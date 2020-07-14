Шесть священников запрещены в служении из-за поддержки схимонаха Сергия

Правообладатель иллюстрации URA.RU Image caption Клириков неоднократно предупреждали о том, что их могут отстранить от служения, если они продолжат участвовать в службах, которые совершает запрещенный в служении схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре

Несколько клириков в Свердловской области временно запрещены в служении из-за поддержки схимонаха Сергия (Николая Романова), отрицавшего пандемию коронавируса и критиковавшего Владимира Путина.

Это решение было принято в связи с тем, что клирики "сослужили отцу Сергию" в то время, когда Романову уже было запрещено совершать божественную литургию, а значит "разделили с ним грех", пояснили агентству Интерфакс в Екатеринбургской епархии.

Как сообщили в епархии, в служении с 6 июля запрещены иеромонах Герман (Лазарев), иерей Сергий Берестов, иеромонах Иоанн (Иванов), иеромонах Павел (Тимофеев), иеромонах Орест (Платонов), иеромонах Алексий (Истомин). Уточняется, что запрет будет действовать "вплоть до выяснения степени вины и ответственности [запрещенных в служении] епархиальным церковным судом".

Как отметили в епархии, перед запретом клириков неоднократно предупреждали о том, что их могут отстранить от служения, если они продолжат участвовать в службах, которые совершает запрещенный в служении схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре.

Схиигумен Сергий (Романов) - основатель Среднеуральского женского монастыря - привлек к себе внимание широкой общественности в апреле после публикации видеороликов, в которых он отрицал пандемию коронавируса.

В своих видеообращениях он говорил, что, по его мнению, жителей России "беззаконно сажают на самоизоляцию" и хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны". Монах утверждал, что под видом вакцинации жителям России вживят чипы. Он призывал прихожан приходит в храмы несмотря на распространение коронавирусной инфекции и проклинал тех, кто закрывает храмы во время эпидемии Covid-19.

В конце апреля Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права на проповеди и публичные выступления, однако он пренебрег этим запретом. В конце мая епархия запретила его в служении и лишила права ношения наперсного креста. Также ему запретили причащаться и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита.

Однако схиигумен Сергий не подчинился решению епархии, а 16 июня стало известно, что он при поддержке казаков захватил основанную им обитель - Среднеуральский женский монастырь. Он заявил, что митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу придется брать монастырь штурмом.

"Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией", - заявлял он.

Тогда настоятельница монастыря, игумения Варвара (Крыгина), как сообщили в епархии, покинула монастырь вместе с сестрами, так как не разделяет позицию схиигумена Сергия.

В конце июня схиигумен записал видео, в котором призвал бойкотировать голосование по поправкам к Конституции.

"Хабадники-хасиды правят Россией. Путин и его окружение - это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость) будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!" - заявил он.

3 июля схиигумен Сергий (Романов) по решению церковного суда был лишен сана.

Как уточнил тогда руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии Максим Миняйло, после извержения из сана возвращение священного сана невозможно.

Лишенный сана схиигумен позже заявил, что не намерен подчиняться решению церковных властей. "Прошу всех православных встать также на защиту монастыря... Из монастыря я не уйду", - говорит он на видео, которое было опубликовано на канале его соратника Всеволода Могучева.