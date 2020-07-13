Подросток в Британии подозревается в расистских угрозах футболисту Вильфреду Заа

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27-летний форвард команды "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа с удовлетворением отреагировал на задержание 12-летнего подростка, которого подозревают в том, что он посылал футболисту расистские оскорбления в соцсетях.

Заха в "Твиттере" поблагодарил полицию графства Уэст-Мидлендс за ее "быстрые действия по задержанию" 12-летнего злоумышленника.

"Люди должны понять, что, вне зависимости от возраста, ваше поведение и ваши слова имеют последствия и нельзя прятаться за соцсетями", - написал полузащитник.

"Важно, чтобы соцсетевые платформы делали так, как сделали вчера, искали таких людей и удаляли их. Я не в первый раз получаю такие сообщения, и я не единственный игрок, который их получает. Это происходит каждый день", - добавил Заа.

"Говорить #нетрасизму - недостаточно. Нам нужны действия, нам нужно образование, ситуация должна измениться", - добавил он.

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Подростка вскоре отпустили, но он остается под следствием, как и несколько других подозреваемых, заявили в полиции. Обвинений пока никому не предъявлено. Решение о том, предъявлять ли их подростку, будет принимать прокуратура.

В правилах работы Королевской прокуратуры с малолетними преступниками обозначено, что наличие явной расовой мотивации всегда должно считаться отягчающим обстоятельством и говорить в пользу предъявления обвинений.

Расизм в соцсетях и как с ним бороться

Сообщения, о которых идет речь, Заа получил ночью перед игрой "Кристал Пэлас" с "Астон Виллой". Утром 12 июля Заа выложил в "Твиттере" несколько скриншотов сообщений.

"Лучше не забивай завтра, а то я приду к тебе домой в костюме привидения", - писал автор под ником Jackdolan_avfc. Еще в одном сообщении была фотография членов "Ку-клукс клана" в белых робах с капюшонами.

Команда Заа проиграла матч со счетом 2:0. Вечером 12 июля полиция графства Уэст-Мидлендс объявила в "Твиттере" об аресте подростка.

Пропустить Twitter пост , автор: @WMPolice #ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1 — West Midlands Police - #StayAlert (@WMPolice) 12 июля 2020 г.

Решение полицейских арестовать подростка вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

"12… это на четыре года моложе меня. Меня тошнит от знания, что в 12 лет можно пойти на такое преступление. Надеюсь, его будут преследовать по всей строгости закона. Мне все равно, что ему 12. Он должен быть наказан, как и любой другой", - прокомментировал пост полиции пользователь @danwba2004, которого, впрочем, обвинили в троллинге.

"Абсурд. Полиция задержала ребенка, потому что он сказал обидные слова взрослому мультимиллионеру, звезде футбола. Просто поговорите с ним, и этого будет достаточно", - написала пользовательница @Kingbingo_.

Британские футболисты часто сталкиваются с расизмом в соцсетях. В конце июня английская Премьер-лига запустила систему для борьбы с оскорблениями в адрес игроков в интернете.

Основная функция этой системы - дать игрокам и тренерам, получившим расистские сообщения, возможность быстро сообщать об этом в администрацию соответствующих соцсетей. Каждое проявление расизма анализируется, и в случаях, когда это возможно, подаются иски в суды.

В понедельник о расистских оскорблениях в свой адрес рассказал игрок "Шеффилд-Юнайтед" Дэвид Макголдрик, также выложив скриншоты с сообщениями.