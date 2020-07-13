Правообладатель иллюстрации Alexandra Mudrats/TASS Image caption Адвокат Добровинский рассказывал, что отказался защищать Михаила Ефремова: "Пусть его защищают другие адвокаты, ради бога, я не хочу..."

В Федеральной палате адвокатов сообщили о начале дисциплинарного производства из-за публичной активности адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые участвуют в деле актера Михаила Ефремова. Пашаев выступает защитником самого Ефремова, Добровинский - погибшего в ДТП Сергея Захарова.

В пятницу сенатор Андрей Клишас осудил поведение адвокатов в публичном пространстве, в беседе с РБК посоветовав ФПА "вспомнить, что адвокатура - это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито".

"Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА", - заявил Клишас.

Еще в июне ФПА с явным недовольством отнеслась к публичным выступлениям Пашаева и Добровинского. В заявлении палаты говорилось, что адвокаты "публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны", а также "высказывают суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии" и "откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре".

Оба адвоката продолжили давать комментарии в СМИ по делу Ефремова, и 13 июля в ФПА сообщили, что президент ФПА Юрий Пилипенко принял решение начать дисциплинарное производство.

В действиях адвокатов есть признаки существенных нарушений этических ценностей сообщества, которым необходимо дать оценку дисциплинарными органами, считают в ФПА, отметив, что нарушения адвокаты допустили во время публичного обсуждения события, которое вызвало большой общественный резонанс, а это "в значительной мере" затрагивает авторитет российской адвокатуры в целом.

В ФПА призвали к "сдержанному и взвешенному поведению адвокатов в публичных выступлениях", так как "недостойное поведение в медийной сфере способно причинить значительный ущерб авторитету адвокатуры, формируя ложный образ адвоката в общественном представлении".

Оценить действия адвокатов предстоит адвокатским палатам, в которых они состоят; в случае Добровинского - в палате города Москвы, Пашаева - палатой республики Северная Осетия - Алания.

Добровинский сообщил, что не видел текста обращения в адвокатскую палату города Москвы и потому не готов комментировать дисциплинарное производство.

Пашаев тоже заявил, что не в курсе конкретных фактов, которые легли в основу дисциплинарного производства. Он сказал, что неделю назад ему якобы пригрозили лишением адвокатского статуса или тюрьмой, если Ефремов не признает свою вину. Назвать имена угрожавших адвокат отказался.

Что именно говорили адвокаты?

После заключения актера Михаила Ефремова под домашний арест адвокаты делали много заявлений, зачастую противоречивых.

Например, Добровинский сразу выступил с заявлением о том, что отказался защищать Ефремова. "Пусть его защищают другие адвокаты, ради бога, я не хочу... Кроме того, есть один очень серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся", - сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Такие заявления в ФПА сочли неэтичными. "Мы ведь не хотим, чтобы, к примеру, врач, к которому человек обратился с деликатной проблемой, вечером рассказывал об этом на телешоу. Да еще для того, чтобы подчеркнуть отказ в помощи по каким-то личностным соображениям", - заявил вице-президент и член совета ФПА Михаил Толчеев.

Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, которое было опубликовано на YouTube-канале "Гражданин поэт".

В нем актер попросил прощения у семьи погибшего, заявил, что не будет "отмазываться" и пользоваться связями, чтобы смягчить наказание.

"Непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник... Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", - сказал Ефремов.

Правообладатель иллюстрации Tagansky Court press service Image caption Ефремов сначала сказал, что признает вину, но затем его адвокат заявил об обратном

Он добавил, что готов помочь семье погибшего "всеми средствами, если примут".

Родственники Сергея Захарова не приняли извинения актера и деньги, сообщал адвокат Добровинский. "Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Тем самым извинения семьей де-факто не приняты", - сказал он. По его словам, о мирном урегулировании ситуации "говорить слишком поздно".

Тогда Эльман Пашаев заявил, что Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего. "Его позицию я вам говорю, что это реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность", - сказал адвокат в эфире "Эха Москвы" 23 июня.

Он добавил, что речи о том, чтобы закрыть дело по примирению сторон, не идет, и "крайне маловероятно", что Ефремов избежит тюрьмы.

Позднее в интервью РИА Новости он сказал, что Ефремов хочет помочь детям Захарова "не в том смысле, что усыновить по документам". По его словам, Ефремов может "сделать для них больше, чем родной отец", так как "у него больше возможностей".

Эльман Пашаев также утверждал в интервью телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации ущерба.

"Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес", - отрицал в разговоре с РБК эти обвинения Добровинский. Встреч и разговоров сторон по поводу компенсации не было, заявил он.

Отказ от признания вины?

3 июля Эльман Пашаев заявил телеканалу "Москва 24", что Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП.

"Более подробно ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", - не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", - сказал адвокат.

"Насколько я понимаю, было сказано господином Ефремовым, что виновата машина. Но я смотрел экспертизу, которая была сделана, экспертиза говорит, что машина - в полном порядке", - заявил в ответ на это Добровинский изданию Life.

"Остается второй вариант, что господин Ефремов машиной не управлял, несмотря на все записи, которые я видел. Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила", - передавало издание слова адвоката.

Впрочем, спустя примерно час Пашаев сказал ТАСС, что его не так поняли. "Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", - сказал адвокат.

В тот же день и Пашаев, и Добровинский выступили на канале "Россия 1" в программе "60 минут". Добровинский присутствовал в студии, а Пашаев - по видеосвязи.

"В начале он [Ефремов] говорил, что признает вину и не будет "отмазываться", теперь он вину не признает и, таким образом, он начал отмазываться", - сказал тогда Добровинский. По его словам, двоюродный брат Сергея Захарова погиб в точно такой же аварии, и виновник аварии ушел от наказания.

Когда к эфиру подключили Пашаева, он намекнул, что у него есть доказательства невиновности актера в ДТП, которые он представит в суде.

"В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян... Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал - вину всегда признать успеем", - сказал позже адвокат в комментарии "Интерфаксу".

После заявлений ФПА о возбуждении дисциплинарных дел Пашаев опубликовал пост в "Инстаграме", в котором заявил, что его команда "располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину".

"Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в сети, это очень мешает процессу", - заявил адвокат.

В ряде СМИ утверждалось, что они получали за участие в передачах гонорары в несколько сотен рублей. Александр Добровинский на это заявил, что семья погибшего отказалась от гонораров за участие в шоу.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Водитель грузовика Сергей Захаров, работавший курьером, умер утром в НИИ им. Склифосовского от множественных травм и обильной кровопотери.

Как сообщали информагентства, медицинское освидетельствование показало 2,1 промилле алкоголя в крови Ефремова, что примерно равно выпитой бутылке водки. Кроме того, в анализах были обнаружены следы наркотических веществ.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову, если его вина будет доказана, грозит от пяти до 12 лет заключения. Он находится под домашним арестом до 9 августа.