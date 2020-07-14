Правообладатель иллюстрации MBKH Media/Sergei Prostakov

Шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков объявил об уходе со своей должности. Причиной стало обвинение в домогательствах.

"В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором "МБХ медиа". Прошу прощения у читателей, коллег и друзей - у всех, кого я подвел", - написал журналист в своем телеграм-канале.

В понедельник 13 июля несколько пользовательниц "Твиттера" обвинили Простакова в домогательствах - в частности, в том, что он их трогал и пытался поцеловать.

Одна из пользовательниц рассказала, что якобы несколько лет назад во время вечеринки в квартире Простакова произошло групповое изнасилование, при котором он присутствовал. Девушка сослалась на рассказ своего знакомого, который тогда якобы был в квартире журналиста.

"Что происходило в тот злополучный вечер у меня в квартире? С какого-то момента я этого абсолютно не помню", - написал в телеграм-канале Простаков, пояснив, что в ту ночь был пьян.

"Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить", - говорится в сообщении журналиста.

Сначала Простаков ответил на обвинения пользовательниц в своем "Твиттере", но затем удалил аккаунт.

Простаков, помимо работы в "МБХ медиа", является соавтором проекта "Последние 30" о памяти постсоветского общества, также он сотрудничал с изданиями "Медиазона", "Мел", "Открытая Россия" и "Такие дела". Он исследует русский национализм, является аспирантом факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Простаков - один из авторов коллективной монографии "Интернет и идеологические движения в России", выпущенной в 2013 году.

9 июля у Сергея Простакова провели обыск в рамках уголовного дела ЮКОСа. У него изъяли технику, карты памяти и документы. Журналист поехал в офис редакции, где также прошел обыск. После обысков шеф-редактора допросили в качестве свидетеля по делу.