Число погибших из-за взрыва в Ливане превысило 200, правительство ушло в отставку

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Правительство Ливана ушло в отставку, объявил премьер-министр страны Хасан Диаб. Кабинет министров принял такое решение после того, как в выходные в Бейруте произошли столкновения полиции с протестующими, которые требовали смены правительства.

Взрыв аммиачной селитры в бейрутском порту в минувший вторник разрушил и повредил здания на много километров вокруг. В понедельник губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что число погибших выросло до 220 человек, 110 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Президент Мишель Аун принял отставку правительства и попросил министров продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Вышедшие в субботу на улицы ливанцы требовали отставки всего кабинета министров во главе с премьер-министром Хасаном Диабом.

Как устроена власть в Ливане?

Автор фото, Reuters

Правительство Диаба пришло к власти в январе, после того как массовые протесты привели к отставке кабинета миллионера Саада Харири.

Власть обоих кабинетов держится на коалиции шиитской "Хезболлы", политически поддерживаемой Ираном, с христианами-маронитами во главе с президентом Мишелем Ауном, избранным в парламенте с 46-й попытки в 2016 году.

В период между двумя мировыми войнами Ливан был подмандатной территории Франции. Французская колониальная администрация написала для Ливана конституцию, закрепляющую высшие государственные должности за представителями крупнейших этноконфессиональных групп страны.

Так, президентом страны может быть только христианин-маронит (маронитская церковь признает власть римского папы, но пользуется широкой автономией в ритуальных и административных вопросах), премьер-министром - только мусульманин-суннит, спикером парламента - мусульманин-шиит, его заместителем - православный христианин. Отдельные места в парламенте закреплены также за армянами, друзами, алавитами, греко-католиками, армяно-католиками и протестантами.

Всего 18 разных групп должны быть представлены во власти.

Кризис на фоне кризиса

Взрыв стал тяжелым ударом для Ливана, который находится в глубоком финансовом, политическом и социальном кризисе.

Ливанцы видят в катастрофе последствие систематической коррупции и халатности политических элит. Акции протеста на улицах Бейрута на выходных привели к столкновениям с полицией, а группа протестующих ворвалась в здание министерства иностранных дел, откуда ее вытеснила армия.

Гнев вызывает причина взрыва - тот факт, что взрывоопасные химикаты шесть лет хранились рядом с центром столицы, вопреки всем правилам.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дома почти 300 тыс. человек оказались частично или полностью разрушены взрывом

Власти Ливана до сих пор называют противоречивые версии трагедии. В первые дни они настаивали на исключительно техногенном характере катастрофы, но в пятницу президент Аун заявил о возможной диверсии как причине взрыва химикатов. Никаких доказательств этого представлено не было.

Армия Ливана в понедельник остановила поисковые работы в порту, не сумев найти ни одного выжившего под обломками человека.

По всему Бейруту десятки тысяч людей вынуждены жить в пораженных взрывом домах, многие - без окон и дверей.

Официальная оценка экономического ущерба от трагедии - 3 млрд долларов, а общие потери экономики Ливана могут составить 15 млрд долларов.

Ливан и до катастрофы переживал тяжелый экономический кризис с резкой девальвацией национальной валюты, выводом банками капиталов за рубеж и массовым обнищанием населения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Требование протестующих - отставка правительства

ООН предупреждает об угрозе гуманитарного кризиса в стране, которая совсем недавно была финансовым центром Ближнего Востока.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон возглавил виртуальную международную конференцию, на которой правительства и организации обсудили помощь Ливану. Участие принял и президент США Дональд Трамп. В результате было обещано 297 миллионов долларов.

Однако вопрос международной помощи также осложняется политическими реалиями Ливана. Итоговый документ конференции подчеркивает, что помощь должна дойти до населения Ливана - намек на систематическую коррупцию. Борьбы с коррупцией прямо потребовал в своей речи Макрон.

В документе подчеркивается и готовность помочь с расследованием взрыва. Находясь с экстренным визитом в Бейруте в четверг, Макрон подчеркнул, что расследование должно быть международным.

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Этого требуют и многие местные организации и политики, которые боятся, что власти могут попытаться замести следы и скрыть истинные причины трагедии.