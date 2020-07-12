Экзит-поллы: Дуда лидирует на выборах президента Польши

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Действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия "Право и справедливость", побеждает на воскресных выборах, опережая соперника от оппозиции Рафала Тшасковского всего на 0,8%, свидетельствуют первые данные экзит-поллов.

По данным социолгической службы Ipsos, Дуда набрал 50,4% голосов избирателей, Тшасковский - 49,6%. По данным социологов, погрешность исследования составляет 2%, поэтому окончательные данные могут быть другими. Предварительные итоги ожидаются в понедельник.

В случае победы Дуда переизбирается на второй пятилетний президентский срок.

Оппоненты Дуды и ПиС говорят, что кампания была нечестной: в частности, общественное польское телевидение постоянно очерняло Тшасковского, а о Дуде говорило только хорошее, хотя по своему статусу должно хранить строгий политический нейтралитет.

Предвыборную кампанию Дуда строил, кроме прочего, на защите "традиционных ценностей": он, в частности, заявил, что "идеология ЛГБТ опаснее коммунистической идеологии", и обещал закрепить в законе запрет на усыновление и удочерение детей однополыми парами.

Победа Дуды означает, помимо прочего, что "Право и справедливость" по крайней мере в ближайшие три года до парламентских выборов сможет без помех продолжать попытки ограничить независимость судебной системы.

Из-за этих попыток Европейская комиссия уже четырежды подавала в Европейский суд жалобы на Польшу.

Два тура

Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня, и Дуда набрал в нем 43,7% голосов, а мэр Варшавы и кандидат от главной оппозиционной либеральной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский - 30,3%.

Для того, чтобы обойти Дуду во втором туре, Тшасковскому нужно было мобилизовать весь электорат, недовольный политикой ПиС и президента.

"Победа - в ваших руках. Сейчас или никогда, потому что этот каток "Права и справедливости" раздавит все, и уже на следующих выборах будет очень сложно", - сказал Тшасковский, обращаясь к избирателям за два дня до голосования.

Оппоненты ПиС и Дуды в Польше, как и иностранные наблюдатели особо отмечали, что действующий президент и его соперник были в неравных условиях в части освещения кампании.

"По ходу кампании общественное Польское телевидение не выполняло свои обязанности и не освещало ее взвешенно и беспристрастно. Оно, наоборот, вело кампанию за действующего президента, часто изображая его единственным защитником польских ценностей и национальных интересов. Некоторые сюжеты имели ксенофобский и антисемитский подтекст", - написали в предварительном отчете о кампании перед первым туром наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Перед вторым туром все осталось по-прежнему, передает корреспондент Би-би-си в Варшаве Адам Истон: "Общественное телевидение финансируется налогоплательщиками и, согласно своей хартии, должно освещать политические события взвешенно. Но вместо этого в главном вечернем выпуске новостей оно ежедневно восхваляет правительство и пана Дуду и нападает на пана Тшасковского, обвиняя его в сговоре с еврейским лобби и ЛГБТ-сообществом".

Впрочем, остальная пресса Польши не подмята ПиС под себя.

"Хоть общественные средства массовой информации и "пали", и запугивание критикующих власть журналистов становится все более частым явлением, в целом рынок СМИ Польши остается диверсифицированным, и большинство газет и телеканалов сохраняют независимость от правящей партии", - пишет политолог Эдит Жгут в статье-анализе обстановки на польских выборах.

Президент в Польше, как и в большинстве европейских стран, не управляет государством - это делают парамент и правительство - но все же имеет некоторые важные полномочия. Он, например, может наложить вето на принятый парламентом закон.

Это вето парламент может преодолеть тремя пятыми голосов, но у ПиС с союзниками - всего чуть больше половины мест в Сейме.

ПиС правит с 2015 года, и все это время у центральных органов Евросоюза постоянно возникают вопросы и претензии к Варшаве: Еврокомиссия вслед за правозащитниками и польской оппозицией считает, что ПиС пытается отойти от принципа верховенства закона, и разрушить систему сдержек и противовесов - в частности, подчинить политическому руководству судебную систему.

В апреле Европейская комиссия подала уже четвертую жалобу на Польшу в Европейский суд, а совсем недавно, в июне, Европейский суд вынес решение по предыдущей, третьей. Обе касались законов, ограничивающих независимость судей.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Рафал Тшасковский - мэр Варшавы и вице-председатель главной оппозиционной партии

Дуда и Тшасковский

48-летний Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член "Права и справедливости", но вышел из партии сразу после победы на выборах.

Тем не менее, хоть Дуда формально и беспартийный, он и ПиС всецело поддерживают друг друга.

За все пять лет президентства, как отмечает Эдит Жгут, Дуда наложил вето на принятый правящим большинством закон лишь один раз, в 2017 году. Это был закон, ограничивающий права местных властей.

Во время кампании перед первым туром Дуда наделал немало шума и в Польше, и в зарубежной прессе своим заявлением о том, что "идеология ЛГБТ" хуже коммунистической.

Буквально Дуда заявил в одной из предвыборных речей следующее: он сказал, что поколение его родителей 40 лет боролось с коммунизмом и "не для того они боролись, чтобы появилась новая идеология, еще более разрушительная".

Для Польши, пережившей десятилетия советского владычества, это было как минимум небесспорное заявление, но Дуде нужно было мобилизовать электорат и показать себя бескомпромиссным защитником "традиционных христианских ценностей".

Рафал Тшасковский - ровесник Дуды. Он - мэр Варшавы и вице-председатель главной оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Тшасковский был депутатом Европарламента, затем министром в правительстве, сформированном "Гражданской платформой", затем депутатом Сейма.

По ходу кампании Тшасковский обещал в случае блокировать любые новые законы, ущемляющие независимость судейства и прессы, если ПиС попытается принять таковые, а также говорил о необходимости активнее сотрудничать с ЕС, а не конфликтовать с ним.