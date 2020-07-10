Коронавирус: Собянин не верит во вторую волну в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидает второй волны эпидемии COVID-19 в российской столице.

“На основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора я вижу, что все-таки мы уже пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается. Все-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений", - сказал градоначальник в интервью телеканалу Россия-24.

Режим ношения масок на улице в Москве уже отменен. С 3 августа будут открыты театры и концертные залы.

Что такое коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет формируется, если от 70% до 90% жителей обладают антителами – в таком случае дальнейшие заражения останавливаются.

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Однако до сих пор в экспертном сообществе нет однозначного согласия о том, что у переболевших COVID-19 - как с тяжелым течением болезни, так и бессимптомно - вообще формируется прочный иммунитет к этому заболеванию.

Коллективный иммунитет также возникает в случае вакцинации подавляющего большинства населения от данной инфекции, однако вакцина от COVID-19 еще не доведена до стадии одобрения и производства.

Опубликованное несколько дней назад в медицинском журнале Lancet исследование испанских эпидепиологов, показало, что в Испании - одной из самых пострадавших от пандемии стран - коллективного иммунитета не формируется: из обследованных 60 тысяч жителей антитела к коронавирусу оказались лишь у 5%.

Сколько антител у россиян

В середине июня вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявляла, что антитела к коронавирусу были обнаружены у 14% сдавших анализ россиян – всего тестирование методом иммуноферментного анализа к тому моменту прошли почти 650 тысяч человек, подавляющее большинство из них – более 570 тысяч – в Москве.

По данным российской медицинской корпорации ИнВитро, которая выполняет платные тесты на антитела, за всё время проведения этих исследований к ним обратились 410 тысяч человек, и антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 в среднем обнаружены у 15,9% из них.

За последние сутки в России зарегистрировано 6635 новых случаев COVID-19. В Москве, по официальным данным, в первой декаде июля количество обнаруженных инфицированных снижается, но в других регионах России заболеваемость все еще растет.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 10 июля, число заболевших в мире сейчас составляет почти 12,3 млн человек, умерших - 555,4 тысячи. При этом 6,7 млн человек выздоровели.