлениям", - сказал его адвокат Борис Кожемякин. Он пояснил, что защита дала подписку о неразглашении данных следствия, поэтому он не может рассказать о деталях обвинения.
Кожемякин добавил, что его подзащитный не мог иметь отношения к убийствам, так как раньше был врачом.
"Он врач и давал клятву Гиппократа. Деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни", - сказал адвокат журналистам.
В то же время он заверил, что в деле нет политики. "Политическая составляющая - не наша тема", - сказал адвокат.
Решение об аресте принимал судья Карпов, который несколько лет назад санкционировал арест губернатора Кировской области Никиты Белых.
Отвечая на вопрос судьи о месте работы, Фургал сказал, что уже не считает себя действующим главой региона.
"Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края", - сказал он (цитата по Интерфаксу).
Защита просила избрать для Фургала любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. А он сам жаловался на здоровье.
"У меня хронический бронхит, аллергия на латекс и некоторые медицинские препараты, была операция на легком", - говорил 50-летний губернатор, отвечая на вопрос судьи о состоянии здоровья.
Из Хабаровска в Москву
Глава Хабаровского края был задержан накануне, после чего его самолетом переправили в Москву. Следственный комитет (СКР) подозревает главу региона в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
СКР утверждает, что показания на Сергея Фургала как организатора этих преступлений дали его соучастники. Также следствие проверяет хабаровского губернатора на причастность к другим особо тяжким преступлениям.
Утром в пятницу лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр сообщил, что у шести членов партии в Хабаровском крае, включая Фургала, прошли обыски. Двое депутатов краевого парламента - Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов - были арестованы в Хабаровске по подозрению в мошенничестве.
Оба ранее входили в руководство завода "Амурсталь", одним из бенефициаров которого числится жена губернатора.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после задержания Фургала пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от партии.
Ожидается, что в ближайшее время президент России Владимир Путин подпишет указ об отставке Фургала "в связи с утратой доверия". Однако Путин не назначал его на этот пост - в 2018 году представитель ЛДПР Фургал стал одним из четырех кандидатов в губернаторы, победивших на выборах выдвиженца Кремля.