Коронавирус в Британии: вторая волна может быть хуже первой и унести сотни тысяч жизней

  • 14 июля 2020
Родные навещают пожилых людей, но общаются через стекло Правообладатель иллюстрации Getty Images

Ученые предостерегают, что вторая волна эпидемии коронавируса, которую следует ожидать ближайшей зимой, может унести еще порядка 120 тысяч жизней в одной только Британии. Но риск можно снизить, если начать действовать уже сейчас.

К настоящему моменту в Британии от Covid-19 скончались около 45 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой европейской стране. В последнее время отрицательная динамика замедлилась: за первую половину июля от заболевания умерли 1100 человек

На пике эпидемии от коронавируса в Британии умирали сотни человек в день.

Ученые составили математическую модель наихудшего сценария развития ситуации будущей зимой. Согласно полученным данным, только в больницах от вируса или от вызванных им осложнений умрут от 24,5 до 251 тыс. человек. Пик заболеваемости придется на январь-февраль.

Оценка ситуации сделана без учета таких сдерживающих факторов, как карантин, появление эффективного лекарства или вакцины, если к тому времени их удастся разработать.

В докладе, сделанном по заказу главного научного советника правительства Великобритании сэра Патрика Валленса, подчеркивается, что в данный момент трудно предсказать, как будет развиваться пандемия в зимний период. Обычно вирусы живут дольше при низких температурах и распространяются быстрее, так как люди проводят больше времени в помещениях.

Небольшое преимущество в ситуации с Covid-19 в том, что мир вступит в зиму, уже выработав некие правила поведения и средства защиты. Но нельзя забывать, пишут авторы доклада, что помимо него в зимний период активизируются другие вирусы - например, гриппа. Поэтому нагрузка на систему здравоохранения будет огромной.

При этом Национальной системе здравоохранения Британии (NHS) предстоит еще разобраться со всеми пациентами, у которых из-за начавшейся пандемии были отложены приемы, процедуры и плановые операции. Таких пациентов к концу года будет насчитываться порядка 10 миллионов.

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Image caption Накануне премьер-министр Борис Джонсон посетил одну из станций службы скорой помощи в Лондоне. Правительство обещает учесть все замечания медиков при подготовке к второй волне эпидемии

Хорошая новость заключается в том, говорит профессор Стивен Холгейт, специалист по респираторным заболеваниям из Университета Саутгемптона, что выводы авторов доклада - это всего лишь вероятное развитие ситуации, а не что-то неминуемое.

"Сейчас, когда статистика пошла на спад, самое время подготовиться к козням будущей зимы. Надо использовать это окно возможностей", - говорит Холгейт.

Что предлагают сделать ученые прямо сейчас

  • Расширить систему тестирования и отслеживания контактов людей с положительным результатом теста
  • Увеличить масштабы вакцинации от гриппа по всей стране
  • Обеспечить больницы и дома престарелых достаточным запасом средств индивидуальной защиты
  • Создать в больницах и домах престарелых зоны, свободные от коронавируса, чтобы не допустить распространение внутри учреждений.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что все превентивные меры уже принимаются с учетом последних прогнозов ученых.

"Мы сохраняем бдительность, и правительство выделит все необходимые ресурсы, чтобы избежать второго пика, который сильно ударит по нашей NHS", - говорится в правительственном заявлении.

Существуют также и менее пессимистичные сценарии, предполагающие наличие вакцины или эффективного лекарства от ковида: согласно этим прогнозам счет смертей будет идти на тысячи.

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