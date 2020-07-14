“Русал” требует сменить руководство “Норникеля”. Это серьезно?

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Один из крупнейших акционеров "Норильского никеля" - алюминиевый гигант "Русал" - потребовал сменить менеджмент компании и перенести штаб-квартиру в Норильск. К чему это может привести?

Компания "Русал" серьезно обеспокоена чередой экологических аварий в Норильске, говорится в сообщении производителя алюминия, которому принадлежит 27,8% "Норильского никеля" (также крупной долей владеет "Интеррос" Владимира Потанина, президента "Норникеля").

"Происходящее в "Норникеле" заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ", - говорится в сообщении "Русала".

Производитель алюминия предложил совету директоров "Норникеля" потребовать от Владимира Потанина сменить руководство компании, перенести головной офис в Норильск и "изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности".

"Большинство новостей, которые касаются корпоративного конфликта между "Русалом" и "Интерросом", воспринимаются участниками рынка негативно", - отмечает БКС.

Акции "Норникеля" на торгах 14 июля по состоянию на 17:00 падали на 2%.

Что теперь будет с "Норникелем"?

"Мы сомневаемся, что заявление "Русала" может серьезно повлиять на операционную деятельность компании ["Норникеля"] и ее денежные потоки", - пишет в отчете директор отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

Алюминиевая компания не может вынудить своего партнера - "Интеррос" Владимира Потанина - сменить руководство "Норникеля", говорит руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко: "Есть акционерное соглашение до конца 2022 года, согласно которому у "Интерроса" есть преимущественное право при назначении руководства".

По его мнению, призыв "Русала" сменить руководство "Норникеля" - это, скорее, часть PR-кампании и продолжение конфликта между основными акционерами "Норникеля".

Такого же мнения придерживается старший аналитик по металлургическому сектору "АТОН" Андрей Лобазов: "Пока что этот публичный призыв "Русала", скорее, способ напомнить о разногласиях между основными акционерами компании, существующих уже многие годы".

"Русал" не первый раз делает заявления относительно крупной аварии на предприятии "Норникеля". Ранее алюминиевая компания предложила создать в "Норникеле" должность первого вице-президента по экологии, и это предложение было принято на совете директоров.

Акционеры также спорили по поводу дивидендной политики. Потанин предлагал отказаться от дивидендов в 2020 году в связи с расходами, которые "Норникель" понесет из-за аварии.

Эксперты также оценивали это предложение как часть информационной войны, но на этот раз со стороны "Интерроса", и выражали сомнение в том, что закредитованный "Русал" согласится со снижением дивидендов.

Официально "Русал" в ответ на предложение Потанина сообщил, что эту дискуссию надо вести не в публичной плоскости, потому что это влияет на котировки.

"Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии", - отмечал "Русал".

Череда аварий

В последние месяцы на предприятиях "Норникеля" произошли три экологических инцидента, в том числе одна крупная авария.

В конце мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", произошла утечка 21 тыс. тонн топлива. Более двух третей этого объема попало в водоемы, в том числе реки. В регионе была объявлена ЧС федерального масштаба. Росприроднадзор оценил экологический ущерб почти в 148 млрд рублей (около 2 млрд долларов). "Норникель" оспаривает ущерб.

Затем произошли еще два небольших инцидента. 28 июня в МЧС поступила информация о том, что на Талнахской обогатительной фабрике (предприятие "Норникеля") происходит откачка в тундру воды с химическим запахом. 13 июля компания сообщила об увольнении руководства фабрики по итогам внутреннего расследования.

Наконец, 12 июля "Норильсктрансгаз" - "дочка" "Норникеля" - сообщил о разгерметизации трубопровода, по которому перекачивалось авиационное топливо. В результате в окружающую среду, в том числе в небольшое озеро, попали 44,5 тонны топлива.