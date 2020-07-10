Редчайшие гориллы попали в фотоловушку. С детенышами

Правообладатель иллюстрации WCS Image caption Речные гориллы стараются не попадаться на глаза людям

Экологам удалось сделать несколько редких снимков находящихся на грани исчезновения речных горилл. Фотографии сделаны с помощью видеокамеры наблюдения, установленной Обществом охраны дикой природы в лесах на юге Нигерии. На цветных фотографиях запечатлены несколько взрослых горилл с детенышами.

Речные гориллы (подвид западной гориллы) находятся на грани исчезновения и являются самым малочисленным подвидом человекообразных приматов. Всего в мире их осталось около 300 особей. Большая часть из них живет в горной местности, в лесах на границе Нигерии и Камеруна. Во второй половине 2000-х годов правительство Камеруна для сохранения популяции речных горилл создало национальный парк на границах с Нигерией.

Экологи из Общества охраны дикой природы говорят, что снимки с камеры наблюдения дают надежду, что популяция речных горилл постепенно восстанавливается.

Правообладатель иллюстрации WCS Nigeria Image caption Этот снимок речных горилл был сделан камерой наблюдения в мае этого года

Приматолог Джон Оутс, один из авторов плана спасения подвида (который был разработан более, чем 25 лет назад), говорит, что полученные снимки - большая удача.

"Мы рады получить свидетельство того, что гориллы в этих горах успешно размножаются. За последнее время у нас было всего несколько снимков этих горилл", - говорит Джон Оутс.

"Мы очень мало знаем о том, что происходит с этим подвидом горилл, поэтому увидеть много подрастающих горилл [на фото] - очень радостно", - отметил ученый.

Речные гориллы редко попадаются на глаза людям, поскольку живут в горной местности, в труднодоступных участках леса. Они старательно избегают встреч с человеком, поэтому экологи могут судить о количестве особей и об их местах обитания в основном по следам, которые они оставляют в поисках пищи.

В 2012 году Общество охраны дикой природы установило около 50 камер в лесах на границе Нигерии и Камеруна, однако в объективы этих камер гориллы попадают крайне редко, особенно с детенышами.

Численность речных горилл уменьшалась в течение десятилетий - из-за сокращения их среды обитания, также они нередко становились жертвами браконьеров и охотников. За последние 25 лет ни одной смерти среди речных горилл от рук охотников и браконьеров не было зарегистрировано. Экологи говорят, что такого успеха удалось добиться в основном благодаря помощи местных жителей, которые уже 25 лет активно помогают ученым в сохранении популяции редкого подвида горилл.

Экологи сотрудничают с жителями нескольких поселков в Камеруне и Нигерии.

“Я очень рад видеть эти прекрасные снимки речных горилл с детенышами в наших лесах”, - говорит глава нигерийского поселка Каньянг Габриэль Ора.

Правообладатель иллюстрации WCS Nigeria Image caption Камера наблюдения также запечатлела этого сереброспинного самца речной гориллы

Однако сети и капканы, которые устанавливают охотники и браконьеры, до сих пор представляют опасность для горилл, особенно для детенышей, которые могут получить серьезные травмы, попав в такой капкан.

Самки гориллы вынашивают в среднем по одному детенышу за четыре года. Беременность у самки гориллы продолжается около 250-270 дней. Обычно горилла вынашивает одного детеныша, крайне редко - двух. Детеныш питается материнском молоком почти до трех лет.