Коронавирус: ВОЗ предупреждает, что пандемия не взята под контроль в большинстве стран

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Всемирная организация здравоохранения заявляет, что эпидемиологическая ситуация в мире становится хуже, Британия отменяет обязательный карантин для большинства приезжающих, туристическая индустрия Испании опасается, что обязательное ношение масок отпугнет туристов.

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса не взята под контроль в большинстве стран мира, и ситуация усугубляется. Он отметил, что всего за последние шесть недель число заболевших по всему миру выросло вдвое.

В самых пострадавших и населенных странах мира - США, Бразилии и Индии - нет никаких признаков замедления пандемии, сказал Гебреисус.

Он также обратил внимание на то, что успехи тех или иных стран в борьбе с Covid-19 не обязательно связаны с развитостью их систем здравоохранения: "Вирус нанес колоссальный ущерб здравоохранению в некоторых самых богатых странах мира, в то время, как страны с весьма скромными возможностями успешно справляются с ситуацией".

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире сейчас составляет почти 12,3 млн человек, умерших - 555,4 тысячи. При этом 6,7 млн человек выздоровели.

Британия отменяет карантин для приезжих

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В Великобритании с пятницы отменен двухнедельный карантин для приезжающих из 75 стран мира. Решение об обязательной самоизоляции для всех, кто пересекает британскую границу, было принято в конце мая и вступило в силу 8 июня.

Однако после визита в Лондон президента Франции Эммануэля Макрона правительство Бориса Джонсона обещало рассмотреть возможность создания так называемых воздушный мостов с рядом стран.

В "бескарантинный" список попали большинство европейских стран, заморские британские территории, Австралия, Канада, Япония и другие. Единственной постсоветской страной, оказавшейся в этом списке, стала Литва, ограничения для других государств, в том числе для России, сохраняются.

Шотландия оставляет правило карантина в силе для стран, где индекс распространения инфекции превышает шотландские показатели. Одной из таких стран является Испания, где на 100 тыс. человек заражаются примерно 330, а в Шотландии - всего 28 человек.

Начиная с пятницы, в Шотландии также введено обязательное ношение масок в магазинах. На территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии такого правила нет.

Кроме того, правительства ряда государств предостерегают своих граждан от посещения Британии, которая является самой пострадавшей от Covid-19 страной в Европе: 289 тыс. заболевших, 44,6 тыс. умерших.

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В Ирландии индекс R (среднее число людей, которых заражает один заболевший) снова вернулся на отметку выше 1,0. Этот показатель признан во всем мире одним из важнейших критериев для оценки эпидемиологической ситуации в отдельно взятой стране. Показатель ниже единицы считается благоприятным.

За последние сутки в Ирландии от коронавируса умерли шесть человек, общее число летальных исходов теперь составляет 1743 человека. Власти страны заявляют о готовности снова ужесточить меры безопасности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ряд популярных туристических регионов Испании просят власти отменить правило ношения масок для посетителей пляжей

В пятницу бизнес-ассоциация Балеарских островов заявила, что обязательное правило ношения масок на улице отпугнет туристов, которые нужны Испании, чтобы хотя бы частично преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией.

Балеарские острова, к которым относятся Ибица, Мальорка, Менорка и другие, а также регион Каталония - самые туристические районы Испании. На днях там обязали всех, кроме детей до шести лет, надевать на улице и в общественных местах маски. Штраф за нарушение составляет 100 евро.

Однако под напором лоббистов туриндустрии правительство может отменить это правило для посетителей пляжей и для занимающихся физическими упражнениями на открытом воздухе.

Ситуация в мире

Полиция Руанды арестовала четыре человека, сбежавших из специального центра для лечения больных Covid-19. Центр обустроен на территории школы в одном из восточных регионов страны.

Сбежавших искали около суток. Полиция распространила их фотографии, и вскоре жители одного из ближних населенных пунктов сообщили, что видели беглецов. Теперь власти отслеживают круг людей, с которыми носители Covid-19 успели вступить в контакт.

За время эпидемии в Руанде заболели 1210 человек, умерли, по официальным данным, всего двое. Власти многих африканских стран усилили контроль за ситуацией, так как статистика заражаемости и смертности на континенте начала быстро расти.

Хуже всего дела обстоят в ЮАР, где за сутки выявлено более 13,5 тыс. новых случаев заражения. Это самый высокий суточный показатель за все время распространения вируса. Правда власти страны отмечают, что за минувшие сутки было проведено самое большое количество тестов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Больницы в ЮАР переполнены, и в качестве временных госпиталей используются большие военные палатки

Эпицентром эпидемии стала провинция Гаутенг, там выявлена почти половина новых случаев. В пятницу Covid-19 также диагностирован у премьер-министра провинции. С начала эпидемии в ЮАР заболели 238,3 тыс. человек, умерли - 3720 пациентов.

Иран сообщает о 2262 новых случаях Covid-19, выявленных за последние сутки, 142 пациента умерли. По данным минздрава страны, в данный момент в иранских больницах в критическом состоянии находятся 3319 больных. В ряде провинций объявлен "красный" уровень эпидемиологической угрозы, жителям других регионов не рекомендуется посещать зараженные области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Иране с начала эпидемии заболели 252,7 тысяч человек, умерли 12,4 тысячи.