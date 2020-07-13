"Я запаниковал и ушел". На суде по делу историка Соколова дали показания речные мусорщики

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Громкий процесс по делу, потрясшему Санкт-Петербург, разворачивается неторопливо: рассказы свидетелей о характере и друзьях погибшей аспирантки Анастасии Ещенко перемежаются кровавыми подробностями.

Суд еще не дождался запрошенной аудиозаписи звонков подсудимого Олега Соколова в посольство Франции, которые тот делал через несколько часов после того, как была убита его бывшая студентка и возлюбленная Анастасия Ещенко.

На слушаниях в понедельник дали показания разнообразные свидетели: приятель Анастасии по университету и аспирантуре, пожарный, который вытаскивал Соколова из реки, и матросы катера, которые выловили и увезли мешок, не зная, что в нем - куски тела убитой.

"Падал на рюкзак и лежал на нем"

Историка Олега Соколова обвиняют в том, что он не только убил в ссоре, но и расчленил Ещенко. Поэтому свидетели, нашедшие в разное время мешки и сумки, по которым были разложены части тела жертвы, допрашиваются подробно.

Как стало ясно из показаний на первых заседаниях, рюкзак с руками был обнаружен рядом с самим Соколовым в реке Мойке.

13 июля показания давал пожарный, прибывший по вызову в ночь 9 ноября: он вытащил Соколова из реки, и, по его словам, тот был в неадекватном состоянии. "Я хотел отвести его в машину скорой, но он падал на свой рюкзак, держался за него и не хотел идти. Пошел только на третий раз, при этом мычал что-то, на вопросы не отвечал и был как не в себе".

Свидетель сказал также, что обратил внимание на капли крови возле рюкзака.

Адвокат Соколова возражал против домыслов о том, хотел или не хотел его подзащитный разлучаться с рюкзаком – однако свидетельство прямого контакта между подсудимым и рюкзаком прозвучало. (Этот рюкзак фельдшер скорой помощи отнесла в машину, куда привели промокшего Соколова, и по дороге в больницу содержимое рюкзака увидели врачи и полицейские).

Пожарный на этом заседании заявил, что признаков переохлаждения у Соколова не заметил и что, по его мнению, тот пробыл в воде не очень долго – не более 10 минут.

Мешок не вызвал подозрений

Затем прокурор и судья допросили двух речников, занимающихся очисткой петербургских рек и каналов от мусора.

В день трагедии они выловили на пересечении каналов Грибоедова и Крюкова большой мешок – как обычно, с борта своего катера сачком.

Большой серый тряпичный мешок не вызвал подозрений – дворники часто скидывают в таких мусор. Мешок был доставлен на базу, сгружен с другим мусором в шаланду и оставался там еще несколько дней, пока начальник речной бригады, услышав о громком убийстве с расчленением, не сказал мотористу и матросу, что надо бы проверить содержимое.

Но оба они сочли это шуткой. Лишь после повторной просьбы, в обед, они вернулись к шаланде. Матрос Сиротченков рассказал на суде, что, открыв мешковину, увидел там другой, белый мешок из-под сахара и на нем - пятна крови. После этого он отказался смотреть дальше. "Я запаниковал и ушел, и все. Что там нашли, я не интересовался".

Оставшийся наедине с мешком моторист обнаружил в белом другие – черные, как для мусора, а в них что-то похожее на мясо. "Посмотрели и поняли, что это туловище человека без конечностей. Мужчины или женщины - было не видно". Речники вызвали полицию и более не приближались к находке.

На вопрос, могло ли течение принести этот мешок из реки Мойки к Семимостью, где они его увидели впервые, был дан положительный ответ.

Ни к кому из этих свидетелей ни у Олега Соколова, ни у его адвоката вопросов не было.

"Умная и целеустремленная"

Одного из знакомых Анастасии Ещенко – ее однокурсника, сотрудника Российской государственной библиотеки Ярослава Крутилина – вызвали в суд, так как он одним из последних переписывался с ней во "ВКонтакте".

Аспирант рассказал, что в переписке еще 1 ноября приглашал Анастасию на свой день рождения 9 ноября. Сперва она согласилась прийти, но на уточняющие послания в ночь на 9-е уже не ответила.

По данным следствия, когда Ярослав писал ей о смерти известного историка ("Умер Клейн, слышала?"), ее самой уже не было в живых.

К утру город уже гудел, и, услышав об убийстве, Крутилин пытался дозвониться Ещенко на мобильный – безрезультатно.

Поскольку этот свидетель общался с Анастасией несколько лет и был членом ее студенческой компании, гособвинитель расспросил его, что было известно в университете об отношениях Ещенко с Соколовым, не конфликтовали ли они прилюдно и каким лектором был Соколов.

"Эти отношения не афишировались, но и не скрывались. О них знал весь университет, где-то с весны 2015 года", - заявил свидетель. Но Анастасия никогда не делилась в компании подробностями своей личной жизни, а лучшей подруги, вероятно, у нее и не было, считает однокурсник.

Однажды он спросил ее, какое будущее она для себя видит, и Ещенко ответила, что хочет дальше заниматься наукой и мечтает завести семью.

С самого начала процесса гособвинитель внимательно изучает характеры подсудимого и жертвы: сторона защиты активно напирает на то, что возлюбленная создавала "невыносимую обстановку" Соколову и ссорами едва ли не сама довела его до убийства.

Подтверждений чрезмерно конфликтного характера Ещенко 13 июля от Ярослава Крутилина на процессе не прозвучало. Однокурсник охарактеризовал ее как умную и целеустремленную девушку, которая свои убеждения могла отстаивать до самого конца.

Крепкие выражения могла использовать, только если спор заходил слишком далеко, однако примеров Крутилин не вспомнил, а в университете Ещенко с Соколовым если и разговаривали тихо в сторонке, то всегда спокойно, сказал он.

"Где вы видели генерала без крепких выражений?"

О Соколове ряд свидетелей – включая его родителей, показания которых были зачитаны на одном из прошлых заседаний, - не сговариваясь, говорят как о вспыльчивом человеке. Даже его соратник по реконструкции наполеоновских войн, дававший показания 8 июля и осветивший "незаменимую" роль Соколова в изучении военной истории в стране, повторил слово "вспыльчивый" несколько раз.

"А что вы хотите, когда он командует сражением – он генерал. Где вы видели генерала без крепких выражений? Это ведь армия".

Крутилин как бывший студент Соколова, слушавший его лекции на третьем курсе вместе с Анастасией Ещенко, рассказал, что тот читал материал эмоционально, ярко, громко, с театральным драматизмом.

И хотя адвокат подсудимого возражает каждый раз, когда свидетелей спрашивают, видели ли они Соколова во взвинченном, возбужденном состоянии, судья каждый раз отводит эти возражения.

Из-за пандемии коронавируса суд проходит в пустом зале, однако доступен для прессы и публики в онлайн-трансляции.