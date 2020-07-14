Сбербанк и "Дождь" проверят жалобы на домогательства со стороны сотрудников

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Сбербанк намерен провести внутреннюю проверку после того, как двоих сотрудников банка обвинили в неподобающем поведении. Кампания по разоблачению домогательств началась в российском сегменте "Твиттера" в понедельник. Работодатели других упомянутых в скандале лиц - например, телеканал "Дождь" - тоже инициировали разбирательства.

Треды про домогательства и харассмент - в основном со стороны мужчин, которые работали или продолжают работать в российских медиа, начали появляться в российском сегменте "Твиттера" накануне. В рамках стихийной кампании жертвы - преимущественно женщины - рассказывали о пережитом опыте насилия.

Среди упомянутых в обсуждениях лиц были Руслан Гафаров - в прошлом сотрудник "Открытой России", а сейчас SMM-менеджер в Сбербанке, и Сергей Миненко, руководитель проектов Сбербанка.

"Вчера в Twitter появился ряд сообщений от людей, которые столкнулись с насилием в свой адрес. В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка", - сообщили Би-би-си в пресс-службе банка в ответ на вопрос о том, собирается ли компания проводить разбирательства.

В чем обвинили Гафарова и Миненко?

Гафарова журналистка Лера Шабельникова обвинила в насилии - по ее словам, позже он принес ей извинения. Еще несколько девушек рассказали о том, как Гафаров навязчиво предлагал им секс.

Имя Миненко в обсуждениях сначала не упоминалось. Журналистка Анна Чесова рассказала о том, как некий "всеобщий друг" совершил по отношению к ней "агрессивный подкат" - делал непристойные предложения и оскорблял ее при коллегах, которые никак не реагировали на это. Позднее она уточнила, что речь идет о Миненко.

Об агрессивных домогательствах со стороны Миненко рассказала и журналистка и писательница Ольга Бешлей.

Пропустить Twitter пост , автор: @OlgaBeshley Я несколько лет назад имела несчастье пойти с Миненко на встречу (предложил обсудить работу). Кончилось его агрессивными приставаниями. Поехал провожать меня до дома. Я была напугана и в каком-то оцепенении, не знала, как отделаться. — Ольга Бешлей (@OlgaBeshley) 13 июля 2020 г.

"Комментариев нет - я прямо сейчас в офисе, всё в процессе", - ответил Гафаров на просьбу Би-би-си прокомментировать обвинения. Сергей Миненко на вопрос Би-би-си не ответил.

Кого еще упомянули в связи со скандалом?

Среди тех, чье имена назывались в связи с обсуждением домогательств и абьюзивного поведения, были действующие сотрудники "МБХ Медиа" - в частности, шеф-редактор Сергей Простаков и фоторедактор Андрей Золотов. Простаков после появления обвинений - в том числе, в харассменте по отношению к подчиненным - объявил об отставке.

"Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации", - написал Простаков. Он также рассказал, что корректирует поведение у терапевта.

Золотов признал, что "виноват перед бывшей", которой "причинил много боли", и заверил, что "проработал многие моменты".

Пропустить Twitter пост , автор: @voruy_ubivay за это время я проработал многие моменты, по истечению времени смог взглянуть на свои поступки со стороны и пообещал себе больше никогда не повторять тех ошибок, и думаю я стал лучше и в нынешних отношениях этого всего не происходит. всем спасибо за понимание и непонимание — Андрей Золотов (@voruy_ubivay) 13 июля 2020 г.

"Мы придерживаемся политики нетолерантности к подобным проявлениям. Михаил Борисович, естественно, в курсе" - сказал Би-би-си Михаил Дбар, пресс-секретарь Михаила Ходорковского, который поддерживает многие организации, упоминавшиеся в связи со скандалом, в том числе, "МБХ Медиа" и "Открытую Россию".

"Как издатель, Михаил Ходорковский не вмешивается в кадровые вопросы редакции. Тем более, что как только о проблеме стало известно, Сергей Простаков принял единственно правильное решение - публично извиниться и уйти в отставку. В условиях, которых мы работаем, достаточно сложно иметь какие-то прописанные и формализованные правила поведения, но мы будем стараться поддерживать уважительную и доброжелательную атмосферу в сотрудничающих с нами коллективах", - добавил Дбар.

Обвинения в связи с домогательствами к младшим сотрудникам также прозвучали в адрес ведущего "Дождя" Павла Лобкова. Журналист МБХ Александр Скрыльников заявил, что Лобков трогал его без разрешения и навязчиво предлагал секс. Подобные истории про журналиста "Дождя" рассказали еще несколько пользователей твиттера.

"Сделаем заявление, оно будет доступно", - ответил Лобков Би-би-си на просьбу о комментарии. Позже на его странице в "Фейсбуке" появился большой пост с извинениями и предложением руководству и подписчикам канала "решить его судьбу".

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил, что канал "обязательно прокомментирует скандал" во вторник, когда "более досконально разберется в ситуации".