В США казнен первый за 17 лет смертник, приговоренный федеральным судом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первым по новому решению Верховного суда расстался с жизнью 47-летний Дэниэл Льюис Ли

Приговоренный к смертной казни за убийства американец Дэниел Льюис казнен через несколько часов после того, как Верховный суд США разрешил привести в исполнение первую за 17 лет казнь по решению федерального суда.

Несколько казней были отложены после того, как в понедельник судья решил, что в этом процессе существуют неразрешенные юридические препятствия. Но Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил, что вынесенные приговоры могут приводиться в исполнение, как и было запланировано.

Теперь власти могут привести в исполнение смертные приговоры, назначенные федеральными судами за 30 лет. На этом решении настаивала администрация Дональда Трампа.

С 1988 по 2018 год федеральные суды США вынесли 78 смертных приговоров, из которых до казни Льюиса были исполнены три. 62 человека ждали своей очереди в тюрьмах. При этом казни, назначенные судами штатов, исправно исполнялись.

Казни откладывались из соображений гуманности. В ноябре 2019 года судья округа Вашингтон Таня Чуткан, приостановила смертную казнь четверых осужденных из-за их претензий к методу убийства смертельным уколом пентобарбитала, который может оказаться очень болезненным.

Жестокие наказания граждан запрещены конституцией США.

Вслед за решением Чуткан адвокаты многих приговоренных к смерти преступников начали подавать иски в Верховный суд, оспаривая решение казнить своих клиентов.

До казни Дэниела Льюиса последним по приговору федерального суда в 2003 году был казнен 53-летний ветеран Войны в Заливе Луис Джонс-младший, который восемью годами раньше изнасиловал и убил 19-летнюю военнослужащую Трейси Макбрайд.

За возврат смертной казни выступала администрация Дональда Трампа. Еще в прошлом году Белый дом обещал вернуть смертную казнь по решению федеральных судов.

"Министерство юстиции привержено верховенству закона. Долг перед жертвами и их родными требует от нас исполнить приговоры, вынесенные нашей судебной системой", - высказывался тогда генеральный прокурор США Уильям Барр.

Дело Дэниела Ли

Первым по новому решению Верховного суда расстался с жизнью 47-летний Дэниел Льюис Ли. В 1996 году он убил трех членов семьи Мюллеров, в чей дом он вломился с сообщником с целью ограбления.

81-летняя Эрлин Петерсон, чьих дочь, зятя и приемную внучку застрелил Ли, призывала заменить ему казнь пожизненным заключением.

Некоторые родственники жертв требовали отсрочить казнь Ли на том основании, что хотели на ней присутствовать, но не могли из-за эпидемии Covid-19.

Федеральный суд и суды штатов

Следует заметить, что решение Верховного суда относится только к преступникам, осужденным федеральными судами.

В Америке дела могут рассматривать как федеральные суды, так и суды штатов.

К федеральной юрисдикции автоматически относятся дела, в которых одной из сторон является американское государство, дела о нарушениях конституции, фальшивомонетничестве и краже почты. Федеральные суды могут заниматься также особо тяжкими преступлениями и множественными преступлениями, совершенными в нескольких штатах.

В 1972 году Верховный суд отменил в США смертную казнь, но 1976 году восстановил ее на уровне штатов, а в 1988 году на федеральном уровне.

В 2019 году в США были казнены 22 человека, 2656 осужденных находились в камерах смертников. Сроки рассмотрения апелляций и ожидания казни в отдельных случаях превышают 30 лет.

В 17 из 50 штатов, а также в округе Колумбия смертной казни нет. Более половины смертных приговоров приходятся на семь южных штатов: Техас, Оклахому, Аризону, Миссури, Алабаму, Флориду и Вирджинию.