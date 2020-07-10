Редчайшие гориллы попали в фотоловушку. С детенышами
Экологам удалось сделать несколько редких снимков находящихся на грани исчезновения речных горилл. Фотографии сделаны с помощью видеокамеры наблюдения, установленной Обществом охраны дикой природы в лесах на юге Нигерии. На цветных фотографиях запечатлены несколько взрослых горилл с детенышами.
Речные гориллы (подвид западной гориллы) находятся на грани исчезновения и являются самым малочисленным подвидом человекообразных приматов. Всего в мире их осталось около 300 особей. Большая часть из них живет в горной местности, в лесах на границе Нигерии и Камеруна. Во второй половине 2000-х годов правительство Камеруна для сохранения популяции речных горилл создало национальный парк на границах с Нигерией.
Экологи из Общества охраны дикой природы говорят, что снимки с камеры наблюдения дают надежду, что популяция речных горилл постепенно восстанавливается.
Приматолог Джон Оутс, один из авторов плана спасения подвида (который был разработан более, чем 25 лет назад), говорит, что полученные снимки - большая удача.
"Мы рады получить свидетельство того, что гориллы в этих горах успешно размножаются. За последнее время у нас было всего несколько снимков этих горилл", - говорит Джон Оутс.
"Мы очень мало знаем о том, что происходит с этим подвидом горилл, поэтому увидеть много подрастающих горилл [на фото] - очень радостно", - отметил ученый.
Речные гориллы редко попадаются на глаза людям, поскольку живут в горной местности, в труднодоступных участках леса. Они старательно избегают встреч с человеком, поэтому экологи могут судить о количестве особей и об их местах обитания в основном по следам, которые они оставляют в поисках пищи.
В 2012 году Общество охраны дикой природы установило около 50 камер в лесах на границе Нигерии и Камеруна, однако в объективы этих камер гориллы попадают крайне редко, особенно с детенышами.
Численность речных горилл уменьшалась в течение десятилетий - из-за сокращения их среды обитания, также они нередко становились жертвами браконьеров и охотников. За последние 25 лет ни одной смерти среди речных горилл от рук охотников и браконьеров не было зарегистрировано. Экологи говорят, что такого успеха удалось добиться в основном благодаря помощи местных жителей, которые уже 25 лет активно помогают ученым в сохранении популяции редкого подвида горилл.
Экологи сотрудничают с жителями нескольких поселков в Камеруне и Нигерии.
“Я очень рад видеть эти прекрасные снимки речных горилл с детенышами в наших лесах”, - говорит глава нигерийского поселка Каньянг Габриэль Ора.
Однако сети и капканы, которые устанавливают охотники и браконьеры, до сих пор представляют опасность для горилл, особенно для детенышей, которые могут получить серьезные травмы, попав в такой капкан.
Самки гориллы вынашивают в среднем по одному детенышу за четыре года. Беременность у самки гориллы продолжается около 250-270 дней. Обычно горилла вынашивает одного детеныша, крайне редко - двух. Детеныш питается материнском молоком почти до трех лет.