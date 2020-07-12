Взрыв и пожар на военном корабле США "Боном Ричард". Пострадал 21 человек
17 моряков и четверо гражданских сотрудников получили ранения в результате взрыва и пожара на американском десантном корабле "Боном Ричард" (USS Bonhomme Richard), который находится на базе военно-морских сил США в городе Сан-Диего в Калифорнии.
Пожар на судне начался вы воскресенье около 9 утра по местному времени. Над десантным кораблем, который находился на техническом обслуживании, поднялся столб черного дыма. Американские средства массовой информации передают, что на судне также прогремел взрыв.
На месте происшествия работают пожарные и военные службы, однако погасить огонь пока не удалось.
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"17 морякам и четырем гражданским лицам оказывается помощь в местной больнице. Их повреждения не представляют опасности для жизни", - сообщает в "Твиттере" американский военно-морской флот.
Сообщается, что в результате пожара пострадали также несколько пожарных, получивших ожоги и отравившихся дымом.
Пожарная служба Сан-Диего опубликовала в своем "Твиттере" кадры с места происшествия, в том числе сделанные с вертолета, пролетающего над кораблем.
Глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл сообщил телекомпании Си-эн-эн, что пожар может продолжаться несколько дней, и не исключено, что корабль "выгорит до ватерлинии". Он добавил, что все сотрудники спасательных служб и моряки покинули корабль - и сейчас пытаются потушить пожар снаружи.
О причине пожара не сообщается.
Американские ВМС сообщают, что в момент возгорания на корабле находились 160 моряков. Его обычная команда составляет около тысячи человек, однако ее численность была меньше, поскольку судно проходило техническое обслуживание.