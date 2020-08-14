Точка невозврата? Пять дней, изменивших Беларусь. Спецвыпуск Русской службы Би-би-си

Массовые протесты, жесткие задержания, тысячи в изоляторах. Кандидат в президенты вынуждена покинуть страну, фабрики и заводы бастуют, а телеведущие увольняются с госканалов.

Еще неделю назад было сложно представить, что президентские выборы могут привести к таким последствиям.

Это - сегодняшняя Беларусь. Как подобное произошло и что это значит для страны и ее соседей?

В эфире Русской службы Би-би-си события последних дней обсуждают белорусские и российские политики, эксперты, правозащитники и наши коллеги в Москве, Вильнюсе, Киеве и Лондоне: