Мэр Хабаровска назвал митинги в поддержку Фургала вредными для здоровья

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук не поддержал митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, назвав их "противозаконными" и пагубно влияющими на здоровье.

"Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Поэтому это все называется "лишь бы я, а остальные не волнуют", - передает слова Кравчука местный портал DVhab.ru.

Кравчук указал на "законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания". "А то, что происходит сейчас, - это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья", - заявил мэр.

Агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кравчука приводит другую его цитату: "На организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спроцовировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности".

Жители жалуются на проведение акций в ночное время из-за шума, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. "Нам поступило более двух десятков звонков с жалобами граждан на шум. У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу", - сказали в администрации.

Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева ранее говорила, что краевой системе здравоохранения нужно заранее подготовиться к возможному приему и лечению дополнительных больных.

"По статистике один заболевший при контактах в среднем заражает до шести человек. Соответственно, мы можем ожидать дополнительного прироста случаев заболевания", - сказала она. В правительстве заявили, что ждут всплеска заболеваемости коронавирусом после митингов.

В регионе фиксируется рост числа заболевших коронавирусом, и это "заставляет рассматривать вариант возвращения к более жесткому сценарию ограничений", говорится в сообщении администрации.

В Хабаровск во время митингов приехал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, он приехал, чтобы убедиться в том, что местные власти "продолжают выполнять все необходимые для людей функции". При этом он отметил, что вышедшие на митинги имеют право выражать свое мнение.

В Хабаровском крае в течение последних дней идут акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые называют самыми массовыми в истории региона. Губернатора обвиняют в организации убийств предпринимателей и покушении на убийство, которые были совершены в 2004-2005 годах. Его задержали утром 9 июля возле его дома в Хабаровске. Фургал вину не признает.

Еще четверо участников этого уголовного дела также находятся под арестом. Они, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как на организатора преступлений.

11 июля в центре Хабаровска во время акции в поддержку арестованного губернатора присутствовали несколько тысяч человек. Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко в разговоре с РБК оценила число собравшихся в 20 тысяч человек. По оценке краевого МВД, на акцию вышли от 10 до 12 тысяч. Во время акции задержаний не было.

Среди требований звучали призывы провести суд на Фургалом в Хабаровске. Арестовывал его Басманный суд Москвы.

Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края осенью 2018 года, выдвинувшись от ЛДПР и победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта, которого поддерживал Кремль и "Единая Россия". Пока он остается губернатором - президент Владимир Путин еще не отправил его в отставку.