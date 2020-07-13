Акции “Норникеля” упали после нового разлива топлива. В озеро попало 45 тонн керосина

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Акции компании "Норникель" упали почти на 3% после нового разлива топлива в воскресенье. В месте разлива на Таймыре объявлен режим ЧС муниципального характера, возбуждено уголовное дело.

12 июля компания "Норильсктрансгаз" - "дочка" "Норникеля" - сообщила о разгерметизации трубопровода, по которому перекачивалось авиационное топливо. В результате инцидента около 44,5 тонны топлива, по данным МЧС, попали в озеро и ручей.

"Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива", - говорится в сообщении компании.

Угрозы жизни и здоровью людей нет, уточнил "Норильсктрансгаз".

Акции "Норникеля" на торгах 13 июля по состоянию на 18:30 мск падали на 2,9%.

Что случилось

Инцидент произошел в воскресенье днем в поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района в Красноярском крае. Власти района сообщили, что в поселке введен режим ЧС муниципального характера.

Разлив произошел при перекачке топлива с баржи на склад горюче-смазочных материалов. По данным властей, склад принадлежит "Норильсктрансгазу". Топливо попало на территорию вертолетной площадки и в небольшое озеро площадью 600 кв м.

"Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых [плавучих] заграждения", - говорится в сообщении. Поверхность озера и ручья обрабатывают сорбентами (впитывающими веществами).

Управление следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по статье 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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Тухард был основан в 1968 году. В поселке работает газодобывающая компания "Норильскгазпром" (входит в "Норникель"). Рабочих привозят в поселок вертолетами.

Рядом с поселком протекает река Большая Хета. Она впадает в Енисей, который впадает в Карское море Северного ледовитого океана. По данным местных властей, в Большую Хету топливо не попало.

Почему произошел очередной разлив?

Это уже третий инцидент на предприятиях "Норникеля" с конца весны.

29 мая из резервуара на норильской ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК - "дочке" "Норникеля") в окружающую среду вытекло более 20 тыс. тонн топлива. По оценке Росприроднадзора, 6 тыс. тонн попали в грунт, а еще 15 тыс. тонн - в водоемы. В связи с этим в регионе было объявлено ЧС федерального масштаба.

В конце июня произошел еще один инцидент на предприятии "Норникеля" - Талнахской обогатительной фабрике. В МЧС поступила информация о том, что из хвостохранилища - пруда, в котором хранятся токсичные отходы - рядом с фабрикой жидкость с химическим запахом перекачивается в тундру. "Норникель" провел внутреннее расследование инцидента. 13 июля компания сообщила об увольнении руководства фабрики.

Разливы нефти и нефтепродуктов в России происходят довольно часто - только признаваемых компаниями утечек происходит около 10 тыс. в год, говорит руководитель энергетической программы российского отделения "Гринпис": "Это системная проблема, которая связана с тем, что компаниям невыгодно инвестировать в экологические стандарты, а государство часто закрывает глаза на такие аварии".

Общее количество аварийных разливов оценивается в 25 тысяч ежегодно, сообщал в 2014 году тогдашний глава минприроды Сергей Донской со ссылкой на природоохранные организации.

По словам Чупрова, компании активно пользуются лазейками в законодательстве, которые позволяют уходить от полной финансовой ответственности за разливы, что не мотивирует экономически компании инвестировать в предотвращение аварий.

"Как результат компании часто эксплуатируют инфраструктуру до того момента пока она не начинает течь или приводит к авариям", - отмечает Чупров.

Минприроды ранее признавало, что основной причиной разливов нефти и нефтепродуктов является износ трубопроводов. Сергей Донской сообщал, что компании должны тратить ежегодно около 1,3 трлн рублей, чтобы полностью модернизировать трубопроводную сеть.

"60 - 70 процентов оборудования, применяемого на опасных производственных объектах, отработало нормативные сроки службы. При таких условиях социально-экономический ущерб от аварий может оцениваться в 600 - 700 млрд. рублей в год", - говорится в указе президента Владимира Путина "Об основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года",

"Гринпис" сообщал в докладе в 2016 году, что нефтекомпании ежегодно отчитываются о потере 50 тыс. тонн нефти в результате аварий. Минприроды со ссылкой на природоохранные организации оценивало эти объемы в 30 раз выше - в 1,5 млн тонн.

Также министерство в 2012 году приводило данные Росгидромета, согласно которым в реки, а затем в Северный ледовитый океан ежегодно поступают 500 тыс. тонн нефти. Основные источники загрязнения - нефтяные и газовые компании, металлургические и горнодобывающие предприятия, целлюлозно-бумажные комбинаты, речной транспорт.

Что будет с "Норникелем" после аварии в Норильске?

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный природе в результате разлива топлива в Норильске, в 148 млрд рублей (около 2 млрд долларов) и предложил компании добровольно его покрыть. "Норникель" сообщил, что не согласен с такой оценкой. В компании считают, что ведомство неоправданно применило максимальный коэффициент ущерба, который обычно применяют к тем, кто не ликвидирует последствия аварии.

Также "Норникель" полагает, что Росприроднадзор неверно рассчитал массу нефтепродуктов, попавших в природу. При этом в компании подтвердили готовность добровольно компенсировать причиненный вред и восстановить экосистему в районе разлива.

Глава минприроды Дмитрий Кобылкин назвал оценку ущерба обоснованной.

Оценку ущерба некорректно считать штрафом, отмечает "Альфа-банк".

"Если ориентироваться на исторический опыт, можно сделать вывод, что компании, которые сталкивались с авариями подобного масштаба, выплачивали порядка 40-60% заявленного ущерба. Таким образом, мы рекомендуем дождаться решения суда и решения совета директором "Норникеля" и только после этого делать окончательные выводы о влиянии этой ситуации на дивидендные или денежные потоки компании", - пишут аналитики банка.

Сумма ущерба может быть существенно снижена в судах в связи с тем, что экологическое законодательство в России находится в стадии развития, считает Moody's. Аналитики агентства ожидают, что сумма, которую в итоге выплатит "Норникель" будет значительно меньше 2 млрд долларов, и выплаты будут растянуты на месяцы, если не на годы.

Аналитики Райффайзенбанка также считают, что вопрос о сумме штрафа пока остается открытым, но даже сумма в 2 млрд долларов посильна для "Норникеля".

Но даже если "Норникелю" придется выплатить 2 млрд долларов, которые насчитал Росприроднадзор, то эта сумма не будет критичной для компании, считают эксперты. По данным Moody's, в 2020 году компания получит 7 млрд долларов прибыли до вычета налогов, амортизации и процентных выплат (EBITDA).

"Доступные подтвержденные банковские средства составляли 5 млрд долларов. Кроме того, операционный денежный поток за первую половину 2020 года, по пессимистичным оценкам, мог составить 2 млрд долларов", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

На ликвидацию последствий аварии "Норникель" планирует потратить 10 млрд рублей. Из этой суммы уже потрачено 6 млрд рублей, сообщается в программе очистки и рекультивации земель и водных объектов, опубликованной 13 июля. Работы планируется завершить в четыре этапа до 2023 года.