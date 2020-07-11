Присяжные в США признали Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption LinkedIn заявила о причастности россиянина к краже данных более 100 млн аккаунтов

Гражданин России Евгений Никулин, обвиняемый во взломе LinkedIn восемь лет назад, признан виновным присяжными в Сан-Франциско.

Вердикт по делу Никулина был оглашен в пятницу после судебного разбирательства, которое началось в марте, затем было прервано из-за пандемии коронавируса и возобновлено в июле, пишет агентство Блумберг.

В США обвиняли Никулина в том, что он взломал LinkedIn и Dropbox в 2012 году, в результате чего было украдено около 117 млн кодов для входа в аккаунты.

Судья Уильям Алсап объявил, что решение присяжных было единодушным. Жюри в федеральном суде Северного округа Калифорнии признало россиянина виновным по всем девяти пунктам предъявленных обвинений в киберпреступлениях, передает ТАСС. Трансляция процесса велась с помощью Zoom.

Приговор Никулину будет оглашен 29 сентября, сообщает РИА Новости. Присяжным понадобилось менее одного дня, чтобы вынести вердикт. Никулину грозит многолетнее тюремное заключение.

Адвокат Аркадий Бух заявил ТАСС, что защита намерена оспорить вердикт. "Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость", - заявил он.

Психиатр, которого назначил судья, ранее признал Никулина "психически ненормальным", сказал адвокат Никулина.

Никулин, 1987 года рождения, был задержан в Праге по ордеру Интерпола в октябре 2016 года. В мае 2017 года суд в Чехии одобрил экстрадицию Никулина в США.

Россия также добивалась выдачи Никулина. На родине его обвинили в краже через интернет 3,4 тысячи долларов в 2009 году.

Минюст Чехия в марте 2018 года постановил, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о непричастности к хакерским атакам.

В США Никулина обвиняли в совершении хакерских атак на объекты, расположенные в США, в частности, во взломе компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и облачного хранилища файлов Dropbox.

Никулин отрицал вину и даже называл обвинения местью Соединенных Штатов за предоставление в России политического убежища Эдварду Сноудену.