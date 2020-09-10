"Не за ЛГБТ, а за свободу": в Екатеринбурге проходит Pride Week и фестиваль "Скрепа"

Правообладатель иллюстрации Антон Лебедев, E1.Ru Image caption Как рассказали уральским СМИ очевидцы, одетые в казачью форму мужчины патрулировали улицы в центре Екатеринбурга в понедельник вечером

Всю неделю в Екатеринбурге проходит Ural Pride Week - фестиваль в поддержку ЛГБТ-сообщества. За неделю до его начала на организаторов написали заявление в прокуратуру, администрацию президента и ФСБ, а в первый день фестиваля "разгонять геев" в центр города вышли одетые в униформу люди, называющие себя казаками. Одновременно в Екатеринбурге открылся фестиваль традиционных семейных ценностей "Скрепа".

Первое событие фестиваля - экскурсия по квир-местам уральской столицы в понедельник 7 сентября - не состоялось, организаторы утверждают, что заболел экскурсовод. При этом в тот же вечер в центр города вышли "гонять геев" называющие себя казаками патрули. Региональные СМИ сообщили как минимум о двух случаях, когда одетые в униформу мужчины остановили на улице молодых людей, предъявив им претензии к внешнему виду.

О встрече с "казаками" написал в своем аккаунте "ВКонтакте" студент Александр Зиновьев.

Правообладатель иллюстрации https://vk.com/themakedonskiy Image caption Студент Александр Зиновьев рассказал, что "казаки" попытались задержать его за неподобающий внешний вид

"Так вот, иду я вдоль Исети и сквозь музыку слышу грозное: "Эй, ты!" Я обернулся и увидел перед собой двух "казаков". Все в лучших традициях современного "казачества" - нагайка, кубанка, камуфляж-березка и куча разных крестов, медалей и значков, явно купленных на "АлиЭкспрессе" или взятых у деда-ветерана", - рассказал Зиновьев. По его словам, патруль заявил ему, что "контролирует пропаганду гейства среди народа" и попытался задержать, однако молодой человек скрылся в переходе и уехал на подошедшем автобусе.

Оренбургское казачье войско не признало своими и осудило "казаков", патрулирующих улицы. Начальник штаба "Исетской линии" Оренбургского казачьего войска Артем Болотов заявил znak.com: "Лично я и мои коллеги такой ерундой не занимались". Согласно федеральному закону о добровольных народных дружинах, казаки могут лишь сопровождать полицейских патрульно-постовой службы, но не действовать самостоятельно и уж тем более - не останавливать граждан".

В четверг znak.com сообщил, что екатеринбургский фотограф Леонид Ирхин написал заявление в полицию на "казака", патрулировавшего центр города в поисках людей "нетрадиционной ориентации", который угрожал ему разбить камеру.

Действия "казаков" осудила Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека Свердловской области. "Полагаю, что проводимая сейчас полицией города проверка позволит понять, кто и почему взял на себя такую миссию - судить других жителей. Такими полномочиями ни государство, ни общественность этих людей не наделяли", - говорится в обращении, опуликованном на официальном сайте омбудсмена.

Организует Ural Pride Week "Ресурсный центр для ЛГБТ" - некоммерческая организация, которая занимается оказанием помощи ЛГБТ-людям, а также ведет культурную и просветительскую деятельность. Все мероприятия фестиваля проходят на частных площадках, поэтому согласовывать с властями города организаторам ничего не пришлось.

Проверить Ural Pride Week на предмет нарушений статьи 6.21 КоАП РФ "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" призвал в начале сентября екатеринбургский блогер Сергей Колясников. Свои заявления он направил в генпрокуратуру, администрацию президента и ФСБ, убеждая своих адресатов "проверить законность проведения данного мероприятия (Неделя гордости ЛГБТ), учитывая, что оно планируется в условиях действующих ограничений по коронавирусу".

Кто такие "Сорок Сороков"? • “Сорок сороков” получили известность в 2015 году как защитники строительства храмов в московских парках.

• Летом 2015 года противники строительства храма в парке Торфянка обвинили движение в избиении активистов. В "Сорок сороков", наоборот, заявили, что спровоцировали драку противники храма.

• В 2016-2017 годах участники движения провели серию акций против выхода фильма «Матильда».

• Активисты движения часто устраивают акции за отмену абортов в России.

Инициаторы "Скрепы" - православное движение "Сорок сороков" и фонд Святой Екатерины.

Фонд создан и существует при поддержке крупных компаний Урала (УГМК, "Русской медной компании", торговых компаний "Сима-ленд", "Таганский ряд" и других). Именно он являлся инициатором строительства нового храма в центре Екатеринбурга - в сквере у театра драмы.

Жители города тогда выступили против проекта, в результате было принято решение найти новую площадку. Храм в итоге было решено построить на месте Уральского приборостроительного завода.

Русская служба Би-би-си поговорила с организаторами обоих мероприятий.

Алла Чикинда, организатор Ural Pride Week:

"Трудно назвать один момент, когда возникла идея события. В Петербурге проходит с 2009 года Квирфест и международный кинофестиваль "Бок о бок", Open art в Москве, уже год-два "Ресурсный центр" участвует в екатеринбургских городских событиях, мы побывали на нескольких прайдах в Европе и поняли, что мы можем сделать что-то подобное, большой фестиваль в Екатеринбурге самостоятельно. С российскими властями "Ресурсный центр" не взаимодействует никак.

В Екатеринбурге ЛГБТ- сообщество отличается от коммьюнити в других городах России тем, что принимает участие в общих гражданских инициативах: ему важна тема свободы в целом. В других регионах [ЛГБТ-люди], скорее, держатся особняком, а для нас важно быть частью общества. Да, у нас есть особенные ценности, но мы разделяем и ценности, которые объединяют всех людей.

Правообладатель иллюстрации Марина Молдавская, It's My City

Сейчас возник такой общественный резонанс, активизировались разные группы. Те активизировались, кто прочитали: "О, сейчас мужики в трусах пойдут". Город примерно разделился на тех, кто против, и тех, кто за - не за ЛГБТ, а за свободу.

Люди начали выступать в нашу поддержку. Когда они увидели, что эти "казаки" - а на самом деле те, которые ими не являются - ходят, что есть люди, которые начинают нас оскорблять, пишут угрозы, заявления на нас, они понимают, что это ненормально, что такое происходит в нашем городе, нашей стране. Они против устаревших идей, консервативных и "скрепных".То, что сейчас происходит в городе, это беспрецедентно, на мой взгляд. И если посмотреть комментарии в соцсетях и СМИ, то все удивлены тем, что происходит".

Андрей Кормухин, создатель движения "Сорок сороков" и организатор фестиваля семейных ценностей "Скрепа":

"Скрепу" мы хотели провести лет семь, хотели пробить эту стену, подавали официальное уведомление и в мэрию Москвы, и в другие учреждения. Хотя "Сорок сороков" проводили выездные события и в Красноярске, и в Петербурге, и в приднестровском Тирасполе, фестиваль традиционных семейных ценностей проходит в России впервые именно в Екатеринбурге, и впервые он назван "Скрепа". Администрация города поддержала его.

Никаким контрпрограммированием мы не занимаемся, я впервые услышал об этой, как вы говорите, Уральской неделе [гордости]. Где миллионы российских семей и где та самая небольшая, очень маленькая часть людей. Я не хочу об этом говорить, обсуждать даже не хочу.

Правообладатель иллюстрации Яромир Романов, Znak. Com Image caption В понедельник участники фестиваля "Скрепа" состязались в "силовом экстриме и русском силомере"

Это вам кажется, что слово "скрепа" означает что-то служебное, это ваше восприятие. А "скрепа" - это семья. Как скрепа скрепляет бревна. Семья скрепляет поколения, роды. Семья - это мир, может быть, это у вас восприятие мира служебное.

В Екатеринбурге "Сорок сороков" проводили уже в прошлом году "Сорочинские чаепития". Когда был конфликт вокруг строительства храма. Но люди не поняли, что был бы и сквер, и храм, и также же подростки катались бы здесь на скейтах.

Я вижу счастливые лица людей, - это главная цель фестиваля. Главная ячейка общества - это семья. KPI [фестиваля] - увеличение свадеб, семей, рождаемости в регионе…. Счастье измеряется традиционными ценностями, когда у человека есть любимый человек, есть любимые дети, нужны правильные ориентиры и правильные ценности".