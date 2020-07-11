Тюремная роба из бумаги и залог в $5 млн. Кто боится Гислейн Максвелл?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл в Нью-Йорке в 2005 году

Прокуратура Нью-Йорка попросила суд отказать адвокатам Гислейн Максвелл, требовавшим выпустить ее под залог в 5 млн долларов. Следователи считают, что бывшая светская львица и помощница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна может дать показания на известных политиков и бизнесменов.

Очередное ходатайство адвокаты Максвелл передали в суд Южного округа Нью-Йорка в пятницу.

"Она решительно отвергает все обвинения, намерена доказать это в суде и настаивает на применении к ней презумпции невиновности", - заявили адвокаты Марк Коэн и Джеффри Паджлиука, потребовав перевести их клиентку под домашний арест.

Представители Максвелл предложили внести залог в размере 5 млн долларов. Эту сумму, по их словам, готовы гарантировать шесть поручителей. В виде дополнительного обеспечения защита предложила недвижимость Максвелл в Великобритании, оцениваемую в 3,75 млн долларов.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка настаивает на том, чтобы Максвелл, арестованная 2 июня в своем доме в штате Нью-Гэмпшир по обвинениям в вовлечении в проституцию несовершеннолетних и даче ложных показаний, вплоть до суда оставалась в одиночной камере нью-йоркской тюрьмы MDC в Бруклине.

В ответном ходатайстве следователи отметили, что Максвелл является гражданкой трех стран - США, Франции и Великобритании, "располагает значительными финансовыми ресурсами" и в случае освобождения из тюрьмы может попытаться покинуть страну.

Почему Максвелл выдали бумажную робу?

После ареста 58-летней Максвелл были предъявлены обвинения по шести пунктам, в основном касающимся склонения и перевозки несовершеннолетних для занятия сексом.

По утверждению прокуратуры, как минимум с 1994-го по 1997 год она помогала финансисту Эпштейну совращать девочек, некоторым из которых едва исполнилось 14 лет.

По совокупности обвинений бывшей помощнице бизнесмена может грозить до 35 лет тюремного заключения.

Как утверждают следователи, Максвелл знакомилась с несовершеннолетними девушками, приглашая их в кино и магазины или предлагая временную работу. Заручившись доверием, она "пыталась нормализовать сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней жертвы, обсуждая сексуальные темы, раздеваясь перед жертвой, присутствуя, когда несовершеннолетняя жертва была раздета, и/или присутствуя во время сексуальных актов с участием несовершеннолетней жертвы и Эпштейна".

Некоторые из пострадавших утверждают, что Максвелл нередко сама участвовала в сексуальных актах, но все обвинения она отрицает.

Сам Эпштейн, приговоренный в 2008 году к 13-месячному заключению по аналогичным обвинениям, был вновь арестован летом прошлого года за совращение малолетних. Суда он так и не дождался, покончив с собой в одиночной камере манхэттенской тюрьмы, повесившись на скрученной простыне.

В списке близких знакомых Эпштейна фигурировали Дональд Трамп, Билл Клинтон и другие влиятельные политики и бизнесмены, самоубийство финансиста вызвало громкий скандал в США. Как выяснилось, записи всех камер наблюдения были "случайно" уничтожены или оказались нечитаемыми, а охранники спали.

В итоге против двух охранников, дежуривших в ту ночь, были выдвинуты обвинения в уничтожении государственного имущества и небрежности во время несения службы.

Расследование смерти финансиста продолжается до сих пор, но глава американского минюста Уильям Барр уже дал понять, что бывшая помощница Эпштейна вряд ли покинет камеру до суда.

"Мы попросили Федеральное бюро тюрем ввести особый протокол охраны, и у нас есть достаточное количество надежных систем для мониторинга ситуации", - сказал он на этой неделе в интервью телекомпании Эй-би-си.

По его словам, хотя смерть Эпштейна была признана самоубийством, власти продолжают расследование и намерены привлечь к ответственности всех соучастников преступлений.

"Я очень рад, что нам удалось поймать Максвелл", - заявил Барр.

Как стало известно на этой неделе, в камере у Максвелл забрали полотенца и простыни, а вместо обычной тюремной робы выдали одежду из специальной бумаги, которая легко рвется. У двери камеры постоянно дежурит охранник, а в помещении 24 часа в сутки не выключают свет.

В Федеральное бюро тюрем не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.

Кто боится Гислейн Максвелл?

В начале этой недели американские издания опубликовали 18-страничное обвинительное заключение против Максвелл. В нем кратко перечислены все шесть пунктов обвинения, подробности по каждому из эпизодов будут обнародованы во время судебного процесса.

Тем не менее, уже сейчас можно предположить, что предстоящий суд заставит поволноваться немалое количество известных политиков и бизнесменов.

Летом прошлого года стали известны подробности иска, поданного еще в 2015 году Вирджинией Джуффри, которая утверждает, что в возрасте 15 лет Максвелл наняла ее для работы массажисткой Эпштейна.

До этого Джуффри подрабатывала в гардеробе принадлежащего Трампу клуба "Мар-а-Лаго" во Флориде.

Нынешний президент США, в течении многих лет близко друживший с Эпштейном, тоже упоминается в исковом заявлении. Трамп неоднократно гостил в многочисленных имениях финансиста, появлялся на устраиваемых им вечеринках и летал на его частном самолете.

В 2002 году в интервью журналу New York Трамп назвал Эпштейна своим близким другом, уточнив, что в его компании "очень весело". "Также, как и я, он любит красивых женщин, и поговаривают, что многие из них очень молоды", - заметил тогда Трамп.

Согласно показаниям самой Джуффри, Трамп не участвовал в оргиях, устраиваемых Эпштейном, и "никогда не занимался сексом ни с одной из девушек".

И без упоминания Трампа список близких друзей и знакомых скандально известного финансиста может произвести впечатление. На виллах Эпштейна и принадлежащем ему частном острове, прозванном американской прессой "Остров педофила" (Pedophile Island), бывали принц Йоркский Эндрю, бывший президент Клинтон и известный в США адвокат Алан Дершовиц.

Как сказал в интервью газете New York Post один из близких знакомых Максвелл, принцу Эндрю придется "поволноваться", если бывшая помощница Эпштейна решит сотрудничать с прокуратурой.

В иске также упоминается миллиардер и владелец хедж-фонда Гленн Дубин и его жена Ив Андерссон-Дубин, основательница института по изучению рака груди в одной из нью-йоркских больниц. В свое время у нее был роман с Эпштейном, после первого ареста финансиста по обвинениям в развратных действиях она публично выступала в его защиту.

Согласно показаниям Вирджинии Джуффри, после обязательного для всех новых девушек "тренинга" Максвелл отправила ее "обслуживать" Дубина.

Постоянной пассажиркой личного самолета Эпштейна в конце 90-х годов была бывшая сотрудница финансиста Клэр Хэйзел, которой он оплатил обучение в университете в штата Огайо. В 2001 году она вышла замуж за наследника пивной империи Эдварда Гиннесса, получив титул графини Айвей.

Имя бывшего президента Гарвардского университета и экс-советника Барака Обамы Ларри Саммерса также упоминается в списках пассажиров самолета.

Именно Эпштейн финансировал производство телевизионной программы, ведущей которой была жена Саммерса. Он также передал Гарвардскому университету 30 млн долларов для создания "Программы Эпштейна по изучению математической биологии и эволюционной динамики".

По утверждению американских СМИ, дать этой программе свое имя Эпштейна уговорил президент университета.

Знакомство со скандально известным финансистом стало помехой и для бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака. Во время одной из избирательных кампаний его политический противник Биньямин Нетаньяху разместил в "Твиттере" серию фотографий Барака, выходящего из дома Эпштейна в Нью-Йорке в 2016 году.

После этого израильский политик признал, что действительно встречался с финансистом "более 10, но менее 100 раз". Он подтвердил, что посещал два дома в Нью-Йорке, принадлежащие финансисту, и летал на его личный остров. При этом Барак отрицал, что когда-либо принимал участие в оргиях, которые устраивал Эпштейн.

В списке известных людей, которые могут представлять интерес для следователей, оказался владелец компании Victoria Secret миллиардер Лесли Векснер, публично заявивший в 2007 году, что он прекращает дружбу с Эпштейном.

Джуффри также упоминает, что в числе постоянных гостей финансиста были и бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон и экс-глава демократического большинства в Сенате США Джордж Митчелл. Оба уже публично опровергли заявления Джуффри.

"Я никогда не встречался, никогда не разговаривал и не имел каких-либо контактов с Джуффри", - заявил Митчелл в интервью телеканалу Fox News летом прошлого года.

Ричардсон объяснял, что у него были "очень ограниченные" контакты с Эпштейном и он никогда не встречался с Джуффри и не был на "Острове Педофилов".

Что Максвелл может предложить следствию?

Согласно документам прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, во всех домах Эпштейна были установлены скрытые камеры, и, как подозревают следователи, в архиве финансиста хранились съемки каждого из гостей. Упоминалась и "черная записная книжка", в которой также фиксировались имена всех приглашенных девушек и пользовавшихся их услугами гостей бизнесмена.

После ареста Эпштейна эти записи пропали, но, как утверждает близкий друг Максвелл, телеведущий Кристофер Мэйсон, помощница финансиста имела доступ ко всем архивам, и пропавшие видеокассеты могут быть у нее.

"Я уверен, что у нее есть доступ к этому видео, так что у многих влиятельных людей есть повод для серьезных волнений", - сказал он в эфире кабельного телеканала Lifetime.

Мэйсон не исключил, что Максвелл будет сотрудничать с властями, пытаясь сократить грозящий ей тюремный срок.

"Я никогда не думал, что она может дать показания на принца Эндрю, но перспектива пожизненного заключения без возможности выйти досрочно может все изменить, - предположил он. - Она единственная из всех знает, кто с кем спал, и кого из молодых девушек кому предлагали".

Обычно дела о совращении малолетних ведет отдел прокуратуры по насильственным преступлениям и организованной преступности. На этот раз следствие поручено подразделению по расследованию коррупционных преступлений, сотрудники которого занимаются преступлениями, совершенных государственными служащими.

"То, что делом будут заниматься именно этот отдел, свидетельствует о том, что в числе подозреваемых оказались бывшие или действующие чиновники", - уверен юрист Эли Хониг.

Имена этих чиновников станут известны в ходе судебного процесса по делу бывшей светской львицы Гислейн Максвелл.