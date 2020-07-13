Коронавирус в России: двухнедельный карантин при въезде отменяется

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С 15 июля приезжающим в Россию не надо будет самоизолироваться на две недели, а с понедельника россияне могут вновь ходить в кинотеатры. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в России - в обзоре Би-би-си.

Двухнедельная изоляция для въезжающих отменяется

С 15 июля Россия отменяет обязательную двухнедельную изоляцию для приехавших из-за границы, которая была обязательной с конца марта. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом и иностранцы, и граждане России должны представить на границе результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия, или сдать тест в течение трех суток после приезда.

Работодателей постановление обязывает информировать сотрудников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких лабораторных исследований по возвращении, а также проверять у них наличие справок.

Смертность в Москве в июне выросла на 40%

В июне 2020 года в Москве было зарегистрировано 13 128 смертей, сообщает городской департамент здравоохранения. Это на 42% больше по сравнению с июнем 2019 года и на 39% больше среднегодового показателя за последние три года, следует из данных ведомства.

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 408 случаях (92% всей избыточной смертности в июне). Таким образом, в июне смертность от Covid-19 в Москве оказалась на 35% ниже, чем в мае, подчеркивается в сообщении депздрава.

В то же время в мае 2020 года, как следует из ранее опубликованных данных департамента, коронавирус также был причиной 92% всей избыточной смертности (5 260 случаев).

Данные департамента здравоохранения Москвы отличаются от данных федерального штаба по борьбе с коронавирусом. Согласно данным последнего, в Москве за все время пандемии от Covid-19 умерли 4 168 человек.

Кинотеатрам разрешили возобновить работу

Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ, разрешающий возобновление работы кинотеатров - но только при наличии решений высших должностных лиц субъектов.

В документе также отмечается, что кинотеатрам необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора - интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут, во время просмотра зрители должны сидеть друг от друга на расстоянии не менее одного метра, а все сотрудники должны носить маски и перчатки.

Кинотеатры в России были закрыты в конце марта.