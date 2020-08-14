Точка невозврата? Пять дней, изменивших Беларусь. Спецвыпуск Русской службы Би-би-си

  • 14 августа 2020
Лукашенко, Тихановская и протест

Массовые протесты, жесткие задержания, тысячи в изоляторах. Кандидат в президенты вынуждена покинуть страну, фабрики и заводы бастуют, а телеведущие увольняются с госканалов.

Еще неделю назад было сложно представить, что президентские выборы могут привести к таким последствиям.

Это - сегодняшняя Беларусь. Как подобное произошло и что это значит для страны и ее соседей?

В эфире Русской службы Би-би-си события последних дней обсуждают белорусские и российские политики, эксперты, правозащитники и наши коллеги в Москве, Вильнюсе, Киеве и Лондоне:

  • Татьяна Локшина, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, Москва
  • Алина Исаченко, корреспондент Русской службы Би-би-си, Лондон
  • Анатолий Лебедько, глава центра "Европейский диалог", Минск
  • Татьяна Януцевич, корреспондент Русской службы Би-би-си, Минск
  • Юри Вендик (также известный под фамилией Маловерьян), корреспондент Русской службы Би-би-си, Лондон
  • Оксана Антоненко, корреспондент Русской службы Би-би-си, Вильнюс
  • Сергей Горяшко, корреспондент Русской службы Би-би-си, Москва
  • Константин Затулин, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Москва
  • Максим Саморуков, заместитель главного редактора фонда Карнеги, Москва

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