США: притязания Пекина на острова в Южно-Китайском море незаконны

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Проводимая Пекином кампания запугивания с целью явочным порядком утвердить свой контроль над частью островов и акватории Южно-Китайского моря совершенно незаконна, - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Вашингтон не раз выступал против действий Китая в этом территориальном споре, однако до сих пор воздерживался от того, чтобы называть действия Пекина незаконными.

Китайские власти в ответ заявили, что США намеренно искажают факты и международное право.

Острова двух архипелагов - Парасельского и Спратли - по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.

Помимо Китая, на острова, которые в КНР называют "линией девяти штрихов", претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань и Бруней.

Ситуация обострилась в последние годы, когда Пекин начал наращивать в районе свое военно-морское присутствие, строить там искусственные острова и размещать на них военные объекты.

В ежегодном отчете по вопросам обороны правительство Японии назвало военную активность Китая в Южно-Китайском море поводом для серьезного беспокойства и обвинило Пекин в односторонней попытке изменить статус-кво.

Что именно сказал Майк Помпео?

В специальном заявлении госсекретарь США осудил действия Китая в отношении спорных островов.

"Пекин не имеет правовых оснований в одностороннем порядке утверждать свою волю в регионе", - заявил он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption США и раньше обвиняли Китай в милитаризации Южно-Китайского моря

"Любые попытки [КНР] препятствовать рыболовству и развитию нефтегазового сектора в этих водах или самим вести их в одностороннем порядке незаконны, - говорится в заявлении. - Мировое сообщество не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю".

Реакция Китая

Посольство КНР в Вашингтоне написало в "Твиттере", что США намеренно искажают факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву.

Америка нагнетает ситуацию в регионе и старается посеять рознь между Китаем и другими прибрежными государствами, говорится в заявлении.

"Обвинения полностью безосновательны. Китайская сторона твердо противостоит им", - заявило посольство.

Министерство иностранных дел КНР добавило, что Китай никогда не стремился к созданию какой-то империи.

Значительные риски из-за казалось бы незначительных островов

Чжаоинь Фэн, Китайская служба Би-би-си, Вашингтон

Госсекретарь Помпео заявил, что США стоят заодно со своими союзниками и партнерами в Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на морские ресурсы в соответствии с международным правом.

Прошло четыре года с тех пор, как Международный суд в Гааге отверг притязания КНР на острова и прилегающую акваторию, но США только теперь официально заявили о своей позиции. Почему именно сейчас?

На прошлой неделе Китай и США одновременно провели в регионе военно-морские учения - редкий случай, свидетельствующий о росте напряженности.

Если брать более широкий контекст, то администрация Дональда Трампа взяла на себя обязательство пересмотреть то, что она называет сорока годами провальной политики в отношении Китая. Вашингтон в последнее время критиковал Пекин по широкому кругу вопросов - от борьбы с коронавирусом до притеснений мусульманского меньшинства в Синьцзяне и обращения с протестующими в Гонконге.

Территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море вынуждают остальной мир заново оценить масштабы международных амбиций Пекина.

Ставки невероятно высоки. Кажущиеся столь незначительными островки и рифы создают угрозу вооруженного конфликта между двумя самыми могущественными державами мира.

Военное противостояние

Китай претендует на большую часть Парасельских островов и островов Спратли, утверждая, что его рыбаки вели там промысел веками.

США давно обвиняли Пекин в милитаризации региона и, в свою очередь, злили его своими военно-морскими миссиями по обеспечению свободы судоходства. Китай называет это провокациями и вмешательством в дела региона.

Media playback is unsupported on your device Можно ли пролететь над искусственным островом в Южно-Китайском море?

В августе 2018 года журналисты Би-би-си облетели спорные острова на борту американского военного самолета и слышали, как экипажу по радио порекомендовали немедленно покинуть район "во избежание недоразумений".

За несколько месяцев до этого китайские бомбардировщики в ходе учений приземлились на одном из островов.