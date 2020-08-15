Почта США предупредила о проблемах в день выборов

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Почтовая служба США (USPS) предупредила штаты, что не гарантирует своевременную доставку бюллетеней для подсчета голосов на президентских выборах 3 ноября.

Эта новость - последний эпизод в скандале вокруг почтовой службы, тесно связанном с предстоящими выборами.

Из-за пандемии рекордное количество американцев планируют принять участие в голосовании дистанционно.

Однако избиратели-демократы больше доверяют голосованию по почте, а республиканцы в основном собираются идти на участки, свидетельствуют опросы.

Этому способствовали многочисленные, хотя и лишенные оснований, заявления президента Дональда Трампа, что почтовое голосование может привести к массовым фальсификациям. О безосновательности его утверждений свидетельствует опыт нескольких штатов, которые в последние годы проводят все выборы почти исключительно по почте. Случаи мошенничества единичны.

Трамп даже предлагал перенести выборы по этой причине, но быстро отказался от этой мысли. Президент не имеет таких полномочий, а идея вызвала критику даже самых верных его сторонников.

Что говорит почтовая служба?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из-за вируса в США ожидается рекордное число проголосовавших по почте

В пятницу стало известно, что еще в июле почтовая служба отправила письма в администрации всех 50 штатов и столичного округа Колумбия.

Большинству адресатов она сообщила, что не может гарантировать своевременную доставку бюллетеней для того, чтобы они были посчитаны к исходу дня выборов в установленные законами этих штатов сроки.

Почтовая служба не ожидает проблем лишь в штатах Орегон, Невада, Нью-Мексико и Род-Айленд. Орегон относится к числу штатов, полностью перешедших на почтовое голосование.

Госсекретарь Пенсильвании обратилась в верховный суд штата с просьбой разрешить подсчет бюллетеней, полученных в течение трех дней после выборов. Сейчас законы штата запрещают подсчет бюллетеней, полученных после окончания дня голосования.

Пенсильвания - важный для исхода выборов штат, жители которого в разные годы поддерживали как демократов, так и республиканцев.

В 2016 году в нем победил Трамп с перевесом в менее 1% голосов.

Американские СМИ сообщают, что Флорида и Мичиган - два других ключевых штата, поддерживавших разные партии в разные годы - также получили предупреждения от почтовой службы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп не верит в прозрачность голосования по почте

Причем тут политика?

Почтовая служба США годами остается убыточной, накопив долг в 160 млрд долларов.

При этом Трамп блокирует выделение дополнительных бюджетных средств для почтовой службы, которые могут помочь ей в проведении удаленного голосования.

А недавно службу возглавил Луи Деджой, сторонник Трампа, связанный с частными компаниями-конкурентами государственной почты.

Оппозиция видит в этом назначении конфликт интересов и угрозу честным и прозрачным выборам.

Деджоя подозревают в том, что он сознательно делает работу своего ведомства менее эффективной. Он пожертвовал больше двух миллионов долларов на избирательные кампании Трампа и других республиканцев.

Соцопросы показывают, что избиратели демократической партии планирует активно голосовать по почте, в то время как большинство республиканцев хотят сделать свой выбор на избирательных участках.

В пятницу профсоюз Национальной ассоциации почтальонов, насчитывающий 300 тыс. членов, объявил о поддержке кандидатуры Байдена на выборах.

Лидеры демократов в конгрессе призвали президента прекратить атаку на почтовый сервис и не саботировать выборы.

Бывший президент США Барак Обама назвал действия Трампа попыткой дискредитировать результаты предстоящих выборов.

Комментарий Дэвида Уиллиса, корреспондента Би-би-си в Северной Америке

Американские избиратели уже были в этой ситуации. В 2000 году исход президентских выборов решили несколько сотен голосов в штате Флорида, когда бюллетени изучали и отвергали, а процесс растянулся на недели.

Президент Трамп говорит, что хочет получить ясный результат к концу дня голосования, а не спорные данные, которые будут оспариваться в суде.

Однако блокируя выделение столь необходимых для борющейся за жизнь почтовой службы средств, Трамп может приближать сценарий с судебными разбирательствами, которые растянутся на недели.

Местные СМИ сообщают, что консервативные организации готовят судебные иски, чтобы ограничить голосование по почте и оспорить невыгодные для них результаты выборов.

Барак Обама позволил себе, возможно, самую резкую критику своего преемника на посту президента за все время его правления. Он обвинил Дональда Трампа в стрельбе по ногам почтовой службе.

Соперник Трампа от Демократической партии Джо Байден назвал его действия посягательством на демократию.