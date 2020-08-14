Конфликт в Средиземном море: ЕС призывает Турцию и Грецию к деэскалации. Что там происходит?
Министры иностранных дел Евросоюза провели экстренное совещание, на котором обсуждалось противостояние между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье. Турция делает воинственные заявления и обвиняет Францию в игре мускулами.
Греция и Турция, несмотря на довольно натянутые отношение между ними, остаются союзниками в рамках Северо-Атлантического альянса.
Противостояние Турции и Греции, на стороне которой выступает Брюссель, усилилось на этой неделе после того, как в Средиземном море столкнулись греческий и турецкий боевые корабли. Греция называет инцидент случайным происшествием, а Турция - провокацией.
Европейские лидеры призывают стороны к деэскалации конфликта.
Греция призывает наложить на Турцию санкции, а другие страны ЕС предпочитают переговоры. Участники заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, договорились вернуться к обсуждению ситуации в Восточном Средиземноморье на саммите ЕС в конце августа.
Министр иностранных дел Турции заявил, что Швейцария готова выступить посредником в урегулировании спора, и что с этим согласны как Афины, так и Анкара.
Противостояние между Турцией и Грецией затрагивает остальные страны Европы.
Турция в пятницу несколько раз обвинила Францию в попытках давления на нее с помощью военной силы.
"Франции лучше избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряжения, - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу в ходе своего визита в Швейцарию. - Играя мускулами, они ничего не добьются. Ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Средиземноморье".
В четверг Франция объявила о переброске в восточную часть Средиземного моря дополнительных сил.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган тоже высказался по поводу возможного давления Европы, заявив, что его страна ответит даже на самое незначительное нападение.
Скандал разгорелся - и не в первый раз - из-за одного турецкого судна. В чем его суть?
Что случилось?
Нынешнее противостояние - новый виток спора о том, кому принадлежат месторождения нефти и газа в Средиземном море. Турция уже не в первый раз проводит разведку на участке шельфа, который Греция считает своим.
Противостояние началось в начале недели - небольшое турецкое геологоразведывательное судно "Орук Рейс" вышло в спорный район в понедельник в сопровождении пяти военных кораблей. Греческий флот немедленно начал сопровождение группы.
К среде в дело вмешалась Франция - президент Эммануэль Макрон сначала призвал Турцию остановить разведку, а потом заявил, что два французских истребителя "Рафаль" и фрегат типа "Лафайет", прибывшие в регион ранее для маневров, останутся там.
Макрон заверил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, что французские военные будут пристально следить за ситуацией в регионе.
Уже утром в четверг французские корабли приняли участие в совместных с греческим флотом учениях неподалеку от острова Крит.
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"Эммануэль Макрон - настоящий друг Греции и ревностный защитник европейских ценностей", - написал в "Твиттере" греческий премьер.
На стороне Греции в конфликте из-за шельфа традиционно выступают Кипр, Египет и Израиль, сотрудничающие над проектом поставок углеводородов с шельфовых месторождений в Европу.
Турецкий лидер сначала реагировал бурно, но потом сменил риторику на более умеренную.
Не называя имен, Эрдоган говорил, что Грецию толкает на неправильные шаги страна, "у которой нет даже выхода в Средиземное море". Однако через несколько часов, после телефонного разговора Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель, Анкара сделала более умеренное заявление.
Турция готова к компромиссам и диалогу на основе международного права, говорилось в нем.
В четверг на сторону Греции встал также Израиль. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встреч с Биньямином Нетаньяху и главой израильского МИД Габи Ашкенази.
"Я дал понять моим израильским собеседникам, что нарушение со стороны Турции представляет собой опасность для всех стран нашего региона", - сказал он.
Какие французские силы отправились в Средиземноморье?
- Еще в среду в регион отправился вертолетоносец "Тоннер" класса "Мистраль" для помощи жителям разрушенного взрывом аммиачной селитры Бейрута.
- Фрегат типа "Лафайет" с управляемым ракетным оружием на борту уже находился в регионе, прибыв туда для маневров, и теперь останется в греческих или киприотских территориальных водах.
- Истребители "Рафаль" тоже уже базировались на Кипре, куда прибыли для маневров, но теперь перебазируются на Крит.
Объявляя о решении в среду, Макрон написал в "Твиттере", что французские военные будут сотрудничать с Грецией и другими европейскими партнерами. В то же время от призвал Турцию к диалогу как члена НАТО.
"Рост напряжения должен закончиться. Страны-соседи и союзники по НАТО должны вести спокойный диалог", - написал французский президент.
Шельфовый конфликт
Старый конфликт Турции и Греции из-за Кипра относительно недавно приобрел энергетическое измерение. Греция и Турция делимитировали богатые углеводородами участки морского шельфа, и зоны их территориальных претензий пересекаются. Каждую сторону при этом поддерживают и другие страны, как в регионе, так и вне его.
За последние годы на шельфовых участках неподалеку от Кипра были обнаружены богатые запасы углеводородов. Кипр, Греция, Израиль и Египет приняли решение сотрудничать в эксплуатации месторождений. В соответствии с их соглашением, нефть и газ должны отправляться в Европу по трубопроводу длиной 2000 километров, проложенному по дну Средиземного моря.
В прошлом году добычу углеводородов у берегов Кипра начала наращивать Турция.
Остров Кипр с 1974 года разделен на две части. Север острова находится под контролем Турецкой республики Северного Кипра, которую признает только Анкара.
В ноябре прошлого года Турция заручилась поддержкой Ливии, подписав с ней соглашение о делимитации морских границ. В соответствии с ним, Турция считает своей исключительной экономической зоной почти все пространство Восточного Средиземноморья вплоть до исключительной экономической зоны Ливии.
В мае Анкара заявила, что планирует начать добычу еще в нескольких районах, к западу от Кипра, что встревожило Грецию, ее партнеров по проекту и признанное правительство острова.
Турецкое правительство начало выдавать компаниям лицензии на добычу на месторождениях в Восточном Средиземноморье, включая шельфы у Крита и Кипра.
Вице-президент Турции Фуат Октай в июле заявил, что страна планирует защищать свои интересы. Ни администрация оккупированной части Кипра, ни сама Турция, не должны оставаться без своей части энергоресурсов, сказал он.
В ответ на активизацию Греция и Египет создали свою собственную эксклюзивную экономическую зону. Соответствующее соглашение было подписано 6 августа. Греция заявила, что это соглашение отменяет сделку Турции и Ливии.
По данным сайта Marinetraffic.com, турецкое разведывательное судно "Орук Рейс" по-прежнему находится в зоне разведки, к западу от Кипра. Его миссия продлится две недели, заявляли ранее турецкие власти.