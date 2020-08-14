Коронавирус в России: США и российские врачи не доверяют вакцине

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США с недоверием отнеслись к российской вакцине от коронавируса и отказались от сотрудничества, утверждает телекомпания Си-эн-эн. Минздрав заявляет, что и не предлагал американцам такое сотрудничество. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Нужна ли американцам российская вакцина

Си-эн-эн сообщает, что Россия предлагала США "беспрецедентное сотрудничество" по проекту американской администрации "Сверхзвуковая скорость", цель которого - ускорение разработки вакцины от коронавируса. Американская телекомпания при этом ссылается на высокопоставленного российского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

"С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, не принимаются в США из-за этого недоверия", - сказал собеседник Си-эн-эн.

Американские чиновники сказали телекомпании, что российская вакцина считается в Соединенных Штатах "настолько недоработанной, что до ее внедрения она даже не вызвала серьезного интереса".

"Нет никакого шанса, что США испытают эту [российскую вакцину] на обезьянах, не говоря уже о людях", - сказал один из госслужащих из системы здравоохранения США.

Минздрав России после выхода сюжета американского канала заявил, что он "не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины". Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

О регистрации российской вакцины от Covid-19 на этой неделе объявил президент Владимир Путин. Россия оказалась первой страной в мире, которая сделала это.

Объявление о регистрации вакцины после менее чем двух месяцев испытаний на людях вызвало тревогу среди мировых экспертов в области здравоохранения, писало агентство Рейтер. По их мнению, без полных результатов испытаний вакцине трудно доверять.

Критика российской вакцины во многом связана с тем, "что нужно больше данных получить по исследованиям", заявил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В ближайшие дни - возможно, к понедельнику - будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях", - сказал он журналистам. Он напомнил, что "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".

В пятницу стало известно, что министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на закупку российской вакцины, при этом страна продолжит разработку собственной вакцины. Накануне стало известно, что Бразилия рассчитывает начать производство российской вакцины от Covid-19 ко второй половине 2021 года.

Российские врачи тоже не доверяют

Тем временем большинство российских медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили, что не готовы сами сделать прививку зарегистрированной в России вакцины от коронавируса, сообщает РБК. Ее сделали в институте им. Гамалеи.

Из более чем 3 тысяч участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%. Согласны на вакцинацию только 24,5%.

В качестве причин недоверия к вакцине 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. Лишь 20% респондентов сказали, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

Предполагается, что осенью прививки от Covid-19 должны начать делать врачам и людям из других групп риска, а в общий оборот вакцина поступит с 1 января.

Нет никакой сенсации в результатах этого опроса, написал в телеграм-канале замминистра здравохранения Олег Салагай.

"Доверие нужно заслужить годами применения - это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий. Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности", - считает Салагай.

Еще 5 065 случаев

Тем временем в России выявили 5 065 новых заражений коронавирусом. На этом уровне суточный прирост держится уже несколько дней. Накануне было 5 057 новых случаев. 11 августа впервые с конца апреля зарегистрировали меньше 5 тысяч случаев, после чего показатель снова был выше этой планки.

За последние сутки умерли 114 пациентов с Covid-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в России официально выявили 912 823 случаев коронавирусной инфекции, 15 498 пациентов умерли, 722 964 вылечились.

В Москве зафиксировали 688 новых случаев, 11 смертей и 1350 выздоровевших. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами предположения о том, что с 15 сентября в российской столице могут ужесточить режим ограничений из-за коронавируса.

Школы и предприятия будут работать, но в школах не станут проводить праздничную линейку 1 сентября, а день города в начале месяца "пройдет в лайт-режиме" без больших концертов и перекрытия Тверской улицы, сказал Собянин.