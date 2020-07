View this post on Instagram

«Раньше все нормальными вирусологами были, а теперь в юристы подались»⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Грустная шутка. Объясню почему. Как вы знаете, я являюсь адвокатом Михаила Ефремова и стараюсь выполнять свою работу так, как обычно это делаю. А именно – ХОРОШО.⁣⁣⠀ Но мне становится всё сложнее, т.к. общество формирует своё мнение исключительно на эмоциях, совершенно не понимая всей специфики дела. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Поэтому ещё раз обозначу свою позицию, ответив на вопросы, которые мне постоянно задают журналисты и граждане. ⁣⁣⠀ Прессе хочу напомнить, что их работа заключается в достоверной передаче информации без личного мнения и склонения зрителей в ту или иную сторону.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Господа!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 1. Напоминаю, что у нас правовое государство и все выводы по делу Михаила Ефремова будет делать суд. Мы готовы к любому решению, т.к. оно будет основано на приведенных доказательствах.⁣⁣⠀ 2. Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом.⁣⁣⠀ 3. Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в сети, это очень мешает процессу. Так не должно быть ни в одном правовом государстве.⁣⁣⠀ 4. Что бы не говорили журналисты и не озвучивались всякого рода домыслы, никакого контроля государством данного дела нет, также как и влиятельных друзей у моего подзащитного. Это просто возмутительно и никак не должно быть.⁣⁣⠀ 5. Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов.⁣⁣⠀ 6. Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение.⁣⁣⠀ 6. Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду.⁣⁣⠀ 8. Давайте дождёмся решения суда и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны.⁣⁣⠀ 9. Про семью погибшего. Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость. ⁣⁣⠀