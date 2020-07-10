Запись "разговора Путина с Порошенко" вызвала скандал на Украине

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встреча Владимира Путина с Петром Порошенко в Минске, 2014 год

Пользователи украинских соцсетей второй день активно обсуждают обнародование аудиозаписи, которую называют разговором между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным. 9 июля эту запись опубликовал депутат украинского парламента Андрей Деркач, который ранее публиковал переговоры между Порошенко и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

Как утверждает Деркач, разговор Путина с Порошенко состоялся 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после ожесточенных боев за Дебальцево - стратегически важный город в Донецкой области, который до февраля контролировали украинские власти.

Украина и страны Запада заявляли, что Россия оказывает прямую военную поддержку сторонникам самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые вынудили украинские войска покинуть Дебальцево. Москва такие утверждения отрицала.

На записи мужчины с голосами, похожими на Путина и Порошенко, обсуждают будущие переговоры о Донбассе, перспективы введения туда миротворцев и необходимость достижения результатов и урегулирования конфликта.

Мужчина с голосом Путина немногословен, говорит в основном человек, голос которого напоминает Порошенко. В конце разговора они обмениваются любезностями.

"Порошенко" поздравляет "Путина" с 1 мая - Международным днем солидарности трудящихся.

"Путин" интересуется: "Как у вас внутри-то? Вы справляетесь там с ситуацией?".

"Да… Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже как-то выстраивается какая-то вертикаль, - отвечает человек с голосом Порошенко. - Потому что когда я пришел, конечно, вертикали не было, было непросто".

"Я вам могу сказать, что желающих… длинной очереди на должность украинского президента не наблюдается", - со смехом говорит "Порошенко".

"Зря вы так думаете, - отвечает человек с голосом Путина. - Украина - это интересная и красивая страна".

На прощание "президент Украины" говорит: "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку, спасибо большое".

"Обнимаю, до свидания", - отвечает "Путин".

Кому выгодно?

В партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, эту запись назвали фальсификацией.

"Это такой же грубо смонтированный тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", - сказано в заявлении политической силы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Петр Порошенко построил свою предвыборную кампанию на утверждениях, что только он способен отстоять интересы страны в противостоянии с Россией.

"За этим очевидно стоит Кремль, который хочет расправиться с Порошенко и дискредитировать его", - считает один из депутатов от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

В Кремле заявили, что о записи ничего не знают.

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись, - цитирует агентство Интерфакс пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. - Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией".

"Когда ты пожал руку, а он не обнял"

В социальных сетях обнародование записи вызвало оживленную дискуссию. Одни пользователи встали на сторону Порошенко, другие заговорили о предательстве. Многие решили, что это хороший повод для шуток.

Один из пользователей разместил коллаж со снимками Путина, Порошенко и Деркача, между которыми происходит такой "диалог": "Ну все, клади трубку". "Нет, ты первый клади". "Нет, ты первый!" (Фотография Андрея Деркача в наушниках): "Да кладите уже оба! Как дети, ей богу!"

"Когда ты пожал руку, а он не обнял", - написал еще один пользователь под снимком, сделанным во время переговоров Путина и Порошенко.

Украинский блогер Алексей Арестович, который пишет на военную тематику, стал на сторону Порошенко.

"Во все времена способность улыбаться и говорить в лицо врагу приятные слова и одновременно подмешивать ему яд в кофе, считалась доблестью для государственных деятелей и наличием способностей к большой политике, написал Арестович. - Так, например, делает Эрдоган. Трамп. Да и сам Путин".

Журналист Денис Казанский также считает, что в таком тоне переговоров нет ничего удивительного.

"Если вы думали, что там все называют друг-друга "хунтой", "агрессорами", "террористами" и "фашистами", то это, мягко говоря, не так", - уверен он.

Некоторые пользователи предложили не обращать внимания на этот разговор, потому что, по их мнению, это на руку только Кремлю.

"Кагэбист Деркач работает на кагэбиста Путина. Не дайте себя обдурить. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте Вооруженные силы Украины. Доклад закончил", - пишет известный украинский журналист Вахтанг Кипиани.

Однако многие пользователи раскритиковали бывшего президента Украины за такой благожелательный диалог с Путиным. "По вашему, это нормально после Иловайска и Дебальцево?" - спрашивает пользователь Роман Бандура.

"Такого быть не могло. Не мог гетман-спаситель нации. Это все брехня, это был переодетый Зеленский", - иронизирует пользователь Андрей Гудыма, который, очевидно, имеет в виду, что Порошенко строил свою предвыборную кампанию на утверждениях, что только он способен отстоять интересы страны в противостоянии с Россией.

Журналист Юрий Бутусов тоже раскритиковал тон Порошенко и отметил, что "гордиться здесь нечем".

"Ничего криминального, стыдно просто, что такие разговоры ведутся вообще. Говорил президент, который хочет сохранить отношения с агрессором, который при этом топчет твою землю и убивает твоих сограждан", - пишет Бутусов.

"Проблема в том, что тут сходятся два образа. Реальный исторический Петр Порошенко и мифологизированный пророк квазирелигиозного культа "седовласый гетман", - считает политолог Петр Олещук. - Порошенко стал заложником собственного имиджа, который его постоянно преследует. И своих технологов, которые когда-то ему это все навязали".

Политолог Владимир Фесенко называет запись "бомбой в моральном смысле".

"Эмоциональную тональность не смонтируешь, а Порох [Порошенко] в этом разговоре играет эмоцией. Тот, кто лично говорил с Петром, точно скажет, что это его стиль. Из отдельных слов и выражений такой эмоциональный рассып не смонтируешь", - считает Фесенко.