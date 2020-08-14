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Министры иностранных дел Евросоюза провели экстренное совещание, на котором обсуждалось противостояние между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье. Турция делает воинственные заявления и обвиняет Францию в игре мускулами.

Греция и Турция, несмотря на довольно натянутые отношение между ними, остаются союзниками в рамках Северо-Атлантического альянса.

Противостояние Турции и Греции, на стороне которой выступает Брюссель, усилилось на этой неделе после того, как в Средиземном море столкнулись греческий и турецкий боевые корабли. Греция называет инцидент случайным происшествием, а Турция - провокацией.

Европейские лидеры призывают стороны к деэскалации конфликта.

Греция призывает наложить на Турцию санкции, а другие страны ЕС предпочитают переговоры. Участники заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, договорились вернуться к обсуждению ситуации в Восточном Средиземноморье на саммите ЕС в конце августа.

Министр иностранных дел Турции заявил, что Швейцария готова выступить посредником в урегулировании спора, и что с этим согласны как Афины, так и Анкара.

Противостояние между Турцией и Грецией затрагивает остальные страны Европы.

Турция в пятницу несколько раз обвинила Францию в попытках давления на нее с помощью военной силы.

"Франции лучше избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряжения, - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу в ходе своего визита в Швейцарию. - Играя мускулами, они ничего не добьются. Ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Средиземноморье".

В четверг Франция объявила о переброске в восточную часть Средиземного моря дополнительных сил.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган тоже высказался по поводу возможного давления Европы, заявив, что его страна ответит даже на самое незначительное нападение.

Скандал разгорелся - и не в первый раз - из-за одного турецкого судна. В чем его суть?

Что случилось?

Нынешнее противостояние - новый виток спора о том, кому принадлежат месторождения нефти и газа в Средиземном море. Турция уже не в первый раз проводит разведку на участке шельфа, который Греция считает своим.

Противостояние началось в начале недели - небольшое турецкое геологоразведывательное судно "Орук Рейс" вышло в спорный район в понедельник в сопровождении пяти военных кораблей. Греческий флот немедленно начал сопровождение группы.

К среде в дело вмешалась Франция - президент Эммануэль Макрон сначала призвал Турцию остановить разведку, а потом заявил, что два французских истребителя "Рафаль" и фрегат типа "Лафайет", прибывшие в регион ранее для маневров, останутся там.

Макрон заверил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, что французские военные будут пристально следить за ситуацией в регионе.

Уже утром в четверг французские корабли приняли участие в совместных с греческим флотом учениях неподалеку от острова Крит.

"Эммануэль Макрон - настоящий друг Греции и ревностный защитник европейских ценностей", - написал в "Твиттере" греческий премьер.

На стороне Греции в конфликте из-за шельфа традиционно выступают Кипр, Египет и Израиль, сотрудничающие над проектом поставок углеводородов с шельфовых месторождений в Европу.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Турецкое разведывательное судно "Орук Рейс" (в центре) не в первый раз выходит в море и оказывается в центре геополитического скандала

Турецкий лидер сначала реагировал бурно, но потом сменил риторику на более умеренную.

Не называя имен, Эрдоган говорил, что Грецию толкает на неправильные шаги страна, "у которой нет даже выхода в Средиземное море". Однако через несколько часов, после телефонного разговора Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель, Анкара сделала более умеренное заявление.

Турция готова к компромиссам и диалогу на основе международного права, говорилось в нем.

В четверг на сторону Греции встал также Израиль. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встреч с Биньямином Нетаньяху и главой израильского МИД Габи Ашкенази.

"Я дал понять моим израильским собеседникам, что нарушение со стороны Турции представляет собой опасность для всех стран нашего региона", - сказал он.

Какие французские силы отправились в Средиземноморье?

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Еще в среду в регион отправился вертолетоносец "Тоннер" класса "Мистраль" для помощи жителям разрушенного взрывом аммиачной селитры Бейрута.

Фрегат типа "Лафайет" с управляемым ракетным оружием на борту уже находился в регионе, прибыв туда для маневров, и теперь останется в греческих или киприотских территориальных водах.

Истребители "Рафаль" тоже уже базировались на Кипре, куда прибыли для маневров, но теперь перебазируются на Крит.

Объявляя о решении в среду, Макрон написал в "Твиттере", что французские военные будут сотрудничать с Грецией и другими европейскими партнерами. В то же время от призвал Турцию к диалогу как члена НАТО.

"Рост напряжения должен закончиться. Страны-соседи и союзники по НАТО должны вести спокойный диалог", - написал французский президент.

Шельфовый конфликт

Старый конфликт Турции и Греции из-за Кипра относительно недавно приобрел энергетическое измерение. Греция и Турция делимитировали богатые углеводородами участки морского шельфа, и зоны их территориальных претензий пересекаются. Каждую сторону при этом поддерживают и другие страны, как в регионе, так и вне его.

За последние годы на шельфовых участках неподалеку от Кипра были обнаружены богатые запасы углеводородов. Кипр, Греция, Израиль и Египет приняли решение сотрудничать в эксплуатации месторождений. В соответствии с их соглашением, нефть и газ должны отправляться в Европу по трубопроводу длиной 2000 километров, проложенному по дну Средиземного моря.

В прошлом году добычу углеводородов у берегов Кипра начала наращивать Турция.

Остров Кипр с 1974 года разделен на две части. Север острова находится под контролем Турецкой республики Северного Кипра, которую признает только Анкара.

В ноябре прошлого года Турция заручилась поддержкой Ливии, подписав с ней соглашение о делимитации морских границ. В соответствии с ним, Турция считает своей исключительной экономической зоной почти все пространство Восточного Средиземноморья вплоть до исключительной экономической зоны Ливии.

В мае Анкара заявила, что планирует начать добычу еще в нескольких районах, к западу от Кипра, что встревожило Грецию, ее партнеров по проекту и признанное правительство острова.

Турецкое правительство начало выдавать компаниям лицензии на добычу на месторождениях в Восточном Средиземноморье, включая шельфы у Крита и Кипра.

Вице-президент Турции Фуат Октай в июле заявил, что страна планирует защищать свои интересы. Ни администрация оккупированной части Кипра, ни сама Турция, не должны оставаться без своей части энергоресурсов, сказал он.

В ответ на активизацию Греция и Египет создали свою собственную эксклюзивную экономическую зону. Соответствующее соглашение было подписано 6 августа. Греция заявила, что это соглашение отменяет сделку Турции и Ливии.

По данным сайта Marinetraffic.com, турецкое разведывательное судно "Орук Рейс" по-прежнему находится в зоне разведки, к западу от Кипра. Его миссия продлится две недели, заявляли ранее турецкие власти.