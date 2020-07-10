Анкара превратила собор Святой Софии в мечеть

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 1985 году здание музея было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Собор Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) лишен статуса музея и зарегистрирован как мечеть, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заключение Госсовета страны.

Ранее в пятницу стало известно, что Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1935 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Это решение дало властям Турции законную возможность превратить музей Айя-София в мечеть.

Ранее многие религиозные деятели и культурные организации по всему миру выступили против этого шага, заявив, что памятник принадлежит всему человечеству.

Турецкий суд должен был вынести окончательное решение по этому вопросу 2 июля, однако после 17-минутного рассмотрения заявил, что огласит вердикт в течение 15 дней.

Ранее сообщалось, что если Госсовет Турции одобрит смену статуса, первая большая молитва в соборе может пройти 15 июля.

О том, что статус музея Айя-София может быть пересмотрен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил весной прошлого года. Сообщалось, что это стало своеобразным ответом на признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Вашингтона.

Реакция в мире

Против планов превратить музей в мечеть выступили политические и религиозные деятели в США, Греции, России и самой Турции.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что превращение музея Айя-София в мечеть может обратить миллионы христиан по всему миру против ислама. "Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом", - сказал он.

В МИД Турции в ответ на призыв отказаться от превращения собора Святой Софии в мечеть заявили, что Анкара вправе изменить статус собора без учета мнений других государств.

Собор Святой Софии является одним из главных символов Стамбула и местом притяжения для многих туристов, посещающих город.

Собор находится в историческом центре города, в районе Султанахмет у побережья Босфора. Сейчас это музейный комплекс.

Чем знаменит собор

Первое упоминание о соборе датируется 300-ми годами нашей эры. В самом начале своего существования собор пережил пожар и был перестроен.

Собор находится на месте, где до IV века располагалась рыночная площадь. В нынешнем виде здание было открыто в 537 году. Распоряжение о строительстве собора отдал византийский император Юстиниан I.

Согласно историческим летописям, на возведение собора было потрачено три годовых дохода Византийской империи.

Вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме собор Святой Софии оставался самым большим христианским храмом в мире.

В 989 году из-за сильного землетрясения обвалился купол собора, который был восстановлен пять лет спустя.

В 1453 году после захвата Константинополя турками султан Мехмед II превратил собор Святой Софии в мечеть. После захвата собора хранившиеся в нем многочисленное ценности были разграблены, а древние иконы уничтожены. Тем не менее, часть христианских фресок и мозаик сохранились под слоем штукатурки и были восстановлены в ходе реставрационных работ в 30-е годы XX века.

В период османского правления по краям здания были возведены минареты. В течение почти 500 лет Айя-София была одной из главных мусульманских святынь - второй после Каабы в Мекке.

В 1935 году основатель современной светской Турции Кемаль Ататюрк специальным декретом преобразовал мечеть в музей.

В 1985 году здание музея было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.