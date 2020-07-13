"Пора валить" по-гонконгски: китайский закон заставил многих откопать британские паспорта

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С тех пор как Китай установил в Гонконге драконовский закон о национальной безопасности, в гонконгских гостиных только и говорят, что о том, какие у кого варианты отъезда. Для почти 3 миллионов гонконгцев таким вариантом може стать паспорт британского заморского гражданина. Но действительно ли все эти люди эмигрируют - и что будет с теми, кто останется?

Майкл и Серена приняли решение уехать из Гонконга навсегда и обосноваться в Британии, где прежде никогда не были.

Оба супруга имеют британские заморские паспорта.

До последнего времени этот документ не давал своему обладателю ничего, кроме возможности безвизовых поездок в Соединенное Королевство и государства ЕС без права там работать и некоторой консульской поддержки в третьих странах.

Одни гонконгцы не трудились их получать, другие поступали согласно принципу: "Почему бы нет, не помешает".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2019 году в Гонконге проходили массовые протесты

Майкл и Серена с их 13-летней дочерью принадлежат к процветающему среднему классу Гонконга, работают банковскими менеджерами среднего звена и давно купили квартиру. Им есть, что терять.

Они говорят, что Гонконг стал неузнаваемым после прошлогодних многомесячных протестов из-за неудавшейся тогда попытки местной пропекинской администрации провести закон об экстрадиции по запросам властей материкового Китая.

Сами супруги в них не участвовали, потому что в китайском банке, где они работают, одного сотрудника за выход на митинг уволили. Но главный вывод, который они сделали из увиденного, - что власть не слушает людей, а полиция не проявляет ни малейшей сдержанности. Особенно сильно впечатлили те события их дочь.

"Она была очень возмущена и расстроена. Она все время спрашивала, какое они имеют право так с нами обращаться?" - говорит Серена. По ее словам, дочь уже тогда стала говорить, что хочет уехать учиться за границу.

Вступивший на днях в силу закон о национальной безопасности стал последней каплей.

"Положения этого закона возмутительны", - считает Майкл, а Серена добавляет, что не верит обещанием Пекина, будто новые нормы затронут лишь горстку людей.

В свете последних событий Британия меняет свое законодательство. Теперь обладатели заморских паспортов получают право жить и работать в Соединенном Королевстве в течение года с возможностью продления, а после шести лет пребывания смогут претендовать на полноценное гражданство.

Лондон указывает, что Китай нарушает автономию Гонконга и гражданские свободы его жителей, гарантированные на 50 лет соглашением о передаче города.

Майкл и Серена сначала собирались отправить в Англию только дочь, но теперь засобирались и сами. В ноябре прошлого года они обновили свои заморские паспорта - на всякий случай.

"Я всегда думал, что Соединенное Королевство в крайних обстоятельствах предложит гражданство обладателям заморских паспортов, но не предполагал, что эти обстоятельства наступят так скоро", - говорит Майкл.

История этой семьи становится типичной для Гонконга.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перед передачей Гонконга Китаю у местных жителей появилась возможность получить заморский паспорт

В настоящее время около 350 тысяч гонконгцев имеют действующие заморские паспорта, и порядка 2,9 миллиона, по оценкам британских властей, получали их раньше, но затем не обновляли..

Не имеют права на заморские паспорта те жители Гонконга, кто родился после июля 1997 года, либо никогда за ними не обращался.

Хелен родилась за несколько месяцев до передачи Гонконга, ее родители получили заморские паспорта, а на младенца оформлять не стали.

"Я не уверена, что хочу уехать, но это мое право. По сравнению с Соединенным Королевством, Гонконг нравится мне больше. Однако заморский паспорт мне следовало бы иметь", - говорит она, добавляя, что сейчас винит родителей за беспечность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В феврале заморские паспорта были примерно у 350 тыс. жителей Гонконга

Сейчас невозможно сказать, сколько людей в реальности воспользуются новым британским предложением. Но интерес растет, особенно после 1 июля, когда британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил в Палате общин: "Мы не отвернемся от Гонконга и не станем уворачиваться от нашей исторической ответственности перед его жителями".

Бен Ю, сотрудник британской консультационной фирмы по вопросам иммиграции, говорит: "Мои коллеги, находящиеся в Гонконге, каждый день получают в "Фейсбуке" по 30-40 сообщений, как практически перебраться в Соединенное Королевство. Ко мне в WhatsApp они приходят сотнями 24 часа в сутки".

Интерес к заморским паспортам всегда сильно зависел от политических перипетий в Гонконге. В 2018 году обладателей действующих документов было всего 170 тысяч, а за 2019 год, еще до нынешних событий, их число выросло до 310 тысяч.

В колониальные времена британское правление в Гонконге всегда воспринималось как временное. Между 1984 годом, когда вопрос о передаче территории Китаю начал обсуждаться всерьез, и 1997 годом, когда этот процесс завершился, из города уезжали от 20 до 66 тысяч человек в год.

Профессор Мин Син, преподающий политическую науку в Гонконгском технологическом университете, указывает на принципиальное различие между тогдашней и нынешней эмиграцией.

"Масса людей уехала накануне 1997 года и вернулась, увидев, что ожидаемого кошмара не случилось, - говорит он. - В нынешней волне будет гораздо больше тех, кто изначально возьмет билет в один конец".

"Новый закон о безопасности не только драконовский по сути. Он демонстрирует готовность Пекина отступать от ранее взятых обязательств", - замечает Мин Син и добавляет, что среди уехавших, вероятно, будет особенно много молодых людей.

Что дальше?

Около 800 тысяч человек, живущих в Гонконге, имеют британские, американские, австралийские и канадские паспорта - правда, в это число входят и экспаты из этих стран.

Пекин выразил возмущение намерением Британии принять у себя обладателей заморских паспортов, назвав его "грубым вмешательство во внутренние дела Китая" и пригрозив "последствиями".

Посольство КНР в Лондоне заявило, что "все китайские соотечественники, живущие в Гонконге, - граждане Китая".

"Никто не должен недооценивать твердую решимость Китая отстаивать свой суверенитет, безопасность и развитие", - заявил в понедельник китайский посол в Лондоне Лю Сяомин.

В интервью телеканалу Ай-ти-ви Доминик Рааб признал, что Британия ничего не сможет сделать, если Пекин не позволит гонконгцам выехать за рубеж.

"Трудно сказать, что в Пекине подразумевают под "последствиями". Возможно, какие-то дипломатические шаги или меры в других областях, не являющиеся зеркальным отражением действий Британии", - полагает правовед Саймон Янг из Университета Гонконга.

Председатель адвокатской группы Hong Kong Watch Бенедикт Роджерс назвал предложение помощи обладателям заморских паспортов "великодушным, мужественным и своевременным".

"Конечно, в первую очередь мы должны бороться за создание в Гонконге таких условий, при которых его жителям не придется бежать из своих домов, - говорит он. - Но реальность такова, что, по крайней мере, некоторым из них теперь понадобится убежище".

Майкл и Серена готовятся к новой жизни в Британии, но они не смогли уговорить своего старшего сына, которому скоро исполнится 18. Когда остальная семья уедет, он останется жить с дедушкой и бабушкой.

"Сын сказал, что не хочет покидать Гонконг, потому что считает, что Гонконг принадлежит ему", - говорит Серена.

Некоторые имена изменены.