Трамп смягчил приговор своему другу и советнику Роджеру Стоуну

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роджер Стоун всегда утверждал, что дело против него было политически мотивированным

Президент США Дональд Трамп отменил тюремный срок для своего бывшего советника Роджера Стоуна, следует из заявления Белого дома.

Заявление о смягчении приговора было обнародовано сразу после того, как апелляционный суд отклонил ходатайство 67-летнего Стоуна об отсрочке его заключения под стражу. Трамп смягчил приговор за несколько дней до того, как тот должен был явиться в тюрьму.

В заявлении Белого дома сказано, что Стоун уже достаточно пострадал: "К нему относились очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободный человек!"

В феврале этого года Стоун, его давний друг и бывший советник Трампа, был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения. Трамп настаивал на проведении нового судебного процесса и давал понять, что готов вмешаться, чтобы смягчить наказание для Стоуна.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний в ходе слушаний в Конгрессе США, посвященных российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года, и попытках воспрепятствовать правосудию.

В Белом доме сейчас заявили, что Стоун стал жертвой мистификации, с помощью которой противники Трампа и их союзники в СМИ пытались подорвать его президентство.

Речь идет не о помиловании, а только сокращении тюремного срока. Ранее в пятницу журналисты спросили Трампа, планирует ли он помиловать Стоуна, на что тот ответил: "Я подумаю над этим. Я считаю, что к Роджеру Стоуну относились очень несправедливо, как и ко многим людям".

В отличие от помилования принятое Трампом решение не отменяет судимости Стоуна, пишет агентство Рейтер. Однако оно освобождает от отбытия наказания.

В феврале стало известно, что обвинение просит приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от семи до девяти лет. После вмешательства Трампа министерство юстиции США отказалось от этого требования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стоун консультировал Трампа, когда тот хотел участвовать в выборах 2000 года

Стоун, с который Трамп дружит на протяжении десятилетий, стал его шестым помощником, который был признан виновным по делам, начатым в результате расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Российские власти заявляют, что такого вмешательства на государственном уровне не было.

Демократы в Конгрессе США и другие критики обвиняют Трампа в подрыве верховенства закона, пишет Рейтер.

Во вторник Стоун должен был явиться в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия. Он сказал агентству Ассошиэйтед пресс, что Трамп позвонил ему ранее в пятницу, чтобы сообщить о смягчении приговора.

Бывший советник президента праздновал это решение вместе с друзьями и в разговоре с журналистом пошутил, что ему нужно перейти в другую комнату, так как "слишком много людей открывают бутылки шампанского".