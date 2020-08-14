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В Беларуси начали освобождать тысячи задержанных при подавлении протестов, президент Александр Лукашенко заявил, что демонстрации организуют "заводилы из-за рубежа" и люди с криминальным прошлым. Его соперница Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, выступила с новым обращением, призвав мэров городов организовать мирные демонстрации в эти выходные.

Главные события дня - в обзоре Би-би-си.

Рабочие идут в город

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В Минске в пятницу прошел крупный митинг, в котором участвовала колонна бастующих рабочих Минского тракторного завода, а также работники культуры и просто граждане.

У рабочих МТЗ, как сообщает агентство tut.by, было три требования - освобождение политзаключенных, уход в отставку "нелегитимного" президента Александра Лукашенко, проведение новых президентских выборов.

Около трех часов по местному времени рабочие завода присоединились к основной колонне протестующих неподалеку от здания минского цирка, после чего дошла до здания белорусского КГБ и стала скандировать "выпускай".

Около четырех часов пополудни колонна дошла до Дома правительства. На видео, опубликованном пабликом "Чай с малиновым вареньем", видно, что некоторые из охранявших вход военных опустили щиты. Силовики заявили, что не будут атаковать собравшихся на площади перед Домом правительства, если со стороны тех "не будет провокаций".

За несколько часов до начала марша рабочих в пресс-службе Минского тракторного завода заявили, что на завод приехал премьер-министр Беларуси Роман Головченко и ведет переговоры с администрацией завода.

Предприятия бастуют

Второй день подряд в акциях протеста участвуют рабочие. Сотрудники более десятка предприятий устроили митинги вслед за БелАЗом и МАЗом. В пятницу собрания начались на Белорусском металлургическом заводе (крупнейшее в стране металлургическое предприятие), Минском электротехническом заводе, новополоцком "Нафтане" (крупнейший нефтехимический комплекс) и "Гродно азоте".

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Ранее участники митинга, как явствует из видеозаписи с участием директора предприятия, настаивали на приходе мэра и требовали, чтобы ОМОН покинул город.

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На акции протеста в Бобруйске на предприятии "Белшина" рабочие скандировали "Жыве Беларусь!". На МАЗе на вторую за два дня акцию протеста, по данным Tut.by, собралось более тысячи человек. Крупная акция проходит и на Минском тракторном заводе, а также на Минском моторном заводе и подведомственном военпрому Минском заводе колесных тягачей, констатирует Интерфакс.

Одна из самых крупных акций, как сообщают СМИ, проходила в пятницу в Гродно.

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"Пришел мэр. Гендиректор предприятия говорит, что попытаются ответить на все вопросы, люди кричат: выборы, выборы. Выступает представитель профсоюзов, которая рассказывает, что написала письма в прокуратуру, чтобы та проверила законность избирательного процесса. Люди кричат ей: уходи, уходи!" - пишет Tut.by.

"Вышли около трех-четырех тысяч человек. Пытались загнать на территорию завода, но мы поставили требование, чтобы была забастовка вне территории. Разговариваем с представителями УВД на данный момент и заместителем прокурора Гродно. Засвистели их, они лапшу на уши вешают", - рассказал РБК сотрудник "Гродно азота".

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СМИ сообщают, что сотрудники "Беларуськалия" (одного из крупнейших предприятий страны) и минского метрополитена также присоединились к забастовке. Около 100 сотрудников метрополитена выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта Независимости у здания администрации метро, пишет naviny.by.

Лукашенко, рассуждая об опасности политических собраний на предприятиях, как раз в пример привел "Беларуськалий", остановка которого на несколько дней будет, по его выражению, выгодна основным конкурентам в России и Канаде.

Мы сделали карту протестных акций, проходящих сейчас в Беларуси. Список может быть неполным.

Координационный совет оппозиции

Media playback is unsupported on your device "Давайте вместе защитим наш выбор": новое обращение Светланы Тихановской

Оппозиционный кандидат на минувших президентских выборах Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета, который должен будет обеспечить передачу власти в стране.

"Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-службы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Лукашенко призывает "не высовываться на улицы"

Лукашенко в пятницу выступил с первым публичным заявлением после того, как в белорусском кризисе произошел перелом - глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими при разгоне протестов, а руководитель администрации президента Наталья Кочанова заявила, что Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов" и поручил разобраться со всеми задержаниями.

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей", - сказал он на совещании по работе стройотрасли.

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам. "Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - сказал он (цитата по агентству БЕЛТА).

Media playback is unsupported on your device Забастовки на заводах. Рабочие предприятий Беларуси требуют прекратить насилие

Позже в пятницу Лукашенко вновь высказался о происходящем в стране, обвинив в организации массовых акций "людей из-за границы", а также с криминальным прошлым.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России" Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал президент.

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Тем временем премьер-министр Роман Головченко прибыл к протестующим работникам Минского тракторного завода, передает корреспондент ТАСС. Рабочие, по данным агентства, требуют, чтобы встреча с премьером проходила с участием представителей СМИ.

Тихановская призывает к мирным массовым собраниям

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая покинула страну и уехала в Литву после разговора, состоявшегося в ЦИК с участием силовиков (об этом говорили ее соратники), записала новое видеообращение и призвала мэров белорусских городов в эти выходные возглавить мирные акции протеста.

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - заявила Тихановская в ролике, выложенном в YouTube.

Media playback is unsupported on your device "Давайте вместе защитим наш выбор": новое обращение Светланы Тихановской

По ее словам, за нее на президентских выборах 9 августа проголосовали 60-70% избирателей.

ЦИК же в пятницу огласил окончательные результаты выборов, согласно которым у нее 10,12%, а у Лукашенко - 80,10%. Центризбирком объявил Лукашенко победителем и отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов, в том числе ту, которую подавала Тихановская.

Официальные результаты выборов в Беларуси, %

"Нас, сторонников перемен, большинство - этому есть документальные подтверждения - копии протоколов", - сказала Тихановская и объявила сбор подписей тех, кто голосовал за нее.

"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его [Лукашенко] победу большинство не верит", - добавила она.

Цепи солидарности

С утра в Минске и других городах страны возобновились акции против разгона протестующих и насилия силовиков - их называют цепями солидарности.

Врачи выстроились напротив универмага "Беларусь" с плакатами "Хватит избивать наших мужчин" и "Медики против насилия".

К проспекту Дзержинского у станции метро "Грушевка" в 7:30 утра вышли кардиологи 4-й больницы, сообщал Tut.by, а к 8:00 на акцию солидарности вышли медики 10-й городской клинической больницы Минска.

Возле ЦИК Беларуси также прошла акция, но на этот раз женщины были не в белом, а как в прошлые дни, а в черном - это символизировало "похороны голосов".

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На акции, которая проходила на центральном проспекте Независимости в районе площади Якуба Коласа, появилась соратница Тихановской Мария Колесникова.

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Учителя также выбрали для проведения своей акции площадь Якуба Коласа.

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Позже, как пишет naviny.by, в центре Минска началось шествие учителей против насилия и за честные выборы. Издание оценило число участников примерно в тысячу человек. Преподаватели собрались возле Белгосфилармонии и по пешеходной части проспекта Независимости направились в сторону педагогического университета, который расположен на площади Независимости (там же находится и ЦИК).

IT-специалисты из Парка высоких технологий выстраивались в цепь на Минской кольцевой дороге.

Выпустить всех задержанных

Media playback is unsupported on your device “Мне положили в штаны гранату". Что делают с задержанными в Беларуси

В ночь на пятницу из изолятора на улице Окрестина в Минске начали выпускать людей, задержанных во время протестов. Выходившие рассказывали о пытках, перенесенных после задержания. Например, о том, что охранники заставляли их петь гимн Беларуси и при этом избивали.

О том, что они подверглись жестокому обращению в белорусских автозаках, изоляторах и отделах милиции, накануне Би-би-си рассказывали и другие люди.

В то же время замглавы МВД Александр Барсуков заявил, что в изоляторе на улице Окрестина людей не избивали. Портал Tut.by опубликовал видео, на котором он отвечает на вопрос, почему над задержанными издевались. "Издевательств никаких не было", - ответил он.

Барсуков обещал, что к шести утра пятницы из изолятора освободят всех задержанных во время протестов. Днем издание Onliner сообщало, что на улице Окрестина по-прежнему многолюдно: "Вокруг стоит сотни три родственников, друзей и волонтеров. [Из изолятора] вышли не все задержанные".

Media playback is unsupported on your device "Настя, мама тут". Истории от изолятора в Минске

Сотни друзей и родственников, многие из них в слезах, накануне стояли у этого следственного изолятора в Минске, ожидая возможности передать выходящим из изолятора задержанным еду, воду и одеяла, писало агентство Рейтер.

У некоторых освобожденных были синяки, они жаловались на жестокое обращение.

Около 6700 человек были задержаны на этой неделе в ходе разгона протестов. По крайней мере двое протестующих погибли, напоминает Рейтер.

Свыше 2 тысяч ранее задержанных на акциях уже отпущены, процесс продолжается, заявили в пятницу днем в МВД.

"В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное", - написала в телеграм-канале пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

Накануне глава администрации президента заявила, что Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих.

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В свою очередь глава МВД Караев извинился перед частью пострадавших во время акций протестов.

"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось за это, как сейчас говорят, насилие, я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал он в четверг в эфире телеканала ОНТ.

Освобождение задержанных и смягчающий тон, использованный двумя высокопоставленными государственными чиновниками, подчеркнули уязвимость власти Лукашенко, отмечает агентство Рейтер.

"Нам не нужна драка. Не нужна война", - заявила в своем обращении руководитель администрации Лукашенко.

Задержанные были освобождены в преддверии заседания руководителей дипломатических ведомств стран Евросоюза, созванного в пятницу для обсуждения возможных санкций против руководства Белоруссии, обращает внимание Рейтер.

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