Протесты в Беларуси: забастовки и обещание освободить задержанных из Жодино

Правообладатель иллюстрации Tass

В Беларуси подходит к концу пятый день протестов, начавшихся после президентских выборов. Люди снова выходили на улицы, на крупных предприятиях работники объявляли забастовки и добились освобождения задержанных в Жодино. Неизвестные вооруженные люди блокировали офисы "Яндекса" в Минске. Эти и другие новости - в вечернем обзоре Би-би-си.

Как отмечают наши корреспонденты, в четверг силовики действовали по отношению к протестующим мягче. Глава администрации Александра Лукашенко и спикер Сената Наталья Кочанова сделала примирительное заявление.

Однако в изоляторах остаются тысячи людей, не все журналисты, переставшие выходить на связь после приезда в Минск, найдены, а вышедшие из ИВС говорят о жесточайших избиениях.

Сотни раненых в столкновениях с милицией и ОМОНом протестующих остаются в больницах.

Интервью главы МВД

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев дал интервью ведущему программы "Марков. Ничего личного" Марату Маркову на телеканале ОНТ. Интервью транслировалось в прямом эфире на YouTube и по-прежнему доступно к просмотру.

Караев посвятил большую часть интервью оправданию действий полиции.

В соцсетяхи интервью СМИ задержанные на первых протестах в Беларуси говорят о жестоких, длившихся днями избиениях в изоляторах, укладывании задержанных штабелями на полу автозаков, нанесении полицейскими задержанным тяжелейших травм. За последние сутки в Беларуси было задержано около 700 демонстрантов.

Правообладатель иллюстрации Natalia Fedosenko/TASS Image caption Минск. Родственники задержанных во время протестов у изолятора временного содержания

Многие говорят о том, что полиция задерживала не только участников протестов, но и находившихся рядом с ними людей, которых тоже избивали. В Гомеле после задержания 9 августа скончался 25-летний мужчина.

Юрий Караев говорил о подготовке силового сценария смены власти в стране, преследовании полицейских и сохранении общественного порядка. Министр сравнил ситуацию в Беларуси с началом конфликта в Нагорном Карабахе, где, по его словам, служил в прошлом. "Тоже все начиналось с мирных протестов, которые используют те, кому это надо", - сказал он.

"Нашей безопасности и спокойствию завидовали все. Из-за чего мы сейчас его разрушаем? Из-за каких целей? Из-за каких непонятных будущих… что мы хотим улучшить, мы же ухудшим все, чем мы гордились", - сказал он.

Отдельно Караев коснулся задержаний журналистов, в том числе российских, которые после освобождения рассказали об избиениях в полиции.

"Пресса - это святое, сразу скажу, не заигрывая. Какой бы ни был… их трогать нельзя", - сказал он.

После протестов в Минске многие издания утратили связь со своими корреспондентами в городе. Некоторые из них до сих пор не найдены.

Интервью министра вызвало шквал комментариев. В YouTube многие комментаторы требовали для Караева трибунала. Один из них спросил, готов ли он ответить за гибель 25-летнего задержанного в Гомеле, назвавшись другом погибшего.

Вот еще несколько высказываний из интервью Караева:

"За трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!"

"К мирным протестам травля сотрудников или учителей не имеет отношения. Травля - подлый прием! Это провоцирует ответное насилие!"

"Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения, прекращается работа экономики, правоохранительные органы перестают работать. Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны!"

Media playback is unsupported on your device Забастовки на заводах. Рабочие предприятий Беларуси требуют прекратить насилие

"Президент услышал"

Спикер белорусского сената Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко поручил "разобраться" с задержаниями участников акций протеста.

"Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении", - заявила она.

Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям.

Внимание, контент сторонних сайтов может содержать рекламу

Рабочие БелАЗа просят появлиять на ситуацию

Сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино объявили забастовку, сообщил портал Tut.by, уточнив, что сотрудники нескольких цехов собрались на площади на территории предприятия, прекратив работу. Но работа в цехах продолжается, выяснила Русская служба Би-би-си.

Корреспонденту Би-би-си удалось побывать на территории завода и поговорить с рабочими. Они рассказали, что попросили организовать встречу с руководством города и вышли на нее в обеденный перерыв.

Они потребовали от руководства Жодина повлиять на ситуацию, складывающуюся на улицах городов Беларуси.

"ОМОН ездит и творит беспредел на машинах, которые мы производим. Мы не хотим этого терпеть! Пусть руководство свяжется с силовиками", - сказал один их рабочих.

Завод продолжает работать. "Молчать мы не можем, но и перестать работать тоже не можем. Это наш единственный источник дохода", - сказал собеседник Би-би-си.

Рабочие разошлись после того, как больше двух часов говорили с главой горисполкома Дмитрием Заболоцким. Он пообещал, что ОМОН больше не будет патрулировать улицы в Жодине - это будут делать обычные милиционеры.

"Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города", - сказал Заблоцкий (цитата по Tut.by).

В Минске, по информации Интерфакса и других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители различных организаций.

Освобождают задержанных из изолятора в Жодино

В том же Жодине находится следственный изолятор, куда из Минска доставляли часть задержанных во время разгона протестов.

Утром в четверг корреспондент Би-би-си стал свидетелем того, как из ворот изолятора один за другим стали выходить задержанные. У изолятора собралось более 200 человек - в основном родственники или близкие задержанных.

"Все с тревогой и нетерпением смотрят на ворота тюрьмы. Каждого, кто выходит оттуда, обступает толпа. Люди спрашивают освободившихся, кто был с ними в камере, показывают на телефоне фотографии родных. Ведь уже несколько суток многие люди не могут найти своих задержанных родственников", - рассказал корреспондент Би-би-си.

Он видел синяки у отпущенных из СИЗО. Один мужчина показал кровоподтеки и пояснил, что его тащили по асфальту при задержании, а потом били. Он также рассказал, что с ним в изоляторе был мужчина, которого задержали с удочкой. По его словам, тот возвращался с рыбалки, а не направлялся на акцию протеста.

Media playback is unsupported on your device "Настя, мама тут". Истории от изолятора в Минске

Милиционера Емельянова не стали арестовывать

Суд не стал арестовывать задержанного капитана милиции Егора Емельянова, публично подавшего в отставку на фоне протестов. Его жена Марина Емельянова говорила, что мужа подозревают в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В четверг Емельянова рассказала Би-би-си, что суд освободил мужа, и семья ждет, что вот-вот он вернется домой.

"Обвиняли по административной статье в организации массовых мероприятий. Вот на эту минуту знаю, что его отпустили. Все - пережили, выдохнули, ждем - я и дети", - сказала Марина.

Капитан Емельянов прослужил в милиции 17 лет. Уволился 11 августа, публично заявив, что оставляет службу. На следующий день его пригласили в отдел милиции и задержали.

Media playback is unsupported on your device Нападения на врачей: белорусские медики о происходящем в стране

Женщины снова на улицах

На улицы и проспекты Минска, в том числе центральные, в четверг снова вышли женщины с цветами. Автомобилисты приветствовали их гудками. Милиция в этот раз не вмешивалась.

Женщины с цветами и воздушными шарами в руках прошли по центральному проспекту Независимости по направлению в центр.

Правообладатель иллюстрации Tut.by Image caption Женские акции протеста прошли в том числе на центральных улицах

Кроме того, участницы этих акций выстраивались утром в "цепочки солидарности" на тротуарах в разных частях белорусской столицы.

Акции женщин в белом начались накануне в первой половине дня - около 250 участниц провели флешмоб против насилия у Комаровского рынка, вечером - в центре Минска на площади Победы (они спели колыбельную песню "Калыханка").

Тем временем ЦИК опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах в Минске - он утверждает, что за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 14,92% (по стране официальные данные такие - 80,08% за Лукашенко и 10,09% за его соперницу).

Обыски в "Яндексе"

Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компании "Яндекс" в Минске, сообщили СМИ. "Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник ТАСС. Кроме того, стало известно об обыске в минском офисе Uber.

Пресс-служба "Яндекса" подтвердила эту информацию Би-би-си. "У "Яндекса" и Uber в Минске единый офис. Поэтому обыск затрагивает обе компании", - пояснили Би-би-си в компании.

Позже компания сообщила, что люди, пришедшие в офис, представились сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. После обыска они покинули помещения, оборудование и документы не изымались.

"Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы", - говорится в сообщении, поступившем Би-би-си.

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси отрицают причастность к происходящему в офисах "Яндекса" и Uber,

Один из офисов "Яндекса" в Минске находится на проспекте Дзержинского недалеко от центра города, где проходили основные столкновения протестующих с силовиками.

Еще 700 задержанных

Протестные акции в Минске в ночь на четверг завершились без экстремального противостояния, характерного для последних трех ночей после президентских выборов, констатирует Интерфакс.

Тем не менее силовики снова использовали слезоточивый газ и резиновые пули, свидетельствовали очевидцы. Кроме того, как следует из отчета МВД, правоохранители применяли оружие, когда были совершены "умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ".

МВД также отчиталось о задержании еще около 700 человек. Таким образом, общее число задержанных за время протестов, начавшихся вечером в воскресенье после окончания голосования, приблизилось к 7 тысячам.

Media playback is unsupported on your device В белорусских соцсетях появляются видео, на которых люди в форме нападают на автомобили.

"Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", - говорится в пресс-релизе МВД. Ведомство утверждает, что при разгоне акций протеста пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

О том, сколько людей пострадали от рук силовиков, в отчете МВД ничего не сказано.

Илон Маск предложил белорусам помощь

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользовательнице "Твиттера" на реплику о протестах в Беларуси.

Пользовательница написала: "Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы выигрывают свои выборы". Она отметила аккаунт Маска и попросила подписчиков распространить ее сообщение.

Маск отреагировал и спросил, как он может помочь жителям Беларуси.