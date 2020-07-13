"Манчестер Сити" вернулся в еврокубки. Суд отменил запрет УЕФА

Правообладатель иллюстрации Reuters

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" сможет принимать участие в европейских турнирах. Ему удалось обжаловать запрет УЕФА в спортивном арбитражном суде.

В феврале Союз европейских футбольных ассоциаций пришел к выводу, что клуб завышал свои спонсорские доходы в отчетах с 2012 по 2016 год, нарушив тем самым принцип фэйр-плэй. В итоге "Манчестер Сити" был на два года отстранен от участия в матчах Лиги чемпионов и оштрафован на 30 млн евро.

Спортивный арбитражный суд назвал взаимодействие футбольного клуба с УЕФА неудовлетворительным, но решил отменить запрет ассоциации в отношении команды.

"Ман сити" заявил, что решение суда признает правильность позиции клуба и совокупности представленных доказательств.

Как заявил спортивный арбитражный суд, обвинения в финансовых нарушениях были либо не доказаны, либо срок давности по ним истек. Ведомство отметило, что клуб в недостаточной мере взаимодействовал с УЕФА во время расследования, но это не служит поводом для запрета в соревнованиях.

Также было решено сократить размер штрафа с 30 до 10 млн евро.

Благодаря отмене запрета клуб, который уже обеспечил себе второе место в английской Премьер-лиге, сможет принять участие в матчах Лиги чемпионов сезона 2020-21 годов.

7 августа команда сыграет в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов дома с мадридским "Реалом". В первом матче "Манчестер Сити" победил со счетом 2-1.

О нарушениях в ноябре 2018 года сообщило немецкое издание Spiegel, опубликовав соответствующие документы и электронные письма.

С 2008 года клубом владеет член королевской семьи Абу-Даби, шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян.