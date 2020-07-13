Китай ввел санкции против американцев, критиковавших Пекин из-за уйгуров

Правообладатель иллюстрации Reuters/Getty Images Image caption Сенаторы Марко Рубио и Тед Круз неоднократно критиковали китайские власти

Китай ввел санкции в отношении двух видных деятелей Республиканской партии, после того как под санкции США попали некоторые китайские политики, которых обвиняют в причастности к притеснениям уйгуров в провинции Синьцзян.

Китайские санкции коснулись сенаторов Теда Круза и Марко Рубио, которые неоднократно выступали с критикой китайских властей. Оба сенатора выставляли свои кандидатуры на президентских выборах 2016 года, но номинацию от республиканцев в итоге получил Дональд Трамп.

Пекин обвиняют в удержании более миллиона мусульман-уйгуров в специальных лагерях в провинции Синьцзян. Китайские власти отвергают все обвинения и отрицают существование лагерей.

Под китайские санкции также попал конгрессмен-республиканец Крис Смит, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк и исполнительная комиссия конгресса США по Китаю.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что власти приняли решение ввести санкции в ответ на "неправильные действия" США.

"Мы призываем США немедленно отозвать свое неправильное решение и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам Китая посредством высказываний и действий", - заявила представитель ведомства Хуа Чуньин.

Она не сказала, какие конкретно санкции вводит Пекин, но отметила: "Китай примет дополнительные меры, если ситуация будет развиваться".

Ранее США ввели санкции в отношении некоторых китайских политиков, которых связывают с преследованием уйгуров. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США действуют против ужасающих и систематических нарушений в провинции Синьцзян.

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В санкционный список попал Чэнь Цюаньго, которого считают главным вдохновителем создания китайских законов о малых народах. В рамках санкций он и еще нескольких человек не смогут получить американские визы, а все их американские активы будут заморожены.

Отношения между США и Китаем уже были подпорчены из-за разногласий в торговле, пандемии коронавируса и введения закона о безопасности в Гонконге.

Что происходит в Синьцзяне?

Правозащитники утверждают, что в тайных лагерях по всей провинции содержатся около миллиона уйгуров. Большинство уйгуров исповедуют ислам.

В 2019 году Би-би-си видела документ, в котором говорилось, что лишь за одну неделю 15 тыс. человек из южной части Синьцзяна были отправлены в лагеря.

В том же документе говорилось, что заключенные могут выйти на свободу лишь в случае, если они глубоко осознают "нелегальную, преступную и опасную суть своей деятельности в прошлом".

Китайские власти утверждают, что уйгуров просвещают в профессиональных учебных центрах для борьбы с религиозным экстремизмом.

Однако есть свидетельства того, как зачастую людей лишают свободы за выполнение своих религиозных обрядов, например, за участие в молитвах или ношение хиджаба, а также за связь с людьми из других стран, например, из Турции.

В июне немецкий ученый Адриан Ценц написал отчет, в котором сообщил, что Китай насильно стерилизует женщин в Синьцзяне и заставляет их пользоваться контрацептивами. Международное сообщество призвало ООН разобраться в ситуации.