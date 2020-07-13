На заводе "Газпрома" в Амурской области рабочие устроили погром. Их разогнал ОМОН

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Строители Амурского газоперерабатывающего завода разгромили офис компании подрядчика. По данным СМИ, они жалуются, что несколько месяцев не получали зарплату. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Что произошло

В понедельник в соцсетях начали распространяться видеоролики со стройки Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома" (АГПЗ, входит в проект "Сила Сибири").

На записях видно, как несколько десятков человек в спецодежде кидались камнями и с руганью ломали имущество в офисных помещениях. На одной из видеозаписей можно увидеть, как на место прибыл ОМОН и разогнал собравшихся.

В объединенном пресс-центре АГПЗ подтвердили инцидент.

"Участники инцидента, в результате которого офисным помещениям подрядной организации "Ренейссанс" был причинен ущерб, задержаны правоохранительными органами, проводится расследование. Инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации", - говорится в сообщении.

По данным амурской прокуратуры, работники ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" требовали увеличениия зарплаты. Ведомство намерено проверить соблюдение трудовых прав работников.

В то же время в связи с беспорядками было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), говорится в сообщении прокуратуры.

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", писал Интерфакс. Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров газа в год.

По данным агентства, на строительстве задействовано около 31 тысячи человек. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром").