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Ученые предостерегают, что вторая волна эпидемии коронавируса, которую следует ожидать ближайшей зимой, может унести еще порядка 120 тысяч жизней в одной только Британии. Но риск можно снизить, если начать действовать уже сейчас.

К настоящему моменту в Британии от Covid-19 скончались около 45 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой европейской стране. В последнее время отрицательная динамика замедлилась: за первую половину июля от заболевания умерли 1100 человек

На пике эпидемии от коронавируса в Британии умирали сотни человек в день.

Ученые составили математическую модель наихудшего сценария развития ситуации будущей зимой. Согласно полученным данным, только в больницах от вируса или от вызванных им осложнений умрут от 24,5 до 251 тыс. человек. Пик заболеваемости придется на январь-февраль.

Оценка ситуации сделана без учета таких сдерживающих факторов, как карантин, появление эффективного лекарства или вакцины, если к тому времени их удастся разработать.

В докладе, сделанном по заказу главного научного советника правительства Великобритании сэра Патрика Валленса, подчеркивается, что в данный момент трудно предсказать, как будет развиваться пандемия в зимний период. Обычно вирусы живут дольше при низких температурах и распространяются быстрее, так как люди проводят больше времени в помещениях.

Небольшое преимущество в ситуации с Covid-19 в том, что мир вступит в зиму, уже выработав некие правила поведения и средства защиты. Но нельзя забывать, пишут авторы доклада, что помимо него в зимний период активизируются другие вирусы - например, гриппа. Поэтому нагрузка на систему здравоохранения будет огромной.

При этом Национальной системе здравоохранения Британии (NHS) предстоит еще разобраться со всеми пациентами, у которых из-за начавшейся пандемии были отложены приемы, процедуры и плановые операции. Таких пациентов к концу года будет насчитываться порядка 10 миллионов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Накануне премьер-министр Борис Джонсон посетил одну из станций службы скорой помощи в Лондоне. Правительство обещает учесть все замечания медиков при подготовке к второй волне эпидемии

Хорошая новость заключается в том, говорит профессор Стивен Холгейт, специалист по респираторным заболеваниям из Университета Саутгемптона, что выводы авторов доклада - это всего лишь вероятное развитие ситуации, а не что-то неминуемое.

"Сейчас, когда статистика пошла на спад, самое время подготовиться к козням будущей зимы. Надо использовать это окно возможностей", - говорит Холгейт.

Что предлагают сделать ученые прямо сейчас

Расширить систему тестирования и отслеживания контактов людей с положительным результатом теста

Увеличить масштабы вакцинации от гриппа по всей стране

Обеспечить больницы и дома престарелых достаточным запасом средств индивидуальной защиты

Создать в больницах и домах престарелых зоны, свободные от коронавируса, чтобы не допустить распространение внутри учреждений.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что все превентивные меры уже принимаются с учетом последних прогнозов ученых.

"Мы сохраняем бдительность, и правительство выделит все необходимые ресурсы, чтобы избежать второго пика, который сильно ударит по нашей NHS", - говорится в правительственном заявлении.

Существуют также и менее пессимистичные сценарии, предполагающие наличие вакцины или эффективного лекарства от ковида: согласно этим прогнозам счет смертей будет идти на тысячи.