Коронавирус в мире: Трамп впервые надел маску, в США - новый рекорд по числу заболевших
В США продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, в выходные был поставлен новый антирекорд. В Израиле, тем временем, тысячи людей вышли на улицы, требуя выплат от правительства.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире приближается к 13 млн человек, умерли более 565 тысяч. Россия по-прежнему находится на 11 месте по числу смертей, на первом месте США - там жертвами коронавируса стали уже почти 135 тысяч человек.
Эти и другие новости о ситуации в мире - в нашей подборке.
Трамп в маске и новый антирекорд в США
Президент США Дональд Трамп появился перед камерами в маске - впервые за все время пандемии. Это произошло в субботу, когда в стране был поставлен очередной рекорд по числу выявленных зараженных - 66 тысяч человек.
Трамп в субботу отправился в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и медицинскими работниками, ухаживающими за пациентами с Covid-19
"Я думаю, это здорово - носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место", - сказал он, покидая Белый дом.
СМИ сообщали, что помощники Трампа неоднократно просили президента носить маску на публике. Однако он отказывался делать это на митингах, пресс-конференциях и других публичных мероприятиях.
Как говорили близкие к нему источники Ассошиэйтед пресс, президент опасался, что в маске он будет выглядеть слабым. Кроме того, он якобы считает, что ношение маски может привлечь внимание к кризису в системе общественного здравоохранения, а не к задаче восстановления американской экономики.
- США лидируют в мире по числу заболевших и умерших - более 3 миллионов и 132,3 тыс. человек соответственно. По мнению эпидемиологов, это связано с тем, что не выработан единый механизм сдерживания эпидемии. Власти отдельных штатов предпринимают усилия на местном уровне, но необходима стратегия федерального масштаба, считают ученые.
- Несмотря на рост числа зараженных, во Флориде снова открылся парк развлечений Walt Disney World. Посетители должны будут носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. Несколько конкурирующих парков развлечений открылись в Орландо несколько недель назад. В штате зафиксирована почти четверть всех заболевших в США.
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Ситуация в России и Британии
В России за минувшие сутки коронавирус выявлен у 6615 человек, 130 пациентов умерли, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Всего в России с начала распространения вируса заболели 727 тыс. человек (4 место в мире), скончались 11335 человек.
В Сеченовском университете в воскресенье объявили о завершении клинических испытаний на добровольцах вакцины против коронавируса. Всего в мире около 200 организаций ведут разработки вакцины, испытываются на людях в настоящее время 18 препаратов.
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В Великобритании в субботу открылись бассейны и театры под открытым небом, а также поля для игры в крикет. В стране продолжаются споры об обязательном ношении масок в общественных местах. Пока что власти заявляли, что рассчитывают на здравый смысл граждан и не собираются вводить обязательные меры.
Что происходит в мире
В Израиле тысячи людей вышли на акцию протеста в субботу. Они недовольны тем, как правительство справляется с кризисом, спровоцированным коронавирусом.
Демонстрация в Тель-Авиве была организована теми, кто больше всего пострадал финансово, - владельцами небольших компаний, индивидуальными предпринимателями и представителями сферы искусства.
Они возмущены тем, что правительственные выплаты приходят с запозданием, некоторым пришлось ждать финансовой помощи месяцы.
В Индии очередной всплеск числа зараженных - их уже 820 тысяч. В воскресенье стало известно, что коронавирусом заразились одна из известнейших индийских актрис Айшвария Рай, ее муж и дочь.
Индия занимает третье место в мире по числу заболевших после США и Бразилии (1,8 млн) и восьмое по числу умерших.
Ситуация в Латинской Америке в целом продолжает ухудшаться. В первую десятку стран мира с самыми плохими показателями заболеваемости входят четыре латиноамериканских государства - Бразилия, Перу, Чили и Мексика.
В Бразилии в воскресенье отменили матч чемпионата штата Катарина по футболу, после того как положительный анализ на коронавирус был выявлен сразу у 14 игроков одной из команд. Чемпионат возобновили только 8 июля.