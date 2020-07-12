Трамп избавил друга от тюрьмы. Критики обвинили его в глумлении над демократией

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп отменил тюремный срок для своего бывшего советника Роджера Стоуна

Президент США Дональд Трамп отменил тюремный срок для своего бывшего советника, лоббиста и старого друга Роджера Стоуна, осужденного за давление на свидетелей и дачу ложных показаний в деле о предполагаемом российском вмешательстве. Противники Трампа назвали действия президента глумлением над демократией и вмешательством исполнительной власти в судебную систему.

"С ним обошлись крайне несправедливо, как и со многим другими в этом деле, - гласит президентский указ. - Сейчас Роджер Стоун - свободный человек!"

"Президент спас мне жизнь", - заявил Стоун.

Решение Трампа вызвало волну критики и возмущения, противники президента говорят, что он поставил себя выше закона.

С редким заявлением выступил спецпрокурор Роберт Мюллер, который два года вел федеральное расследование о вмешательстве России в американские выборы.

В чем скандал?

Роджер Стоун был ключевым подозреваемым расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Именно он общался с основателем "Викиликс" Джулианом Ассанжем и хакерами, которые взломали переписку Хиллари Клинтон, и передавал информацию в избирательный штаб Трампа. Спецпрокурор счел хакеров агентами российских спецслужб.

Но наказан Стоун был не за свои контакты с хакерами, а за попытку их скрыть. Он лгал на слушаниях в конгрессе, а затем угрожал свидетелю, которого спецпрокурор допрашивал по его делу. В итоге политтехнолог был осужден за дачу ложных показаний, давление на свидетелей и попытку воспрепятствовать правосудию.

После вынесения обвинительного приговора суду оставалось определиться с наказанием для Стоуна. Когда в феврале обвинение потребовало 7-9 лет тюрьмы для подсудимого, Белый дом в первый раз вмешался в дело. После гневного твита Трампа Минюст США, изменил требование обвинения на гораздо более мягкий срок. Все прокуроры, которые вели дело, отказались от участия в нем в знак протеста. Оппозиция заговорила об угрозе независимости судебной системы.

Это не остановило Трампа, и в пятницу он позвонил своему старому другу, чтобы сообщить хорошую новость - тот избежит тюрьмы. Юридически решение было оформлено в указе Белого Дома, написанного языком политических споров. В частности, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, в рамках которого Стоун и получил статус обвиняемого, в нем названо мистификацией.

Но президентский указ дарует Стоуну не помилование, а лишь освобождение от тюремного срока. Стоун остается осужденным по семи статьям.

За что критикуют решение Трампа?

Демократы в конгрессе назвали решение глумлением над демократией и злоупотреблением полномочиями президента. "Трамп - самый коррумпированный президент в истории", - заявила сенатор Элизабет Уоррен. С резкой критикой выступила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и кандидат в президенты Джо Байден.

Пелоси выступила с предложением запретить президентам миловать осужденных, которые заметали следы или защищали президента от уголовной ответственности.

К оппозиции присоединился лишь один видный представитель Республиканской партии. "Беспрецедентная коррупция исторических масштабов: американский президент смягчает наказание человека, осужденного судом присяжных за ложь в защиту этого президента", - написал в "Твиттере" сенатор Митт Ромни.

Но Ромни - один из немногих редких критиков президента в рядах его партии. Он и прежде критиковал Трампа и единственным из правящей партии проголосовал за признание Трампа виновным в процессе импичмента в Сенате. Другие республиканцы либо не комментируют, либо поддерживают решение Трампа.

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В субботу вечером с редким заявлением выступил бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. Он ответил на обвинения в свой адрес, озвученные в указе Белого дома. Он пишет, что вел важное для национальной безопасности и законное расследование, а Роджер Стоун - не жертва, а справедливо осужденный преступник.

"Дело Роджера Стоуна показывает, что Трамп хуже Никсона", - написал в журнале New Yorker юрист и политолог Джеффри Тубин (требуется подписка). Тубин напоминает, что во время расследования "Уотергейта", которое закончилось отставкой Ричарда Никсона, тот признал, что не имеет права использовать президентские полномочия помилования, чтобы помочь своим приближенным. Иначе в администрации Трампа: министр юстиции Уильям Барр действует, как "верный вассал Трампа", уверен аналитик.

"Ни один из президентов в истории США не приблизился к Трампу в систематическом использовании права на помилование в своекорыстных целях", - написал Джек Голдсмит, профессор Гарвардского университета и сотрудник Минюста США в администрации Джорджа Буша-младшего, в заметке на сайте Lawfare.

Кто такой Роджер Стоун?

Называющий себя мастером грязных трюков Роджер Стоун - один из самых известных политтехнологов Республиканской партии. Он так или иначе участвовал в ключевых политических скандалах последних десятилетий: "Уотергейте", конфликте вокруг пересчета голосов после президентских выборов 2000 года и выборах 2016 года, которые привели к власти Трампа.

Именно 67-летнему политтехнологу приписывают возрождение в агитации Трампа лозунга "Сделаем Америку снова великой", который первым использовал другой герой экранов, ставший президентом - Рональд Рейган.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стоун помогал Трампу выдвигаться в президенты в 2000. Трамп объявил себя потенциальным кандидатом от Партии реформ, но позднее снял свою кандидатуру

Стоун также работал лоббистом - вместе с другим ныне осужденным советником Трампа, Полом Манафортом. Их фирма консультировала в том числе иностранные правительства, например, консультировала конголезского диктатора Мобуту или филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса. Они также лоббировали интересы табачных компаний. В 1990-х Стоун работал на Трампа, продвигая интересы его казино.

Вернувшись в 2015 году на политическую арену, Стоун много и с удовольствием хвастался - дорогими сигарами, костюмами, отсутствием принципов и опасными связями. Утверждения о переписке с "Викиликс" и хакерами, взломавшими серверы Демократической партии, привлекли внимание ФБР.

Стоун получил статус подозреваемого в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, который в 2017-2019 году изучал обвинения во вмешательстве России в американские выборы. Мюллер не нашел доказательств сотрудничества избирательного штаба Трампа с Россией, а Москва последовательно отрицает всякое вмешательство со своей стороны.

Однако несколько советников Трампа были осуждены за ложь на допросах, на слушаниях в конгрессе и финансовые махинации. Среди них бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, некогда партнер Стоуна по лоббистской фирме.

Энтони Цуркер, корреспондент Би-би-си:

Помочь верному другу, и к черту критиков

Решение президента смягчить наказание старому другу и политическому советнику трудно назвать неожиданным, но оно тем не менее поразительно. Хотя президент называл расследование спецпрокурора, выдвинувшего обвинения против Стоуна, обманом - но Стоун был справедливо осужден за серьезные преступления.

А вот лоббирование Стоуном помилования для себя - он недавно заявил, что легко мог дать показания против президента и избежать суда - было, мягко говоря, непристойным.

Трамп, разумеется, не первый президент, который милует друзей и соратников и смягчает для них наказания. Однако большинство из его предшественников откладывали эти шаги до последних дней своего президентства, зная, что они вызовут политическую бурю.

Но Трамп, кажется, получает удовольствие от скандалов. И сейчас, как почти на всем протяжении его президентского срока, его действия скорее рассчитаны на сторонников, для которых провоцирование политических оппонентов - это самоцель.

Это решение встретит жесткую критику, но на этом этапе президентства Трампа позиции его противников и союзников, кажется, уже высечены в камне. Смягчение наказания для Стоуна не принесет Трампу новых сторонников, но цель не в этом. Он помогает верному другу, и к черту критиков.