Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Зоопарки в Калифорнии продолжат работать, но посетители не смогут заходить в помещения

Снова карантин в Калифорнии

Из-за активного распространения коронавируса в Калифорнии - самом густонаселенном штате США - снова вводятся жесткие карантинные меры. Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что рестораны, бары, концертные площадки, зоопарки и музеи должны прекратить доступ посетителей в помещения, но могут продолжать работать на открытом воздухе.

Кроме того, прекращены очные занятия в двух самых больших школьных округах Калифорнии - Лос-Анджелесе и Сан-Диего, к которым относятся 706 тыс. учеников и 88 тыс. сотрудников учебных заведений. Теперь обучение будет проходить только в онлайне.

Калифорния - вместе с Флоридой, Аризоной и Техасом - стала новым центром распространения Covid-19 в США. По данным агентства Рейтер, в последние две недели заражаемость резко выросла в 40 из 50 американских штатов.

Всего в США 3,3 млн заболевших коронавирусом, 135,5 тыс. человек умерли - эта страна больше всех в мире пострадала от пандемии.

Мир идет не туда, предупреждает ВОЗ

Общее число заболевших коронавирусом во всех странах мира в понедельник вечером превысило отметку 13 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. 571,6 тыс. пациентов скончались, 7,2 млн выздоровели.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Мельбурне 28 случаев коронавируса зафиксировали в одном из домов престарелых

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия будет распространяться все больше и больше, если правительства стран мира не предпримут решительные шаги для борьбы с инфекцией. "Очень многие страны двигаются в неправильном направлении, - считает Гебреисус. - Вирус остается врагом номер один в мире, но действия многих правительств и людей этого не отражают".

Глава ВОЗ уточнил, что во многих странах не принимают всерьез необходимость жесткого соблюдения мер социального дистанцирования, мытья рук и ношения масок. "В ближайшем будущем возврата к нормальной жизни не будет", - предупредил он.

Посмотрите, как сейчас обстоит ситуация с распространением коронавируса во всех странах мира.

Британия: маски будут обязательными в магазинах

Правительство Великобритании вводит обязательное ношение масок в магазинах на территории Англии. Правила начнут действовать с 24 июля, нарушителей ждет штраф до 100 фунтов (около 9 тыс. рублей). В Шотландии аналогичный режим уже введен.

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В адрес британских властей неоднократно звучала критика за то, что они не дают обществу четких сигналов относительно ношения масок в закрытых общественных пространствах. Ранее представители правительства говорили, что не хотели бы вводить в этом отношении обязательные правила, а рассчитывают на сознательность людей.

Многие другие европейские страны уже давно обязали посетителей магазинов носить маски: в Германии такие меры были введены в конце апреля, в Италии - с начала мая. В Испании масочный режим начал действовать 21 мая, а в Бельгии - 11 июля. Вместе с тем, Франция пока не вводит обязательное ношение масок в магазинах, а оставляет этот вопрос на усмотрение владельцев торговых точек.

Кризис в Казахстане и отмена самоизоляции в России

В большинстве постсоветских стран пандемия коронавируса идет на спад, однако опасность сохраняется. В понедельник мы рассказывали о последних новостях из России, где с 15 июля приезжающим в Россию не надо будет самоизолироваться на две недели.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Минута молчания в знак скорби по умершим от коронавируса в Казахстане

Между тем, в Казахстане ситуация ухудшается - в этом государстве сейчас зафиксировано почти 60 тыс. заболевших и 375 смертей - при этом 111 человек умерли только за последние пять дней. Как передает корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов, реальное число жертв Covid-19 может быть выше, в стране снова введен карантин.

В Беларуси зарегистрируют кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Беларуси рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов на президентских выборах, которые состоятся 9 августа. Претендентам необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Блогер Сергей Тихановский (на фото, сделанном 24 мая) в выборах не участвует, сейчас он находится за решеткой. Но его жена может быть зарегистрирована кандидатом в президенты

На очередной президентский срок претендует действующий лидер страны Александр Лукашенко. Его самыми серьезными конкурентами считают бывшего банкира Виктора Бабарико, жену популярного блогера Светлану Тихановскую и создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Главный вопрос - зарегистрирует ли ЦИК оппозиционных кандидатов. Ранее он забраковал более половины из более из 160 тыс. подписей тех, кто поддержал Цепкало, а также более 100 тыс. подписей, собранных за Бабарико. Подписи Тихановской были приняты, хотя ее муж - блогер Сергей Тихановский - находится в следственном изоляторе по подозрению в нарушении общественного порядка. Под стражей также Виктор Бабарико - его обвиняют в экономических преступлениях на посту главы Белгазпромбанка.

Мы недавно говорили с Цепкало, а наш корреспондент Татьяна Мельничук рассказывает о ситуации в Беларуси накануне выборов.

Париж отметит День взятия Бастилии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В прошлые годы парад проходил очень пышно, но из-за коронавируса все будет намного скромнее

Президент Франции Эммануэль Макрон примет традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии - 14 июля 1789 года ее штурмом началась Великая французская революция. В этом году праздник будет посвящен французским медикам, которые принимали участие в борьбе с Covid-19.

Поскольку во Франции соблюдаются меры социального дистанцирования, парад будет намного менее масштабным, чем обычно. Посмотрите, как он проходил в прошлом году.

Журналиста Сафронова обвинили в измене

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В понедельник российскому журналисту Ивану Сафронову, который с мая работал советником главы Роскосмоса, были предъявлены обвинения в государственной измене. По словам адвокатов, его подозревают в передаче секретных сведений разведке Чехии.

Сафронов обвинения не признает и считает, что его преследуют за публикации: он был корреспондентом газет "Коммерсант" и "Ведомости", считался одним из самых авторитетных в России журналистов, пишущих на военную тематику.

Наши корреспонденты рассказывали о процедуре предъявления обвинений, перед которой около следственного изолятора ФСБ "Лефортово" были задержаны около 10 журналистов, вышедших с пикетами в поддержку бывшего коллеги.

Снова разлив топлива в Сибири

В воскресенье произошел уже третий с конца весны инцидент на предприятиях "Норникеля". На этот раз дочернее предприятие компании сообщило о разгерметизации трубопровода на Таймыре, по которому перекачивалось авиационное топливо. Около 44,5 тонны керосина попали в озеро и ручей.

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29 мая аналогичный, но намного более масштабный инцидент случился на теплоэлектроцентрали в Норильске, когда в окружающую среду вытекло более 20 тыс. тонн топлива; ущерб составил 2 млрд долларов. А в конце июня на еще одном предприятии "Норникеля", Талнахской обогатительной фабрике, токсичные отходы были слиты в тундру.

Наш экономический корреспондент Сергей Козловский рассказывает о ситуации.

США критикуют Китай за искусственные острова

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай "совершенно незаконно" строит искусственные острова с военными базами в Южно-Китайском море. Однако китайские власти считают, что Вашингтон "намеренно искажает факты и международное законодательство".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В прошлом США не раз обвиняли Китай в милитаризации Южно-Китайского моря

В последние годы власти Китая создали несколько искусственных островов в районах Южно-Китайского моря, на которые также претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

В 2018 году корреспондент Би-би-си пролетел над искусственными островами в самолете ВВС США и продемонстрировал масштаб строительства.

Смертная казнь в США снова отложена

Суд в штате Индиана снова отложил казнь Дэниела Льюиса Ли, осужденного за пытки и убийство трех членов одной семьи. Если бы смертный приговор был приведен в исполнение, Ли стал бы первым за последние 17 лет заключенным, казненным федеральными властями США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дэниел Льюис Ли убил трех человек и утопил их тела в озере

Незадолго до того, как Ли должны были сделать смертельную инъекцию, суд решил заблокировать процедуру. Он объяснил это тем, что осужденный имеет право дождаться рассмотрения своего иска против использования препарата для инъекции, который он считает негуманным. Это решение означает, что будут отложены еще четыре смертные казни, решение о которых вынесено на федеральном уровне.

Собчак рекламирует из-за решетки

Пользователи российских соцсетей критикуют рекламный ролик, который разместила в своей YouTube-программе "Осторожно, Собчак" популярная телеведущая и журналист Ксения Собчак.

Недавно она принимала участие в пикете в защиту Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке и была ненадолго задержана - вместе с другими участниками акции протеста. А теперь Собчак использовала кадры своего задержания для рекламы российского супермаркета "Перекресток". В ролике, интегрированном в интервью с хип-хоп исполнительницей Айзой Анохиной, она заказывает продукты из-за решетки.

На ролик обратила внимание активистка Мария Мотузная, которая написала в своем "Твиттере": "Я РЕАЛЬНО думала что падать ей некуда, это уже даже ниже дна, че кто там мне писал что я зря гоню на неё ведь главное что она не испугалась и вышла?))))" (орфография и пунктуация оригинала сохранены - ред.)

К этой точке зрения в числе прочих присоединилась Любовь Соболь - юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратник оппозиционера Алексея Навального. "Рекламировать доставку можно примерно миллионом других способов нежели на теме задержаний на одиночных пикетах", - написала она.

Сама Собчак на эту критику пока не ответила. В понедельник она сообщила в своем "Инстаграме", что подала заявление в Следственный комитет в связи с недавним нападением на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.

О жизни этого монастыря, основанного экзорцистом отцом Сергием, недавно рассказывала наш корреспондент Олеся Герасименко. В том числе она поговорила с теми, кто жил в монастыре в детском возрасте и подвергался там унижениям и телесным наказаниям.

Сирийская Чечня?

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На юге Сирии, где десять лет назад началось восстание против режима Башара Асада, происходит нечто необычное, пишет Guardian. Как отмечает издание, Россия, главный сторонник президента Асада, судя по всему, пытается повторить опыт Чечни в сирийской провинции Дераа.

Бывший полевой командир Ахмед аль-Ауда переметнулся на сторону правительства, но при этом сохранил свои собственные вооруженные силы и управляет провинцией, как хочет, пишет газета. Россия же пытается балансировать интересы местного населения, правительства Асада, Тегерана и Израиля. Это сложная задача.

Сирийские правительственные силы вновь заняли Дераа в июле 2018 года, но с тех пор пытаются следовать примеру России в Чечне, то есть инкорпорировать бывших повстанцев в структуру режима. Хотя эти бойцы сотрудничают с министерством обороны, они ему не подчиняются и открыто выступают против присутствия в Сирии иранских военных и боевиков "Хизболлы". Их зарплаты оплачивает Москва, и они следуют приказам из России, утверждает газета.

Но популярность аль-Ауда в провинции растет, и это проблема - как для Дамаска, так и для Москвы.

Польша: деревня против города

На президентских выборах в Польше победил действующий президент Анджей Дуда. Как пишет Эн-би-си, одной из главных тем его кампании была борьба с ЛГБТ-сообществом, которых он представлял как угрозу всем жителям страны.

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Теперь стоит задать вопрос , как и почему Польша стала самой гомофобной страной в Европейском союзе, пишут журналисты американской телекомпании. Правящая в Польше партия "Право и справедливость", которая поддерживает Дуду, использует нападки на ЛГБТ-общину как способ отвлечь внимание избирателей от других проблем.

Например, в апреле, как раз в начале первой волны пандемии, партия предложила законопроект о борьбе с педофилией. Он благополучно умер в парламентских комитетах, но отвлек внимание общества от проблем в связи с Covid-19. Это был чисто пропагандистский шаг, но стратегия оказалась политически успешной, считает Эн-би-си.

Результаты выборов ясно показывают, что Польша чрезвычайно поляризована, пишет "Новая Газета". Как отмечает издание, типичным избирателем, поддержавшим Анджея Дуду, оказался житель села и небольшого города в возрасте 60+. За его оппонента Рафала Тшасковского массово голосовали молодежь и жители крупных городов.

Дело Сафронова - ответ на "рициновый скандал"?

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Дело бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова могло стать ответом России на ряд дипломатических скандалов последнего года, в частности, депортацию руководства Россотрудничества из Праги, предполагает бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор.

В числе прочего он рассказал нашему корреспонденту Марии Евстафьевой о методах работы чешской разведки, в сотрудничестве с которой подозревают Сафронова.

Эпидемии идут на благо человечеству?

Эпидемия чумы в XIV веке убила почти половину населения Европы, испанский грипп в начале ХХ века - почти 50 млн человек. Но эти кризисы поспособствовали развитию медицины и помогли создать созданию государственные системы здравоохранения. Что же будет, когда закончится пандемия коронавируса?

Media playback is unsupported on your device Возможен ли новый лучший мир на руинах пандемии?

Дайджест готовили Борис Максимов и Евгений Каневский.