Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не исключено, что пожар на "Боном Ричард" будет продолжаться несколько дней

17 моряков и четверо гражданских сотрудников получили ранения в результате взрыва и пожара на американском десантном корабле "Боном Ричард" (USS Bonhomme Richard), который находится на базе военно-морских сил США в городе Сан-Диего в Калифорнии.

Пожар на судне начался вы воскресенье около 9 утра по местному времени. Над десантным кораблем, который находился на техническом обслуживании, поднялся столб черного дыма. Американские средства массовой информации передают, что на судне также прогремел взрыв.

На месте происшествия работают пожарные и военные службы, однако погасить огонь пока не удалось.

"17 морякам и четырем гражданским лицам оказывается помощь в местной больнице. Их повреждения не представляют опасности для жизни", - сообщает в "Твиттере" американский военно-морской флот.

Пропустить Twitter пост , автор: @SurfaceWarriors At approximately 8:30 on July 12, a fire was called away aboard @LHD6BHR while it was moored pier side at @NavBaseSD. Approximately 160 Sailors were aboard at the time. USS Bonhomme Richard is going through a maintenance availability and has a crew size of approximately 1000. 1/2 — Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) 12 июля 2020 г.

Сообщается, что в результате пожара пострадали также несколько пожарных, получивших ожоги и отравившихся дымом.

Пожарная служба Сан-Диего опубликовала в своем "Твиттере" кадры с места происшествия, в том числе сделанные с вертолета, пролетающего над кораблем.

Глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл сообщил телекомпании Си-эн-эн, что пожар может продолжаться несколько дней, и не исключено, что корабль "выгорит до ватерлинии". Он добавил, что все сотрудники спасательных служб и моряки покинули корабль - и сейчас пытаются потушить пожар снаружи.

О причине пожара не сообщается.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые начали фотографироваться на фоне горящего судна

Американские ВМС сообщают, что в момент возгорания на корабле находились 160 моряков. Его обычная команда составляет около тысячи человек, однако ее численность была меньше, поскольку судно проходило техническое обслуживание.