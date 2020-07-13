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Дуда или Тшасковский?

В Польше продолжается подсчет голосов на президентских выборах, которые стали самыми непредсказуемыми в современной истории страны. После закрытия участков были обнародованы результаты экзитполов, согласно которым действующий президент Анджей Дуда с незначительным перевесом опередил кандидата от оппозиции - мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Социологи из службы Ipsos сообщили, что Дуда набрал 51% голосов, а Тшасковский - 49%. По данным экзитполов, явка на этих выборах была на рекордно высоком для Польши уровне - 68,9%.

Дуда, которого поддерживает правящая правая партия"Право и справедливость", строил свою кампанию на защите так называемых "традиционных ценностей", в том числе сравнивал ЛГБТ-сообщество с коммунистами и обвинял соперника в том, что он будет служить иностранным интересам.

Тшасковского - вице-председателя главной оппозиционной партии "Гражданская платформа" - считают сторонником либеральной идеологии. Среди прочего он обещал ввести в варшавских школах уроки, где ученикам будут рассказывать о правах ЛГБТ-сообщества.

Наш европейский обозреватель Юри Вендик рассказывает о предвыборной кампании в Польше.

В ЮАР снова запрещен алкоголь

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорит, что многие стали устраивать попойки

Хотя пандемия коронавируса постепенно уступает место другим новостям, распространение Covid-19 по странам мира продолжается, а в некоторых регионах идет вторая волна инфекции. Из-за роста заболеваемости власти ЮАР снова запретили продажу алкоголя, а также ввели комендантский час с 21:00 до 04:00.

Президент страны Сирил Рамафоса заявил, что новые ограничения призваны снизить нагрузку на систему здравоохранения страны. "Некоторое количество людей начали проводить вечеринки и попойки. А некоторые ходят в людных местах без масок", - сказал президент.

ЮАР больше всего пострадала от коронавируса из стран Африки: по последним данным, там больше 276 тыс. заразившихся и больше 4 тыс. летальных исходов. При этом на прошедшей неделе был зафиксирован самый большой ежедневный скачок числа новых случаев Covid-19.

Во время первой волны пандемии ЮАР уже вводила запрет на продажу алкоголя, мы рассказывали о том, была ли эта мера успешной.

В воскреснье мы подготовили обзор о ситуации с распространением коронавируса в мире, в том числе о новом рекорде заболеваемости в США и о том, как президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в маске.

Ивану Сафронову предъявят обвинения

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В понедельник Федеральная служба безопасности России предъявит обвинения бывшему корреспонденту газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову. Ожидается, что эта процедура может занять несколько часов.

Сафронова, который с середины мая работал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, подозревают в государственной измене. В частности, по словам адвокатов, ФСБ считает, что он передавал секретные сведения спецслужбам Чехии.

Сафронов - один из самых известных и авторитетных российских журналистов, пишущих на военную тематику, - вины не признает и связывает преследование со своими публикациями. Он задержан и арестован на два месяца - до 6 сентября.

Наши корреспонденты рассказывали о том, что известно о деле Сафронова и почему его называют политическим.

Обвинения в государственной измене в последние годы в России были предъявлены многим людям, в том числе тем, кто не имеет отношения к государственным секретам. О самых громких случаях рассказывают Ольга Ившина и Ольга Просвирова.

В Москве частично отменят карантинные ограничения

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жизнь в Москве постепенно возвращается в привычное русло

С 13 августа в Москве отменяется обязательное ношение масок на улицах, кроме того, снова откроются учебные заведения и детские лагеря.

Студенты и школьники смогут сдавать экзамены в очной форме, будут отменены ограния на работу парков и аттракционов. "Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок", - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом в столице России все еще необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте и других общественных местах. Массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе, по-прежнему запрещены.

По данным на 12 июля, в России выявлено более 727 тыс. заболевших Covid-19, 11,3 тыс. человек умерли. За последние сутки выявлено 6,6 тыс. новых случаев заболевания.

Первая федеральная казнь в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США казни на электрическом стуле больше не производятся. Теперь приговоренным к смерти делают смертельные инъекции

В американском штате Индиана должен быть казнен признанный виновным в убийствах Дэниел Льюис - он станет первым за последние 17 лет заключенным, в отношении которого будет приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный на федеральном уровне.

На прошлой неделе казнь Льюиса была перенесена по просьбе родственников его жертв. Представители семей заявили, что не могут присутвовать на казни, поскольку опасаются заразится коронавирусом.

Дэниел Льюис, который был сторонником теории превосходства белой рассы, в 1996 году убил семью из трех человек.

Демонстрации в Хабаровске

В течение выходных в Хабаровске прошли несколько акций протеста против задержания губернатора региона Сергея Фургала - в четверг его доставили в Москву и арестовали по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад.

Media playback is unsupported on your device "Москва, уходи!" Десятки тысяч людей вышли на митинги в Хабаровском крае

В воскресенье в Хабаровске состоялись сразу три стихийных митинга, однако они были менее многолюдными, чем в субботу, когда в центре города собрались, по разным оценкам, от 10 до 60 тыс. человек.

Наш корреспондент Елизавета Фохт рассказывает о самой массовой в истории Хабаровска акции протеста

А в пятницу наши корреспонденты разбирались, как могло появиться дело Фургала и связано ли оно с его неожиданной победой на губернаторских выборах.

Перестрелка на границе Армении и Азербайджана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фронт меду армянскими и азербайджансками силами в 2015 году

По меньшей мере три азербайджанских военнослужащих были убиты в результате обмена артиллерийскими ударами на границе с Арменией.

Инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы, то есть вдали от непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которая занимает территорию, оспариваемую Азербайджаном и Арменией. Баку считает ее оккупированной армянами. В районе границы НКР с Азербайджаном периодически происходят перестрелки и артобстрелы.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провоцировании инцидента в Товузском районе.

Франциск - о ситуации вокруг Айя-Софии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Айя-София была церковью, была мечетью, была музеем. Теперь она снова станет мечетью

Папа Римский Франциск прокомментировал решение властей Турции снова превратить в мечеть собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Во время воскресной мессы он сказал: "Я думаю о Стамбуле, думаю о Святой Софии, и я очень огорчен".

Папа Римский огорчен решением Турции превратить Айя-Софию в мечеть

В начале июля мы рассказывали об истории этого памятника, собрав самые его яркие фотографии.

Трамп одобрил кибератаку на Россию

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Президент США Дональд Трамп, в интервью Washington Post, признал, что в 2018 году он одобрил кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований", также известное как петербургская "фабрика троллей". В результате атаки агентство, сотрудников которого обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и в выборы конгресса в 2018-м, отключили от интернета.

Корреспондент Washington Post Марк Тиссен говорил с Трампом в Белом доме. На вопрос, одобрил ли он эту кибератаку, Трамп ответил одним словом: "да". А затем он стал критиковать предыдущего президента Барака Обаму, говоря, что тот знал о действиях России, но не предпринял никаких мер.

Трамп заявляет, что его администрации удалось прекратить российские кибератаки, пишет газета.

Наши корреспонденты рассказывали об американском нападении на "Агентство интернет-исследований" в феврале 2019 года.

Иммунитет против Covid-19 не вечен?

Люди, которые пережили Covid-19, могут потерять иммунитет к болезни уже через несколько месяцев, пишет Guardian, ссылаясь на исследования британских ученых, которые изучили данные пациентов двух лондонских больниц.

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В рамках исследования выяснилось, что уровень антител, которые могут бороться с вирусом, достигает максимума примерно через три недели после начала заболевания, а затем резко падает. Анализы крови указывают, что в 60% случаев у зараженных активно вырабатывались антитела на пике борьбы с вирусом, но только у 17% из них они сохраняли такую же силу три месяца спустя.

По словам авторов исследования это показывает, что вакцины могут быть неэффективными при Covid-19. Если уровень антител резко падает за два или три месяца, то, скорее всего, то же самое произойдет и в случае вакцинации, и людям понадобится новая доза, пишет газета.

Париж учится жить без туристов

Власти Парижа предсказывают, что эпоха массового туризма, судя по всему, подошла к концу из-за пандемии и карантинов, пишет Le Monde. В этих условиях они призывают найти новые подходы к работе туристической индустрии.

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При отсутствии туристов из США и Китая город просто не может рассчитывать на одних французов, хотя условия для посетителей сейчас просто идеальны.

Посещение Парижа - праздник, но сейчас это больше похоже на частную вечеринку, отмечает газета. На дворе лето - и в это время года никогда раньше не было возможно столь быстро подняться на Эйфелеву башню. Можно спокойно посмотреть на собор Парижской богоматери. Толп нет и на набережных Сены.

В Лувр сейчас пускают не более 500 человек одновременно, что создает идеальные условия для тех, кто хочет сфотографироваться на фоне произведений искусства и не мешать остальным. Обычно в Лувр каждый день приходили от 30 до 40 тыс. человек. После того, как музей вновь открылся, эти цифры упали до, максимум, девяти тысяч.

Делая вид, что все в порядке, можно встать перед "Джокондой", провести время разглядывая ее, а затем на несколько секунд снять маску с лица и сделать селфи. Еще недавно такое было просто невозможно, пишет газета.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл в Нью-Йорке в 2005 году

Наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов рассказывает о деле Гислейн Максвелл - помощницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних девочек в проституцию, а позже и найден мертвым в тюремной камере. Как пишет наш корреспондент, Максвелл может дать показания на многих известных по всему миру политиков и бизнесменов.

Наши корреспонденты в Беларуси взяли интервью у Валерия Цепкало - одного из кандидатов на предстоящих в стране президентских выборах. В числе прочего он отвечает на вопрос, нет ли у него "тревожного чемоданчика" на случай ареста.

Media playback is unsupported on your device Цепкало против Лукашенко: исключат ли соперника на старте?

Дайджест готовили Борис Максимов и Евгений Каневский.