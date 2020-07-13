Коронавирус в Казахстане: больницы переполнены, лекарства не достать

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие в Казахстане указывают на большое число ложноотрицательных результатов тестов на коронавирус

Аида Джексен, 38-летняя жительница Нур-Султана, сидела на полу приемного отделения больницы, пытаясь отгонять мысли о смерти. У нее были типичные признаки коронавируса - одышка, слабость и высокая температура. Уже пятый час к ней никто не подходил. Это была ее вторая попытка попасть в больницу. Днем ранее после многочисленных звонков в скорую помощь фельдшер отвез ее в стационар, где ее отказались принимать. Мест нет.

"Кое-как меня положили в палату, сначала хотели в коридор, так как все забито. Люди лежали в коридорах. Даже не на кроватях, а на кушетках", - вспоминает Джексен.

В Казахстане отмечается резкий рост заболеваемости Covid-19. "Сейчас мы на войне", - так описал ситуацию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства в пятницу.

Из-за ухудшения ситуации Казахстан в начале июля повторно ввел карантин. Понедельник также объявлен днем траура в память погибших от коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в центре) в понедельник почтил память жертв пандемии минутой молчания. Очевидно, соблюдая при этом дистанцию

По последним данным, в стране около 60 тысяч случаев заражения и 375 смертей от коронавируса, 111 из них только за последние пять дней. Но многие жители считают, что реальное количество может быть еще выше.

Так, практика учета пневмонии при отрицательном результате тестов ПЦР отдельно от коронавируса вызывает вопросы у специалистов.

Власти страны заявляют, что за первые шесть месяцев количество случаев пневмонии увеличилось на 55% по сравнению с тем же периодом в 2019 году и составило почти 100 тысяч. В результате заявлений официальных лиц посольство Китая в Казахстане выпустило обращение, предупреждающее своих граждан о "непонятном" вирусе пневмонии, который "более смертелен, чем коронавирус".

Однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что эти случаи пневмонии "скорее всего, являются коронавирусом, которые был неправильно диагностирован".

У Аиды Джексен первый тест на коронавирус дал положительный результат, но неделю спустя - отрицательный.

"Я врачей спросила, почему так, они говорят - первые несколько дней у вас берут мазок из носоглотки, поэтому вирус еще там. А когда инфекция спускается в легкие, для того чтоб определить коронавирус, надо брать мокроту. А все равно берут из носоглотки, а там уже ничего нет. Поэтому у тех, у кого пневмония - у них будет отрицательный результат, так как медицинский персонал не хотят связываться с мокротой", - рассказывает пациентка.

Медработница Гуля (имя изменено по ее просьбе), у которой также диагностировали пневмонию при отрицательном тесте на Covid-19, считает, что правительство намеренно разбивает статистику на разные категории, чтобы уменьшить общее количество больных коронавирусом.

"Они не хотят, чтоб мы были на первом месте по заболеваемости, вот и все. Им по шапке, наверное, сейчас дали […] Проще-то изменить статистику, чем бороться с коронавирусом", - полагает она.

Но из-за этой игры со статистикой страдают люди, сокрушается Гуля. Несмотря на то, что ее КТ (компьютерная томография) показала признаки ковида, ей заявили, что в госпитализации она не нуждается.

В итоге пациенты не получают необходимую помощь.

Если еще пару месяцев назад жители страны относились к пандемии с недоверием, то сегодня ситуация в корне изменилась. Чаты и социальные сети заполнены обсуждениями, где купить лекарства или сделать компьютерную томографию. Кто-то предлагает поставить капельницу, другие ищут градусники. Названия препаратов и медицинские термины, как дексаметазон, сатурация или ПЦР - полимеразная цепная реакция, - стали частью повседневного обихода.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У аптек в Казахстане порой можно наблюдать очереди

Обыкновенные лекарства, как, например, парацетамол, сегодня в дефиците по всему Казахстану. Мониторинг снабжения, который запустили волонтеры, показывает, что многие аптеки в Алматинской области не получали ряд лекарств, используемых при лечении коронавируса, больше месяца, в то время как они хранятся на складах.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных и уволить руководство СК "Фармация", которая поставляет препараты и оборудование государственным медицинским учреждениям.

Из-за наплыва тяжелых пациентов многие больницы переполнены. После двух дней лечения Аиду Джексен перевели в провизорный стационар - медицинское учреждение для лиц, имевших контакты с инфицированными.

Таким стационаром оказалась пятизвездочная гостиница "Рамада Плаза" в Нур-Султане, которую переоборудовали под больницу во время карантина.

"В каждом номере по четыре-пять кроватей железных. Первый день не лечили, так как не передали назначение. Лекарство мне не зашло - я страдала рвотой 10 часов подряд. У меня была такая сильная слабость, такая сильная одышка. Я реально думала, что умру", - вспоминает Джексен.

"И люди там по ночам орут, задыхаются, кашляют, - продолжает она. - Через неделю выписали. Мне сказали еще неделю пропить антибиотики. Я говорю: вы мне их дадите? Они говорят: не положено. А где я их найду? Ну, это не наши проблемы".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Средств индивидуальной защиты хватает не всем медикам в Казахстане

Врачи в больницах тоже столкнулись с небывалой нагрузкой в очень сложных условиях. Так, из-за отсутствия средств индивидуальной защиты трое врачей Кустанайской городской больницы отказались выходить на смену.

Один из врачей - Роман Лавриненко - выложил видео в социальную сеть, где показал какие костюмы им выдали.

"Стерильных костюмов у нас нет. Вот это стиранные одноразовые костюмы, "санитарочка" тут даже написано", - поделился он в своем видео.

Вскоре после публикации видео врачей отстранили от работы, а главный врач больницы обвинил их в самовольном оставлении дежурства.

"Мы не покидали самовольно, а отказались работать, так как это реально очень опасно, - пояснил свои действия Роман Лавриненко. - Я тоже раньше был скептически настроен к этому коронавирусу. Но когда увидел все это своими глазами, снимки, КТ пациентов, провел обход и собрал анамнез, мне стало ясно, насколько это опасная вещь. Поэтому надлежащих условий нет. В опасных условиях работать очень страшно".

"У нас огромная нагрузка, - продолжил он. - Два врача на весь стационар, который заполнен. А рассчитан он на 250 человек. Нехватка лекарств, нехватка медсестер, на них тоже очень большая нагрузка".

Гражданское общество выдвигает ряд инициатив, чтобы оказать помощь больницам и медикам - от покупки средств индивидуальной защиты до сбора денег на лекарства.

Ерлан Нурпеисов, у которого бизнес в области технологий для газовой отрасли, выдвинул инициативу о создании дневного стационара в городе Алматы для больных коронавирусом средней степени тяжести.

"Этих больных в стационарах сейчас не принимают, в первую очередь из-за того, что больницы переполнены тяжелыми больными", - поясняет Нурпеисов.

По его словам, из поликлиник редко приходят к таким больным. Они в основном занимаются самолечением дома, где у большинства из них состояние ухудшается и начинает требовать госпитализации вплоть до реанимации.

Сейчас идет набор волонтеров на должности медицинского персонала и поиск помещения.

"Если мы сможем открыть достаточное количество таких стационаров, то мы сможем остановить лавину тяжелых больных, нуждающиеся в госпитализации, - рассказывает Нурпеисов. - Таким образом мы снизим нагрузку на государственный сектор и снизим смертность от коронавируса".